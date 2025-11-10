Así fue el gol de Harold Mosquera con Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

El atacante, ex Deportivo Cali, en la última jugada del partido marcó el gol que mantiene vivo a Santa Fe en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales - crédito TikTok

La definición del encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali quedó marcada en los minutos finales, cuando Harold Santiago Mosquera firmó el único gol que mantiene vivas las aspiraciones de los bogotanos para avanzar a los cuadrangulares.

Con este resultado, Santa Fe se acerca a la fase decisiva del torneo, pero aún depende de lo que ocurra en la última fecha frente a Alianza, en un choque que se disputará en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La definición llegó en tiempo añadido, cuando el extremo cardenal controló por la banda derecha un tiro de esquina que se iba largo al segundo sector.

El ex Deportivo Cali se liberó de la marca y, frente al portero Alejandro Rodríguez, resolvió con un toque sutil por encima del guardameta azucarero para sellar el 1-0 definitivo.

El tanto desató la euforia de los aficionados en El Campín, que al igual que algunos hinchas del fútbol en redes sociales expresaron su emoción por el tanto y ahora esperan el encuentro crucial ante Alianza para sellar el pase de los cardenales a la siguiente instancia.

Incluso algunos de los mensajes compararon la anotación con la marcada por Luis Díaz con el Bayern Múnich ante Unión Berlín:

“SúperHiperMegaGolazo el de Harold Santiago Mosquera… Tan espectacular como importante este gol del mejor jugador de Santa Fe. Santa Fe 1x0 Cali y el Campeón de Colombia vive en la liga" @JFCadavid

“El Bayern tiene a Luis Díaz nosotros tenemos a Harold Santiago Mosquera 🤧🤧🩷🩷" @karencardenal

Solo a este loco se le ocurre hacer eso y en ese minuto, que crack que es. Tiene nivel hasta de selección Colombia... Tanto bobo llevan y este tipo es el mejor jugador del FPC por lejos... Harold Santiago Mosquera es de lo mejor en Santa fe esta década por no decir en este siglo!" @Club_d_Leones

“¡En mis libros, nada que envidiarle al golazo de Luis Díaz 🤩!” @SoyMiguelParis

Las cuentas de Independiente Santa Fe para clasificar a semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El cuadro cardenal se pronunció tras algunos comentarios de la prensa en contra de su técnico, Francisco López - crédito @SantaFe / X

Independiente Santa Fe, ubicado en la novena casilla con veintiocho puntos, comparte la misma diferencia de gol que Alianza Valledupar. La configuración del calendario de la última jornada condena a los cardenales a ganar en El Campín si desean asegurarse un lugar entre los ocho mejores; el enfrentamiento directo será decisivo y eliminará la dependencia de otros marcadores.

Obtener la victoria implicaría para Santa Fe romper con una tendencia histórica adversa, ya que nunca logró avanzar a las instancias finales del campeonato colombiano defendiendo su título. Los registros muestran eliminaciones como campeón vigente en los torneos de 1972, 1976, 2012-II, 2015-I y 2017-I.

El margen de error, para el cuadro capitalino, es mínimo. El empate solo podría ser suficiente si se conjuga con una contundente caída de América, que debería perder por una diferencia superior a cuatro goles para que Santa Fe avance sin ganar su partido.

Harold Santiago Mosquera deja en duda su continuidad con Independiente Santa Fe

Harold Santiago Mosquera fue figura en el Santa Fe campeón- crédito Independiente Santa Fe

El desenlace ante Cali no solo significó un paso crucial en la tabla, sino que estuvo acompañado de incertidumbre respecto al futuro de Mosquera en la institución. Pese a ser elegido por la hinchada como figura del partido, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo optó por compartir ese reconocimiento con quien anotó el único tanto en El Campín.

Aprovechando ese instante, Mosquera transmitió un mensaje que muchos interpretaron como una posible despedida: “Primero que todo, darle gracias a Dios, sabía que me iba a quedar una. Gracias a la gente por el cariño, independientemente de lo que vaya a pasar, siempre me he entregado al máximo y quedaré con mucha gratitud para esta institución”.

Aunque la referencia del atacante podría aludir al desenlace de la clasificación, entre los seguidores del club surgió la especulación sobre una inminente salida, especialmente cuando la dirigencia de Santa Fe aún negocia la extensión de su vínculo. El contrato actual de Mosquera se prolonga hasta el treinta y uno de diciembre de 2025 y la directiva, enfocada en el armado del plantel para disputar la Copa Libertadores 2026, analiza renovarle.

Mosquera, figura clave en la consagración del cuadro capitalino en el Torneo Apertura 2025 ante Independiente Medellín, registra 13 goles y 13 asistencias en 67 apariciones con la camiseta cardenal.