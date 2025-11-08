Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

James Rodríguez terminará su etapa con León en partido frente a Puebla, el último de la temporada 2025 - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Es casi un hecho que James Rodríguez tiene los días contados en el fútbol mexicano, pues su contrato no será renovado y quedará libre una vez más para 2026, en el año del mundial de la FIFA y mirando opciones en el próximo mercado de enero, para encontrar un club que le brinde minutos y demostrar su talento.

Por la jornada 17 de la Liga MX, León recibirá a Puebla, en el último encuentro de las dos escuadras, pues quedaron eliminados de la fase final del certamen, lo que será también la despedida de James como de los jugadores de la Fiera ante su público en la temporada 2025.

Mientras tanto, se espera que el volante colombiano entregue una buena presentación, pero no se sabe si el técnico Ignacio Ambriz le dará la oportunidad de ser inicialista en ese encuentro, pues está probando otras estrategias para mirar las posiciones a reforzar de cara a 2026.

Hora y dónde ver León vs. Puebla

En el último encuentro de la fase regular de la Liga MX, se tendrá un duelo especial entre dos equipos que ya no juegan por nada, solo por sumar en la tabla acumulada de la temporada 2025/2026, que entregará seis cupos a la Copa de Campeones de la Concacaf en 2027.

León y Puebla se enfrentarán el sábado 8 de noviembre, desde las 8:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Nou Camp del estadio de Guanajuato, en donde la Fiera quiere cerrar el torneo con una sonrisa para la afición y la plantilla, pues lleva nueve fechas sin conocer el triunfo.

El encuentro se podrá ver en el país por la señal del canal deportivo Win Sports, que durante 2025 obtuvo los derechos exclusivos en Colombia para los duelos de local de los Panzas Verdes, además de que también lo transmitirá por su plataforma de suscripción Win Play.

Para el partido, León espera una buena cantidad de aficionados en el Nou Camp, pues avanzó con una promoción para bajar los precios de la boletería, con el objetivo de que se llene el escenario y despedir al equipo de 2025, que no logró ningún título a lo largo de la campaña.

De otro lado, la dirigencia también debe definir el tema de renovaciones de varios jugadores, pues lo más seguro es que se depure la plantilla para la temporada 2026, con el objetivo de que se arme un equipo más competitivo que pueda llegar a las finales de la Liga MX.

De León a la selección Colombia

La temporada para el volante cafetero no terminará con el duelo del Torneo Apertura 2025, sino que luego deberá viajar a Fort Lauderdale para unirse al equipo de Néstor Lorenzo, que volverá a tener el reto de mantener en forma al jugador mientras consigue un equipo.

Después del partido con León, James Rodríguez jugará con la selección Colombia ante Nueva Zelanda, el sábado 15 de noviembre, y luego frente a Australia el martes 18 del mismo mes, los dos compromisos en Estados Unidos y como preparación para el mundial de 2026.

El mediocampista volverá a reunirse con el combinado en el que ha hecho sus mejores presentaciones en su carrera, ya que, a nivel de clubes, las cosas no salen bien desde 2015, en su etapa con el Real Madrid, y en los últimos seis años pasó por ocho equipos de Europa, Medio Oriente y América Latina.

Después de los dos partidos, James quedará sin actividad hasta que consiga un nuevo equipo, esperando hasta el mercado invernal en enero de 2026, pues hay opciones en Estados Unidos, una de las sedes del mundial.