Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay a falta de dos fechas: arde la lucha por entrar al grupo de los 8

La recta final de la Liga BetPlay está que arde: a falta de fecha y media para que finalice la fase del todos contra todos, tanto la disputa por el punto invisible, como por entrar en el octavo lugar es notoria.

Es por ello que, en la jornada del viernes 8 de noviembre de 2025, se dieron varios movimientos, y se espera que a lo largo de la fecha también existan otros, en especial, en esa lucha por entrar de último al grupo de finalistas que dirán presente en la fiesta de Navidad.

Entre ellos, América de Cali, Alianza FC, y Santa Fe, son los principales aspirantes para obtener el último cupo.

Así transcurrió la jornada

El "Poderoso de la montaña" aprovechó la crisis del "Grande Matecaña" para luchar por el punto invisible en el grupo de los 8-crédito Juan Sebastián Henao/Colprensa

El “Poderoso de la montaña” quiere la revancha de lo que ocurrió en la final del primer semestre ante Santa Fe.

Con 37 puntos, y a falta de que se desarrolle la fecha 19 en su totalidad, es el líder parcial del campeonato después de golear al Deportivo Pereira (en medio de sus crisis institucional) por 4-1, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el 7 de noviembre de 2025.

El gol inicial de Jhon Palacios al minuto 4, abrió la senda victoriosa para el rojo. No obstante, la expulsión de Diego Moreno al minuto 40 y el gol del juvenil Jhon Montoya al 57 hizo sufrir por 10 minutos al seis veces campeón de Colombia.

El gol de Luis “El Chino” Sandoval calmó las aguas al minuto 67, y allí se abrió el arco para los dirigidos por Alejandro Restrepo que después con las anotaciones de Baldomero Perlaza al 88 y de Juan Arizala al 90+4, aprovecharon para cerrar el partido y subirse al liderato de forma parcial.

Ahora, Independiente Medellín será juez de uno de los equipos que lucha por entrar a los 8: América de Cali, y jugarán el 13 de noviembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a partir de las 7:00 p. m. (en fecha unificada para definir a los 8 finalistas).

Otra de las noticias que entregó la fecha 19, fue la eliminación del “Embajador” después del empate ante Envigado en el Parque Polideportivo Sur.

Con la obligación de ganar para tener chances matemáticas, el equipo de Hernán Torres sufrió durante el comienzo del partido: al minuto 49 del encuentro, un gol de Luis Díaz ponía a los azules pálidos y a remar contra la corriente.

Pese a ello, los bogotanos lucharon y el empate llegó al 76 de partido a través de Juan Carvajal, que alimentó una esperanza en los últimos 15 minutos de partido, pero que finalmente quedó en ilusión para Millonarios, que después de 5 años, volverá a ver las finales de la Liga BetPlay en televisión.

En adición a lo que ocurrió en la fecha 19, el 7 de noviembre de 2025. Deportes Tolima con Lucas González, no tuvo problemas en despachar a Llaneros y meterse a la pelea por el punto invisible.

El golazo de Junior Hernández al minuto 2 de partido, abrió el camino de la tranquilidad en el estadio Manuel Murillo Toro. 30 minutos después, Adrián Parra llevó a los “Pijaos” al descanso con la ventaja.

Para el segundo tiempo, Carlos Sierra, volante del cuadro de la “Media Colombia”, volvió a poner en partido a los visitantes al 78, pero la ilusión no sirvió para empatar, y los locales cerraron el partido con la anotación de Jader Quiñones al 90.

Complemento de la fecha 19

Con 7 partidos por jugarse, los duelos más atractivos se vivirán en Bogotá y Cali.

A primera hora, el 8 de noviembre de 2025, Junior visitará a Fortaleza Ceif en el estadio de Techo, a partir de las 4:10 p. m. (hora de Colombia), en uno de los enfrentamientos por el punto invisible (condición deportiva que da la ventaja de terminar en la última fecha de los cuadrangulares como local).

Y para el 9 de noviembre de 2025, la jornada dominical será la clave para los intereses de tres equipos involucrados: en primer lugar, Alianza FC de Valledupar, recibirá a Boyacá Chicó a partir de las 4:10 p. m. (hora de Colombia).

Luego, América de Cali se medirá ante Unión Magdalena, que ya no tiene chances de salvar la categoría en el estadio Pascual Guerrero de Cali, pero será juez de los rojos, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia).

Finalmente, en el estadio El Campín, Santa Fe que pelea con América y Alianza, jugará un partidazo ante el Deportivo Cali, que anunció recientemente la firma de la compra por parte de IDC Network (grupo económico de Guatemala, nuevos dueños del club), a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Independiente Medellín: 37 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Deportes Tolima: 35 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Atlético Nacional: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Atlético Bucaramanga: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +13) Fortaleza CEIF: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Junior: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Águilas Doradas: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Alianza FC: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 25 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Millonarios: 23 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Once Caldas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Cali: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Unión Magdalena: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13) Envigado: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Deportivo Pasto: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -12) La Equidad: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)