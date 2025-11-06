Deportivo Cali sufriría una barrida de cara al 2026: estos jugadores no continuarían en el club

El cuadro Azucarero quedó eliminado pocas fechas antes del final del campeonato- crédito David Jaramillo / Colprensa

El Deportivo Cali se prepara para una transformación profunda en su plantilla de cara a la temporada 2026, tras la reciente eliminación en la Liga BetPlay Dimayor.

El club vallecaucano, uno de los históricos del fútbol nacional, afrontaría la salida de varios futbolistas que quedarán como agentes libres, en lo que se perfila como una de las renovaciones más significativas de los últimos años.

La eliminación en la Liga BetPlay Dimayor ha marcado un punto de inflexión para el Deportivo Cali. La directiva habría optado por una reestructuración que implica la desvinculación de jugadores experimentados y jóvenes, con el objetivo de dar un nuevo rumbo al equipo y buscar mejores resultados en la próxima campaña.

Entre los futbolistas que no continuarían en el club, según explicó el periodista Felipe Sierra, figuran Andrey Estupiñán (31 años), Fabián Castillo (33), Javier Reina (36), Yeison Gordillo (33), Rafael Bustamante (26) y el uruguayo Guzmán Corujo (29).

Todos ellos quedarían en condición de agentes libres, lo que les permitirá negociar su futuro con otros equipos sin restricciones contractuales.

La salida de estos jugadores representaría un cambio sustancial tanto para el Deportivo Cali como para los propios futbolistas, quienes buscarán nuevas oportunidades en el mercado de fichajes.

Para el club, la decisión abre la puerta a la incorporación de nuevos talentos y a la posibilidad de redefinir su proyecto deportivo de cara a los próximos retos.

Con este movimiento, el Deportivo Cali inicia una etapa de renovación que podría modificar de manera significativa la estructura de su plantilla para la temporada 2026.

Deportivo Cali quedó fuera de la pelea por el título

En la fase de todos contra todos del torneo, Deportivo Cali acumuló 20 puntos tras 18 jornadas, producto de 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas, con un saldo de goles de 21 a favor y 26 en contra, lo que deja una diferencia de -5.}

Este rendimiento lo situó en la posición 14 de la tabla general, quedando por fuera de los ocho que accederían a los cuadrangulares semifinales.

Durante el desarrollo del torneo, el equipo caleño mostró una campaña irregular: alternó momentos de solidez con rachas de malos resultados, lo cual afectó sus aspiraciones de clasificación.

Por ejemplo, tras la jornada 15, el Cali tenía el mismo puntaje (20) con un balance equilibrado de triunfos, empates y derrotas (5-5-5) pero ya su diferencia de gol negativa lo colocaba en una situación de desventaja para avanzar.

A pesar de que estuvo involucrado en la disputa por los puestos de clasificación, Deportivo Cali no logró sostener la regularidad necesaria para luchar por el título o por un cupo a competencias continentales desde esta fase del torneo.

La posición fuera de los ocho mejores implica que el equipo deberá replantear tanto su dinámica de juego como la estrategia para futuras campañas si quiere volver a estar entre los protagonistas del campeonato.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 34 puntos / +15 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 34 puntos / +8 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +9 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 26 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.