Video: Washington Aguerre insultó a hinchas del Medellín en medio de la semifinal por la Copa BetPlay

Washington Aguerre hizo gesto e insultó a hinchas del Medellín en medio de semifinal por Copa BetPlay- crédito @UruguayosExt/X

Un gesto inesperado de Washington Aguerre, arquero uruguayo del Deportivo Independiente Medellín (DIM), captó la atención de la hinchada y marcó el cierre de un partido clave en la Copa BetPlay.

Tras el gol que selló la victoria ante Envigado en la ida de las semifinales, el guardameta se dirigió hacia la tribuna y realizó una señal que no pasó desapercibida, en un contexto de alta presión para el equipo Poderoso y su afición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el encuentro, disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, se mantuvo sin goles hasta el minuto 83, cuando Diego Moreno logró romper la paridad y darle la ventaja al DIM.

El tanto resultó decisivo para que el equipo antioqueño se impusiera 1-0 como visitante, obteniendo así una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta. Mientras tanto, en la otra semifinal, Atlético Nacional superó con amplitud a América de Cali, lo que abre la posibilidad de un clásico paisa en la final del torneo.

La reacción de Aguerre tras el gol de Moreno fue tan llamativa como polémica. El arquero giró hacia la hinchada del DIM, lanzó un insulto al aire y se llevó la mano a la oreja, emulando el célebre gesto del Topo Gigio que popularizó el exjugador argentino Juan Román Riquelme en mítico estadio de La Bombonera.

Washington Aguerre tuvo un cruce con los hinchas del DIM- crédito @UruguayosExt/X

Además, con la exclamación “¡Dale, dale!“, Aguerre buscó animar a los seguidores del equipo, en un momento cargado de emociones tras días de tensión.

Es importante mencionar que este episodio se produjo pocos días después de que el DIM sufrió una dura derrota 5-2 ante Atlético Nacional en el clásico antioqueño, un resultado que dejó huella en la afición y generó críticas hacia el plantel.

A pesar de ese traspié, el equipo se mantiene entre los primeros puestos del Torneo Finalización y continúa su camino en la Copa BetPlay, donde la victoria ante Envigado representa un paso importante hacia la final.

Medellín se impuso al Envigado en condición de visitante- crédito Vizzorimage

La hinchada, aún sensible por la reciente goleada, reaccionó de manera dividida ante el gesto de Aguerre. Mientras algunos interpretaron la señal como una arenga para alentar al equipo, otros la consideraron una respuesta desafiante en medio de las críticas.

“Aguerre les acaba de hacer el topogigio y después les dijo dale la concha de su madre no? ”, “Me da risa que cada vez que puede el arquero Aguerre les cobra y putea a la hinchada jajaja”, “El ídolo Aguerre le está diciendo a la súper hinchada de Colombia que alienten, que no se escuchan o es impresión mía?”, fueron algunas de las palabras al respecto en redes sociales.

No obstante, pese a las controversias que generó su actitud, Washington Aguerre se consolida como una de las figuras destacadas del Poderoso, que mantiene sus aspiraciones intactas en ambas competencias y busca responder a las expectativas de su hinchada.

Washington Aguerre a lo largo del semestre tuvo varios comportamientos provocadores contra jugadores e hinchas del FPC - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Aguerre, protagonista de múltiples polémicas en el FPC

Desde su llegada al DIM en enero de 2025, el arquero uruguayo Washington Aguerre ha protagonizado varias polémicas que han generado atención mediática y tensión con hinchas y rivales.

Primero, en mayo de 2025, en un clásico antioqueño contra Atlético Nacional, Aguerre protagonizó un encontronazo con el delantero rival Kevin Viveros, a quien acusó de impedirle sacar rápidamente el balón.

En medio del cruce, el arquero hizo un gesto ofensivo —moviendo la mano cerca del rostro de Viveros, en señal de “mal olor” o “lavarse los dientes”— que fue interpretado por algunos como racista o al menos irrespetuoso.

Aunque hubo presión para que sancionaran al uruguayo, finalmente la Dimayor no le impuso medida adicional, argumentando que ya fue amonestado durante el partido.

Luego, en julio de 2025, tras un empate del Independiente Medellín en el inicio del torneo, Aguerre protagonizó otro incidente rumbo a los aficionados del club.

A la finalización del partido, el guardameta se dirigió hacia la tribuna e intercambió gestos y palabras con hinchas que lo estaban recriminando por el desempeño del equipo. La tensión escaló hasta que varios jugadores del club intervinieron para retirarlo de la situación.