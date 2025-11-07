Deportes

Atlético Nacional se olvidaría de Edwin Cardona: echarían al ídolo verde y sería reemplazado por joven promesa

El experimentado mediocampista ya no sería el favorito de los directivos y pondrían el ojo en el futuro, que es recomendado por una de las figuras de la institución

Guardar
Edwin Cardona no pasa por
Edwin Cardona no pasa por su mejor momento con Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025, pese a ser de los jugadores más importantes - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional empezaría a mirar la temporada 2026, en la que espera llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores nuevamente y para eso deberá salir campeón de la Liga BetPlay, o al menos ser líder de la reclasificación para asegurar un lugar en la segunda ronda previa.

Para esa campaña, suena con fuerza que Edwin Cardona no continuaría con los verdes, pese a que es de los hombres más determinantes desde 2024, al ser el líder de la plantilla que se quedó con la liga y la Copa Colombia en diciembre de 2024, además de la Superliga de 2025 ante Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el experimentado mediocampista tendría como reemplazo a una de las jóvenes promesas de los verdolagas, que viene de destacar en la goleada 4-1 ante América de Cali y es recomendado por un ídolo de la institución, que lo conoce desde su paso por las divisiones inferiores.

Edwin Cardona le diría adiós al verde

Más allá de los números y la relevancia, la realidad actual en el conjunto del técnico Diego Arias es que están ganando puesto los jóvenes que vienen de las divisiones inferiores, que en los últimos partidos fueron los que mejoraron el nivel tras la salida de Javier Gandolfi.

Medios como El País mencionaron que los días de Edwin Cardona en Atlético Nacional acabarían antes de tiempo, debido a factores como su edad, peso en los partidos y que el club se enfocaría en las figuras de la cantera que son las estrellas para el futuro y que dejarían buen dinero por sus ventas.

Edwin Cardona también ha sido
Edwin Cardona también ha sido criticado por sus comportamientos en el campo de juego, que le costaron sanciones de la Dimayor - crédito Colprensa

Para empezar, el jugador ya tiene 32 años, que aunque no lo hace alguien al borde del retiro, su condición física si preocupa, porque no tiene la velocidad de antes, que fue un factor por el que tampoco ha terminado los partidos completos, más allá de ser titular del verde.

Lo segundo es que ahora Juan Manuel Rengifo se perfila como el reemplazo de Cardona, pues es un volante de apenas 20 años que ya lleva tres goles en el segundo semestre de 2025, uno de ellos fue el gol olímpico a América que lo colocó como figura a seguir en los próximos años.

Juan Manuel Rengifo celebrando su
Juan Manuel Rengifo celebrando su gol en la victoria 4-1 sobre América, en la Copa Colombia - crédito Colprensa

De otro lado, aún no es confirmado por la dirigencia si soltará o no a Edwin Cardona en 2026, pues tiene contrato hasta diciembre de ese año y dependerá del cuerpo técnico, ya sea encabezado por Diego Arias o el entrenador que tome las riendas para esa campaña.

“Es un jugador que resuelve”

León Fernando Villa, uno de los campeones de la Copa Libertadores 1989 con Atlético Nacional, habló para Caracol Radio sobre Juan Manuel Rengifo, sus cualidades y el crecimiento de las últimas semanas, en la que pelea ahora por un puesto en la formación titular.

“Siempre me gustó trabajar con las categorías de 13-14 años empezando, a mí Rengifo me llegó pequeño, eso parecía que no iba a crecer. Tiene buena pegada y le dije que fuera fortaleciendo eso. En su momento le dije a la mamá que tenía condiciones, pero le advertí que iba a depender de los técnicos si lo ponían a jugar en la profesional porque acá hubo jugadores que se fueron porque no les dieron la oportunidad y se perdieron”, dijo.

Juan Manuel Rengifo se perfila
Juan Manuel Rengifo se perfila como la nueva figura de Atlético Nacional por sus actuaciones en 2025 - crédito Colprensa

El ahora técnico de las divisiones inferiores de Nacional también mencionó que el mediocampista “es un jugador que mostró personalidad, que resuelve y que define rápido. Con lo que está realizando no se extrañe que a Edwin Cardona le digan que se vaya a jugar a otro equipo. Es un jugador que tiene gol”.

Temas Relacionados

Edwin CardonaAtlético NacionalEdwin Cardona NacionalJuan Manuel RengifoEdwin Cardona salida NacionalLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

El volante antioqueño participó de una rueda de prensa protocolaria antes del duelo, uno de los más esperados en el mundo, y se refirió al papel del equipo de Marcelo Gallardo

Campeón del mundo hizo advertencia

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

La Mechita venció en el estadio La Independencia por 2-0 al cuadro Ajedrezado con goles de Cavadía y Borrero, llegando a los 26 puntos y sacando a Alianza de los caudrangulares faltando dos fechas

América de Cali venció a

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

El cuadro rojo logró un triunfo determinante que afectó a otros clubes que aspiran a llegar a los cuadrangulares, a falta de dos jornadas para terminar la fase de Todos contra Todos

Así quedó la tabla de

James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”

El volante colombiano va a quedar libre en los próximos días y un periodista recordó su frustrante paso por São Paulo, en el que fue poco importante y se desvinculó por la puerta de atrás

James Rodríguez sigue cayendo bajo

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

El periodista caldense aprovechó la ocasión para “sugerir” que las selecciones deberían mirar el contexto de los futbolistas en medio de su participación en los torneos domésticos

Carlos Antonio Vélez destacó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tribunal de Bogotá condenó a

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

ENTRETENIMIENTO

Manuel Medrano lanzó su nuevo

Manuel Medrano lanzó su nuevo LP ‘Superior’, inspirado en las canciones con las que creció en su niñez

De las redes a la televisión, Los de Ñam se enfrentarán en un show lleno de sabor y con invitados de lujo

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Deportes

Campeón del mundo hizo advertencia

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 18: América movió el grupo de los ocho primeros

James Rodríguez sigue cayendo bajo y lo comparan con polémico jugador en Brasil: “Sale al campo y no resuelve nada”

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”