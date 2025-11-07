Atlético Nacional se olvidaría de Edwin Cardona: echarían al ídolo verde y sería reemplazado por joven promesa

Edwin Cardona no pasa por su mejor momento con Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025, pese a ser de los jugadores más importantes - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional empezaría a mirar la temporada 2026, en la que espera llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores nuevamente y para eso deberá salir campeón de la Liga BetPlay, o al menos ser líder de la reclasificación para asegurar un lugar en la segunda ronda previa.

Para esa campaña, suena con fuerza que Edwin Cardona no continuaría con los verdes, pese a que es de los hombres más determinantes desde 2024, al ser el líder de la plantilla que se quedó con la liga y la Copa Colombia en diciembre de 2024, además de la Superliga de 2025 ante Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, el experimentado mediocampista tendría como reemplazo a una de las jóvenes promesas de los verdolagas, que viene de destacar en la goleada 4-1 ante América de Cali y es recomendado por un ídolo de la institución, que lo conoce desde su paso por las divisiones inferiores.

Edwin Cardona le diría adiós al verde

Más allá de los números y la relevancia, la realidad actual en el conjunto del técnico Diego Arias es que están ganando puesto los jóvenes que vienen de las divisiones inferiores, que en los últimos partidos fueron los que mejoraron el nivel tras la salida de Javier Gandolfi.

Medios como El País mencionaron que los días de Edwin Cardona en Atlético Nacional acabarían antes de tiempo, debido a factores como su edad, peso en los partidos y que el club se enfocaría en las figuras de la cantera que son las estrellas para el futuro y que dejarían buen dinero por sus ventas.

Edwin Cardona también ha sido criticado por sus comportamientos en el campo de juego, que le costaron sanciones de la Dimayor - crédito Colprensa

Para empezar, el jugador ya tiene 32 años, que aunque no lo hace alguien al borde del retiro, su condición física si preocupa, porque no tiene la velocidad de antes, que fue un factor por el que tampoco ha terminado los partidos completos, más allá de ser titular del verde.

Lo segundo es que ahora Juan Manuel Rengifo se perfila como el reemplazo de Cardona, pues es un volante de apenas 20 años que ya lleva tres goles en el segundo semestre de 2025, uno de ellos fue el gol olímpico a América que lo colocó como figura a seguir en los próximos años.

Juan Manuel Rengifo celebrando su gol en la victoria 4-1 sobre América, en la Copa Colombia - crédito Colprensa

De otro lado, aún no es confirmado por la dirigencia si soltará o no a Edwin Cardona en 2026, pues tiene contrato hasta diciembre de ese año y dependerá del cuerpo técnico, ya sea encabezado por Diego Arias o el entrenador que tome las riendas para esa campaña.

“Es un jugador que resuelve”

León Fernando Villa, uno de los campeones de la Copa Libertadores 1989 con Atlético Nacional, habló para Caracol Radio sobre Juan Manuel Rengifo, sus cualidades y el crecimiento de las últimas semanas, en la que pelea ahora por un puesto en la formación titular.

“Siempre me gustó trabajar con las categorías de 13-14 años empezando, a mí Rengifo me llegó pequeño, eso parecía que no iba a crecer. Tiene buena pegada y le dije que fuera fortaleciendo eso. En su momento le dije a la mamá que tenía condiciones, pero le advertí que iba a depender de los técnicos si lo ponían a jugar en la profesional porque acá hubo jugadores que se fueron porque no les dieron la oportunidad y se perdieron”, dijo.

Juan Manuel Rengifo se perfila como la nueva figura de Atlético Nacional por sus actuaciones en 2025 - crédito Colprensa

El ahora técnico de las divisiones inferiores de Nacional también mencionó que el mediocampista “es un jugador que mostró personalidad, que resuelve y que define rápido. Con lo que está realizando no se extrañe que a Edwin Cardona le digan que se vaya a jugar a otro equipo. Es un jugador que tiene gol”.