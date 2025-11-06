Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

A la crisis por la falta de salarios a sus jugadores y los líos con el Ministerio del Trabajo, Deportivo Pereira afrontaría ahora una demanda de Millonarios por el porcentaje de un jugador - crédito Colprensa

La crisis del Deportivo Pereira lo tiene al borde de la desaparición, debido a que aún no se confirma que haya pagado los salarios pendientes de todos sus jugadores y trabajadores en la institución, lo que provocó que los futbolistas profesionales entraran en huelga, usaran plantillas sub-20 en la Liga BetPlay y el Ministerio del Deporte suspendiera actividades.

Se le suma ahora una demanda que Millonarios le impondría por cuenta de un jugador, que hizo parte del grupo de deportistas que renunciaron de manera unilateral porque no le cancelaron lo que le debían en los últimos meses, lo que afectó a los azules por un negocio con los Matecañas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, hay un giro con respecto al partido entre Pereira y Medellín, en la fecha 19 de la Liga BetPlay en el estadio Hernán Ramírez Villegas, debido a que un juez dictaminó un fallo que cambió la manera como el Ministerio del Deporte venía manejando el caso de los risaraldenses.

“Millonarios va a terminar demandando al Pereira”

Los matecañas aún tratan de hacer lo posible para librarse de las sanciones del Gobierno nacional y la Dimayor, que lo tiene en la mira por la falta de pagos a sus jugadores, lo que hizo eco en todos los medios nacionales y aficionados, abriendo una polémica que lleva años en muchos conjuntos.

El nuevo lío del Deportivo Pereira es que Millonarios lo demandaría por la salida de Yuber Quiñones, atacante con el que había un negocio que iba a beneficiar a ambas instituciones, pero la crisis de los risaraldenses significó un golpe en las finanzas de los azules.

Yuber Quiñones fue cedido por Millonarios al Pereira en julio de 2024, luego fue vendido en agosto de 2025 y ahora quedó libre por falta de salarios - crédito Millonarios FC

Según el periodista Alejandro Pino, director de Publimetro, todo se debe a que el club Embajador, cuando envió al deportista a préstamo entre 2024 y 2025, existía una cláusula en la que se aseguraba un porcentaje en caso de una venta, que aparentemente se mantuvo después de que los matecañas lo compraran por 200.000 dólares en agosto.

“Millonarios perdió a un jugador que le prestó al Pereira porque como no le pagó el Pereira, el jugador quedó libre. Ese jugador se va a ir al fútbol brasileño. A Millonarios le puede entrar una plata por derecho de formación, pero Millonarios va a terminar demandando al Pereira porque en el contrato de préstamo estaba que, si el jugador salía, le correspondía el 40% de la transferencia”, dijo el comunicador.

Deportivo Pereira sufrió la salida de varios jugadores por la crisis económica - crédito Sebastián Henao/Colprensa

Queda por saber cuándo se radicará dicha demanda de los azules, que previamente perdieron dinero con Néiser Villarreal, la figura de la selección Colombia sub-20 que se irá libre el 1 de diciembre, con precontrato con Cruzeiro y bajo polémica porque, según versiones, no se ha presentado con el club.

Pereira jugaría ante Medellín

Hasta hace unos días, el Ministerio del Deporte suspendió las actividades de los matecañas por la falta de pagos y otras irregularidades halladas durante una investigación que comenzó por la huelga de sus jugadores profesionales, que no aguantaron más tiempo de promesas.

Sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira admitió una tutela con la que el club jugará ante el Medellín, el viernes 7 de noviembre en el estadio Hernán Ramírez Villegas, dejando en espera la resolución de la cartera del Gobierno que sigue con sus indagaciones.

Un juzgado de Pereira aceptó la tutela a favor del club Matecaña, permitiéndole usar sus juveniles para el partido ante Independiente Medellín por la Liga BetPlay - crédito @elmago_b/X

Todo se debe a que el cuadro de Risaralda apeló al derecho al trabajo, pese a que el ministerio exigía a la institución que se pusiera al día con los salarios de sus trabajadores para levantar la suspensión, pues hasta el momento solo se conocía de una quincena cancelada y la Dimayor esperaba que se confirmara que el equipo quedó al día.