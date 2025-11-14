Deportes

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

El equipo dirigido por Hernán Darío Gómez no pudo revertir su mala racha y cayó 4 a 0 ante Surinam, resultado que deja a la selección salvadoreña eliminada del Mundial de fútbol

El cuadro salvadoreño cayó goleado
El cuadro salvadoreño cayó goleado en su visita al estadio Franklin Essed de Paranamaribo, y quedó eliminado de la cita mundialista - crédito @LaSelecta_SLV / X

El 13 de noviembre de 2025, El Salvador cayó goleado ante Surinam 4 a 0 en la fase de Eliminatorias, resultado que dejó al equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sin opciones de disputar el Mundial 2026.

El encuentro marcó el final de las aspiraciones salvadoreñas, que no lograron revertir una racha negativa en la competición, ya que acumuló cuatro partidos sin ganar en las Eliminatorias Concacaf (su última victoria fue el 4 de septiembre de 2025 por 1-0 ante Guatemala).

El Salvador cayó humillado en
El Salvador cayó humillado en Paramaribo y quedó por fuera del Mundial de 2026 - crédito @LaSelecta_SLV / X

El desarrollo del partido mostró a una selección local, compuesta en su mayoría por futbolistas que juegan en Europa, imponiéndose desde el primer tiempo.

El primer gol llegó al minuto 44, cuando Tjarron Chery convirtió un penalti tras una falta cometida a Julio Sibrían.

Hasta ese momento, El Salvador mantuvo un esquema defensivo ordenado que dificultaba el avance ofensivo de Surinam, pero la anotación desestabilizó al conjunto visitante.

En la segunda mitad, el técnico colombiano optó por una estrategia ofensiva, buscando revertir el marcador adverso.

Esta decisión, sin embargo, abrió espacios en la defensa salvadoreña, lo que permitió a los atacantes surinameses ampliar la diferencia.

Richonell Margaret fue el encargado de sentenciar el partido con dos goles consecutivos al minuto 74 y 76 del partido, mientras que Dhoraso Klas selló la goleada al minuto 83.

Terminó la ilusión para El Salvador y su regreso a un mundial

Jun 24, 2025; Houston, Texas,
Jun 24, 2025; Houston, Texas, USA; El Salvador head coach Hernan Dario Gomez during the post match press conference after the loss to Canada during a group stage match of the 2025 Gold Cup at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images

El camino para los dirigidos por el entrenador antioqueño no fue para nada fácil, ya que en la tercera fase, desde la última victoria que logró ante Guatemala, en el estadio Cementos Progreso, de Ciudad de Guatemala, el 4 de septiembre de 2025, con el gol del volante Harold Osorio al minuto 79, la “Selecta” (apodo por el cual se conoce a la selección salvadoreña), no volvió a levantar cabeza.

Fueron en total cuatro derrotas en línea, y tan solo dos victorias (una en las Eliminatorias que fue la mencionada), fueron las que acabaron con la ilusión del país centroamericano de regresar a una cita orbital.

La última participación de El Salvador en una Copa del Mundo fue en la edición de España 1982, en donde compartió grupo con Bélgica, Hungría y Argentina, quedando en el último lugar de dicha edición orbital.

A continuación, este fue el camino de los salvadoreños en estas Eliminatorias:

  • 13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Surinam 4-0 El Salvador
  • 14 de octubre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: El Salvador 0-1 Guatemala
  • 10 de octubre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: El Salvador 0-1 Panamá
  • 8 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: El Salvador 1-2 Surinam
  • 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Concacaf: Guatemala 0-1 El Salvador

A continuación, así quedaron los grupos de las Eliminatorias Concacaf:

Grupo A

  1. Surinam: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  2. Panamá: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Guatemala: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. El Salvador: 3 puntos - 5 partidos

Grupo B

  1. Curazao: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  2. Jamaica: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Trinidad y Tobago: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  4. Bermudas: 0 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -19)

Grupo C

  1. Honduras: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Haití: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Costa Rica: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  4. Nicaragua: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

