Jugador de la selección Colombia fue elegido en el once ideal de la Serie A tras gol en la última jornada

Jhon Janer Lucumí es titular y figura del Bologna de Italia - crédito REUTERS/Ciro De Luca

El defensor Jhon Janer Lucumí celebró su primer gol de la temporada en la victoria de Bologna por 2-0 sobre Napoli, duelo disputado en el Estadio Renato Dall’Ara y correspondiente a la decimoprimera jornada de la Serie A. Este tanto permitió al equipo local subir posiciones clave en la tabla y consolidarse en puestos de acceso directo a la Liga de Campeones.

En un partido caracterizado por la paridad en la posesión del balón, el conjunto dirigido por Thiago Motta se mostró más incisivo frente al arco contrario, generando las oportunidades más claras. Napoli, vigente campeón italiano, no logró la precisión necesaria en los metros finales y acabó pagando cara su falta de resolución ofensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La apertura del marcador se registró al inicio del segundo tiempo, cuando, tras una jugada colectiva originada en terreno propio, Nicolò Cambiaghi aprovechó un espacio por la banda izquierda y, tras superar la marca, entregó un centro raso. Thijs Dallinga, apareciendo en el primer palo, definió de primera y firmó el 1-0 a favor del Bologna a los cincuenta minutos.

El segundo tanto blinda la importancia de Lucumí en el esquema defensivo y ofensivo local. En el minuto sesenta y cinco, después de un tiro libre en campo rival jugado en corto, los anfitriones desarrollaron la acción por la derecha. El sueco Emil Holm lanzó un centro preciso al área, donde Lucumí superó por alto a su marcador y conectó de cabeza para vencer la resistencia del arquero Vanja Milinković-Savić.

El resultado posiciona a Bologna en la cuarta plaza de la Serie A, sumando veintiún puntos, producto de seis victorias, tres empates y dos derrotas, marcando zona de Champions League. Napoli, mientras tanto, se ubica en el segundo lugar con veintidós unidades.

Once ideal de la jornada 11 de la Serie A con Jhon Janer Lucumí - crédito Serie A

Tras su desempeño destacado, Lucumí fue elegido por la Serie A en el equipo ideal de la jornada 11: Caprile (Cagliari); Ostigard (Genoa), Jhon Janer Lucumí (Bologna), Delprato (Parma); Toure (Pisa), Pellegrini (AS Roma), Gudmunsdsson (Fiorentina), Saelemaekers (AC Milán); Pinamonti (Sassuolo), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Berardi (Sassuolo).

tiene previsto integrarse a la selección Colombia, que realizará una gira por Estados Unidos para enfrentar a Australia y Nueva Zelanda en los amistosos que cierran la presente Fecha FIFA. Para el club boloñés, el próximo compromiso está agendado para el sábado veintidós de noviembre frente a Udinese, a las nueve de la mañana.