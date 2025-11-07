James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”

James Rodríguez quedará libre desde mediados de noviembre, debido a que no jugará más partidos con León y tampoco renovará su contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

James Rodríguez vuelve a ser blanco de críticas porque otro club lo desecharía por no cumplir con sus expectativas, que en este caso sería León porque no le renovaría el contrato que termina en diciembre de 2025, por decisión de los dirigentes que quedaron decepcionados por no ganar nada con el colombiano.

Sumado a eso, recordaron el frustrado paso de James por Brasil y lo compararon con un reconocido jugador, el cual también llegó con mucha ilusión por su trayectoria a la liga de ese país, pero actualmente decepciona a los hinchas y parece que no seguirá en el fútbol sudamericano.

Por lo pronto, el volante cafetero sería uno de los llamados por el técnico Néstor Lorenzo para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre en Estados Unidos, que además se convertirían en los últimos compromisos del jugador en la temporada 2025, mientras encuentra un nuevo club para 2026.

“James apenas entraba al campo”

En los últimos años, los equipos brasileños han dominado el fútbol sudamericano por el músculo financiero de casi todos sus clubes, que les permite contratar a toda clase de estrellas no solo del continente, sino de Europa y uno de ellos fue Memphis Depay, la figura neerlandesa que llegó a Corinthians en 2024.

Sin embargo, el mal momento de Memphis recordó el paso de James Rodríguez por São Paulo, según el periodista Mano, en el programa local Arena SBT, explicando que se compara con las condiciones físicas con las que el colombiano llegó al cuadro Tricolor en agosto de 2023.

Memphis Depay es uno de los jugadores más criticados en Corinthians en el Brasileirao - crédito Jean Carniel/REUTERS

“Seamos honestos, Depay está en Corinthians para ponerse en forma de cara a la selección holandesa. Depay es el James Rodríguez holandés. Es lo mismo que hizo James en São Paulo, porque llegaba a la selección colombiana y arrasaba, mientras que en São Paulo apenas entraba al campo”, explicó.

Otro comunicador, Mauro Beting, mencionó que “Memphis hace más (por Corinthians) que James (por São Paulo)”, aunque dejando claro que el neerlandes ya no es determinante para el Timao en ninguna de las competencias, ni siquiera como recambio en la plantilla.

James Rodríguez jugó con São Paulo entre 2023 y 2024, siendo recordado porque no fue determinante en toda su etapa - crédito São Paulo

“Nada. Él (Memphis) sale al campo y no resuelve nada. Es como un postre insípido y sin gracia. No significa nada. Memphis es tan decisivo como lo es hoy ‘trágico’ Talles (Magno); ambos salen al campo y no hacen nada, pero Talles cuesta menos”, mencionó el periodista.

“Son jugadores que se extrañan”

Ignacio Ambriz, técnico de León, habló acerca de los cambios que la plantilla tendrá para la temporada 2026, en los que se tendría prácticamente lista la salida de James Rodríguez, a falta de confirmación del club, que tendrá su despedida ante los hinchas el 8 de noviembre ante Puebla.

“Son jugadores que se extrañan, no solo futbolísticamente, sino también a la afición. Son jugadores muy cercanos dentro de la afición, los quieren, los animan, admiran, respetan”, mencionó el timonel, que quedó eliminado de la siguiente fase en la Liga MX.

James Rodríguez jugará su último partido con León ante Puebla, por la fecha 17 de la Liga MX - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Además, Ambriz aseguró que en toda la temporada no se resaltó más el valor de James, que por su experiencia y talento pudo ser referente de la Fiera, pero fracasó a lo largo de la campaña por las eliminaciones en los torneos Clausura, Apertura y la Leagues Cup.

“Lo que es ya en el equipo también se extrañan porque las cosas no salieron tan bien como lo queríamos, no se le sacó el provecho de lo que realmente se le tenía que haber sacado, pero el balón sigue rodando, hoy estás aquí, mañana en otro lado, nos volvemos nómadas dentro de esto”, finalizó.