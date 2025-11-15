Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Nueva Zelanda por el amistoso de la fecha FIFA

La "Tricolor" encara la última doble fecha FIFA ante Nueva Zelanda y Australia, de cara a lo que será el sorteo del Mundial, programado para el 5 de diciembre de 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

La selección Colombia se prepara para lo que será el primero de los últimos dos retos en el año.

El 15 de noviembre de 2025, la “Tricolor” medirá fuerzas ante Nueva Zelanda en el estadio Chase Center de Fort Lauderdale, Miami, en lo que será uno de los retos más destacados para la “Tricolor”, de cara al sorteo de los grupos, el 5 de diciembre de 2025.

El atacante del Sporting de Lisboa viene en un gran momento deportivo con 8 goles en todas las competencias-crédito Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol

Por este motivo, desde los medios de comunicación como Espn Colombia, El Tiempo, Deportes RCN entregaron posibles versiones acerca de la nómina que usaría la “Tricolor” en Florida.

A rasgos generales, desde el arco, hasta el mediocampo no tendría muchas novedades. Por otra parte, la única duda por la cual estaría mirando Néstor Lorenzo para decidir el delantero que pondría está entre Luis Javier Suárez (atacante del Sporting de Lisboa) y Jhon Córdoba (goleador del Krasnodar de Rusia).

Esta es la posible nómina de la selección Colombia:

Portero: Camilo Vargas

Defensores: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz

Mediocampistas: Richard Ríos, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias

Delanteros: Luis Díaz, Luis Javier Suárez

Banco de suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo, Santiago Arias, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Yáser Asprilla, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Carlos Andrés Gómez

Director técnico: Néstor Lorenzo

Las pistas de Néstor Lorenzo sobre la posible formación titular ante Nueva Zelanda

El entrenador argentino respondió a la pregunta sobre la ausencia de Jhon Durán, y el posible regreso del delantero del Fenerbahçe a la "Tricolor"-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

En la atención a los medios de comunicación, Lorenzo explicó que quiere seguir viendo alternativas para conformar el once titular de la “Tricolor”, y dio a entrever que quiere consolidar su nómina con los titulares habituales que usó tanto en la pasada doble fecha FIFA, como en las Eliminatorias Sudamericanas:

“Vamos a tratar de ver los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”.

Con respecto a lo que será el partido amistoso ante Nueva Zelanda, y como dijo en las previas a este tipo de duelos, Lorenzo explicó que nunca habrá amistosos, y detalló la importancia del tiempo de recuperación de los jugadores, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos en ese último tramo del 2025:

“Queremos ganar cada partido; no existen para nosotros los amistosos, y vamos a armar lo mejor que se pueda el equipo. Por otra parte, los dos partidos (el del 18 de noviembre de 2025 ante Australia), son muy seguidos, con poco tiempo de recuperación. Les daremos a los jugadores los minutos que consideremos necesario, tratando de que regresen en buena condición a sus equipos”.

El rol de Jhon Arias: otra de las alternativas de la selección Colombia tanto en el mediocampo como ataque

Lorenzo explicó la función e importancia de Jhon Arias en el campeonato-crédito Isabel Infantes/REUTERS

En la misma conferencia de prensa, Lorenzo explicó la importancia de Jhon Arias, futbolista del Wolverhampton, dentro de la “Tricolor”, destacando su cualidad de adaptación.

“Arias tiene una capacidad de jugar en distintas posiciones y una capacidad asociativa muy buena. Es un jugador versátil”.

Lorenzo también explicó lo que significa el regreso de Rafael Santos Borré, delantero del Inter de Porto Alegre de Brasil, a la selección Colombia-crédito Diego Vara/REUTERS

También habló sobre lo que representa para él, la presencia de Rafael Santos Borre, goleador del Internacional de Porto Alegre.

“Nos entendemos muy bien entre nosotros. Sabemos de la importancia de estos partidos, de lo que nos dan, vamos a enfrentar rivales muy intensos, rivales que juegan a un ritmo alto, para nosotros va a ser importante de cara a lo que será el Mundial”.

Estas son las bajas que tendrá Nueva Zelanda para el partido ante Colombia

Nueva Zelanda presentó cuatro novedades para el partido ante Colombia por lesiones - crédito Nueva Zelanda

La selección de Nueva Zelanda enfrentará a Colombia, con una plantilla notablemente disminuida por las lesiones, lo que representa un desafío considerable para el equipo dirigido por Darren Bazeley.

Entre las ausencias más significativas destaca la del delantero Chris Wood, capitán y principal referente ofensivo, quien no podrá participar debido a una lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera de cinco partidos en la Premier League con el Nottingham Forest. En la temporada 2025-2026, Wood ha disputado nueve encuentros, acumulando 560 minutos y marcando tres goles en la máxima categoría del fútbol inglés.

La lista de bajas de Nueva Zelanda para el encuentro programado el 15 de noviembre de 2025 en el estadio Chase de Florida incluye también a Tim Payne, Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen y Ryan Thomas, todos afectados por diferentes molestias físicas. Liberato Cacace, defensor convocado inicialmente por Bazeley, quedó descartado para los amistosos ante Colombia y Ecuador tras sufrir una lesión el 5 de noviembre de 2025 durante el empate sin goles entre Portsmouth y Wrexham por la fecha catorce del Championship, la segunda división de Inglaterra.