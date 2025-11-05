Unión Magdalena habría sido alertado por posible caso de amaño en partido ante Tolima: jugador involucrado teme por su vida

Héctor Urrego, defensor de Unión Magdalena, fue acusado de estar involucrado en apuestas ilegales en el partido contra Tolima - crédito Deportes Tolima

Sigue la polémica por casos de apuestas irregulares en el fútbol colombiano, que provocan que algunos jugadores arreglen desde el resultado de algún partido, hasta algunas acciones en el campo de juego como tiros de esquinas, faltas o tarjetas, para quedarse con mucho dinero.

Uno de esos hechos se presentó con el Unión Magdalena, que habría sido alertado por la Dimayor por esa situación de amaños, sobre todo por lo que pasó con su jugador Héctor Urrego, al que denunció ante Fiscalía por una expulsión en el partido ante Tolima que consideró sospechosa.

Sobre eso, el futbolista señalado se pronunció sobre cómo va su caso, su defensa por las acusaciones del club de Santa Marta y qué pasará para los próximos encuentros, en los que América y Fortaleza serán los rivales del Ciclón Bananero antes de volver a la segunda división en 2026, pues es uno de los dos descendidos.

“Pensaron que iba a estar solo”

En los últimos años, los casos de posibles amaños y apuestas ilegales en los campeonatos profesionales aumentaron, con jugadores bajo la lupa por sospechas de alterar el marcador o realizar algunas acciones de juego a propósito para ganar dinero, incluso sumando compañeros en esos actos.

En charla con Blu Radio, el jugador Héctor Urrego explicó que el Unión Magdalena fue el encargado de acusarlo por irregularidades, pero que, hasta el momento, no recibe el llamado de la Fiscalía para presentarse a descargos y empezar todo el proceso judicial en su contra.

Héctor Urrego afirmó que, por el momento, no hay acusación formal en la Fiscalía - crédito @UnionMagdalena/X

De hecho, el mismo defensor central explicó que la alerta que la Dimayor le envió a los aamarios por ese caso, no sería posible porque, al ser aconsejado por la Acolfutpro, esa clase de pronunciamientos del ente rector del fútbol colombiano no las puede hacer a los clubes.

“Ninguna demanda, ninguna citación de Fiscalía. Lo único fue el llamado del club. Me dijeron que la Dimayor había alertado algo, pero mis abogados y los de la agremiación me confirmaron que la Dimayor cuando actúa lo hace directamente con el jugador, no a través del club”, afirmó.

Este fue el momento en que Héctor Urrego le cometió la falta a Juan Pablo Torres, provocando la tarjeta roja - crédito Captura de video Win Sports

Finalmente, el defensor central, de recordado paso por Santa Fe, dejó claro que está listo para defenderse en los estrados, en lo que considera que es una acusación injusta por parte de los samarios y su dueño Eduardo Dávila: “Pensaron que iba a estar solo (…) Aquí está en juego mi nombre, mi honra”.

“Prefiero estar resguardado”

Pese a la trayectoria del defensor central y su aporte al equipo durante la temporada 2025, dicha situación en el encuentro contra Tolima ha sido de los peores momentos en su carrera, pues todo se dio por una falta que provocó su expulsión en el primer tiempo y ahora teme por su vida.

En charla con el medio radial, Héctor Urrego afirmó que, pese a entrenar con sus compañeros, siente miedo de que le pueda pasar algo por esas acusaciones, ya sea por parte de los aficionados o de cualquier persona, por lo que también pide protección de las autoridades.

Unión Magdalena, junto con Envigado, descendieron de la Liga BetPlay para la Primera B en 2026 - crédito Unión Magdalena

“Temo salir a la calle, temo que me pueda pasar algo. Es la primera vez que vivo algo así y prefiero estar resguardado. Confío en Dios y en que todo se aclare pronto”, fueron las palabras de Urrego, esperando que la situación llegue a buenos términos y se defina su situación.

Cabe recordar que, en 2024, Unión Magdalena apartó a ocho jugadores acusados de posibles amaños por apuestas ilegales, de los que no se conocieron sus nombres y todo se dio durante la campaña en la segunda división ese año.