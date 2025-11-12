James Rodríguez estaría cerca del Orlando City: entrenador colombiano, Luis Muriel como compañero y clásico rival del Inter Miami de Lionel Messi

James Rodríguez tuvo un destacado 2025 a nivel individual en el Club León de la Liga MX - crédito FCF

La salida de James Rodríguez del Club León marca una nueva etapa para el mediocampista colombiano, quien ahora explora la posibilidad de continuar su carrera en Estados Unidos.

La opción de integrarse a la Major League Soccer (MLS), y más concretamente al Orlando City, ha cobrado fuerza en los últimos días mientras el jugador define su futuro como agente libre, tras finalizar su vínculo con el club mexicano el 31 de diciembre.

La cercanía de la Copa Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, influye directamente en la decisión de James Rodríguez.

La necesidad de mantener ritmo de competencia y asegurar protagonismo en la Selección Colombia ha hecho que el entorno de la MLS resulte atractivo para el futbolista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La opción de que James Rodríguez pueda jugar en el Orlando City es REAL”, informó la cuenta oficial del programa El VBar de Caracol Radio. El propio entrenador de la selección nacional, Néstor Lorenzo, expresó su opinión sobre la situación al señalar: “Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a tener clubes interesados en él, esperemos a ver a dónde va”, en declaraciones recogidas por el medio colombiano.

James Rodríguez abrazando a Luis Díaz. - Crédito: EFE

El interés de la MLS, y en particular del Orlando City, no es el único. Desde México, el diario Récord listó hasta cinco alternativas para el futuro del colombiano, incluyendo posibilidades tanto en territorio mexicano —como América y Tigres— como en Estados Unidos, donde también han surgido los nombres de New York City y Chicago Fire.

Sin embargo, periodistas especializados como Guillermo Arango y Sebastián Heredia coinciden en que el equipo de Florida es el escenario más probable. Según reveló Heredia en La FM Más Fútbol, “James entre una de sus charlas dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida”.

La probable incorporación de James a la MLS coincide con la inquietud del cuerpo técnico de la Tricolor sobre su regularidad competitiva de cara al Mundial de 2026. Néstor Lorenzo, en conversación con Gol Caracol, subrayó: “El presente es bueno y para el futuro sí queremos que compita, como lo viene haciendo porque estuvo bien. Hay muchos clubes interesados en él y veremos a dónde va”.

El paso de James Rodríguez por el León estuvo marcado por luces y sombras. A lo largo de 34 partidos en distintas competiciones, el colombiano aportó cinco goles y nueve asistencias, aunque no pudo celebrar títulos con la institución

Orlando City: Entrenado por Óscar Pareja y con cuatro colombianos en su plantilla

Luis Fernando Muriel llegó en 2024 a Orlando City - crédito Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

En caso de que se concrete su llegada al Orlando City, James Rodríguez compartiría vestuario con tres compatriotas: Luis Fernando Muriel, Eduard Atuesta —con quienes coincidió en la selección— Nicolás Rodríguez, recientemente transferido desde Fortaleza CEIF, e Iván Angulo.

En la última temporada, Atuesta jugó 29 partidos, donde en solo tres no fue titular. Entretanto, Muriel es el segundo máximo goleador del equipo con 9 goles y aportó cinco asistencias en 34 partidos disputados.

El club floridano finalizó la temporada en el noveno lugar de la Conferencia Este, accediendo al Wild Card donde fue eliminado tras caer ante Chicago Fire.

Óscar Pareja es el único entrenador en ganar un título con el Orlando City - crédito Mike Watters-Imagn Images

Óscar Pareja completó en 2025 su quinto año como entrenador, siendo campeón de la US Cup en 2022. El vallecaucano, que fue campeón como futbolista con el Deportivo Cali, acumula 237 partidos dirigidos con un saldo de 102 victorias, 67 empates y 68 perdidos para un rendimiento de 52.46%.

Orlando City recién fue fundado en 2013 y su único título justamente es la US Cup de la mano del entrenador colombiano. En 2020, los Leones fueron subcampeones de la Major League Soccer, en el año en donde se reactivó el fútbol estadounidense después de la pandemia. Su clásico rival es el Inter Miami, en donde juega Lionel Messi y otro campeón del mundo como Rodrigo de Paul. El cuadro de Orlando ha ganado siete partidos, ha perdido seis y los seis restantes culminaron en empate.