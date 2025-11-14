Así reaccionó extécnico del América de Cali al conocer el destino de su antiguo club en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¡Ay, la vida!"

El técnico antioqueño tuvo un paso por el escarlata desde 2023 hasta 2024 - crédito Raúl Palacios / El País - Colprensa

La definición de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025 ha generado expectativa luego de conocerse los grupos y los rivales que enfrentarán los equipos clasificados.

Independiente Medellín y Deportes Tolima finalizaron la fase de ‘todos contra todos’ en la cima de la tabla, ocupando el primer y segundo puesto, respectivamente.

Esta posición les otorga la condición de cabezas de serie en sus respectivos grupos, lo que representa una ventaja deportiva significativa: en caso de igualdad en puntos, ambos conjuntos tendrán prioridad para avanzar a la final del torneo.

Lucas González tuvo una curiosa reacción al conocer el destino del América de Cali - crédito @WinSportsTV / X

En medio de la atención mediática que rodeó el sorteo, un video protagonizado por el entrenador del Deportes Tolima, Lucas González, se viralizó en redes sociales.

El clip, registrado en la sala de prensa del club, muestra a González acompañado por el futbolista Juan Pablo Nieto y otros miembros del equipo, mientras seguían en directo la transmisión que definía el destino del ‘pijao’ en la siguiente etapa del campeonato

La reacción de Lucas González al enterarse de que América de Cali iría al grupo A, club al que dirigió entre 2023 y 2024, se convirtió en tema de conversación entre los aficionados.

Aunque el técnico mantuvo la compostura durante la transmisión, su semblante se transformó al ver el nombre del conjunto vallecaucano, y pronunció una frase que rápidamente se difundió entre los hinchas.

“Ay, la vida como es”.

La sensación de sorpresa que tuvo el técnico del cuadro Pijao en el video, también se escucha a González decir:

“América pa allá”.

Esta reacción puede abrir a la dificultad que tendría su antiguo club, ya que enfrentará a Nacional, Medellín y Junior de Barranquilla, y como también, en una probabilidad de que en caso de que Tolima y América pasen a la final, Lucas González se vuelva a reencontrar con los “Diablos Rojos”.

Así se jugarán las seis fechas de los cuadrangulares Liga BetPlay

El ente deportivo dio a conocer cómo se jugarán las fechas de los cuadrangulares finales, camino a la estrella de Navidas - crédito Dimayor

El 14 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), dio a conocer el orden del cómo se jugarán las fechas en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

A continuación, así están distribuidos los enfrentamientos:

Fecha 1

Cuadrangular A

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior vs. Medellín

Cuadrangular B

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Fortaleza CEIF vs. Deportes Tolima

Fecha 2

Cuadrangular A

América de Cali vs. Junior

Medellín vs. Atlético Nacional

Cuadrangular B

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza CEIF

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 3

Cuadrangular A

América de Cali vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Junior

Cuadrangular B

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF

Fecha 4

Cuadrangular A

Independiente Medellín vs. América de Cali

Junior vs. Atlético Nacional

Cuadrangular B

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 5

Cuadrangular A

Junior vs. América de Cali

Atlético Nacional vs. Medellín

Cuadrangular B

Fortaleza CEIF vs. Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Fecha 6

Cuadrangular A

América de Cali vs. Atlético Nacional

Medellín vs. Junior

Cuadrangular B

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima vs. Fortaleza CEIF

Cuando comenzarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La expectativa crece entre los aficionados al fútbol colombiano ante el inminente inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, una fase decisiva que comenzará entre el 19 y 20 de noviembre y que definirá a los protagonistas de la final del Torneo Finalización 2025. Tras la conclusión de la etapa de todos contra todos, ya se conocen los ocho equipos clasificados que buscarán el título en esta instancia.

El sorteo realizado por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) determinó la composición de los grupos. Independiente Medellín y Deportes Tolima se posicionaron como cabezas de serie, lo que les otorga la ventaja deportiva en sus respectivos cuadrangulares. El Grupo A estará liderado por Independiente Medellín, acompañado por Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali. Por su parte, Deportes Tolima encabeza el Grupo B, junto a Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.