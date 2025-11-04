Deportes

Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido más importante de la semana en la Champions League

El anterior equipo de Luis Díaz vive días difíciles en la ‘Premier League’, donde ha perdido los últimos cuatro partidos, mientras que Real Madrid es líder de la Liga de España

Guardar
La última vez que estos
La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 27 de noviembre de 2024 por la fase de grupos de la temporada 2024/2025 de la Champions League - Crédito: AFP

La visita de Kylian Mbappé al estadio Anfield marcará uno de los puntos más esperados de la jornada de Champions League, cuando el delantero del Real Madrid enfrente nuevamente al Liverpool.

Apenas un año atrás, el atacante francés atravesó su momento más difícil, precisamente en este escenario, donde falló un penal y no logró marcar diferencia, provocando una crisis de confianza.

Mbappé, ahora renovado tanto en lo futbolístico como en su mentalidad, expresó que ese episodio resultó decisivo para su crecimiento personal.

“Cambié de mentalidad, porque me dije que no podía hacerlo peor, solamente mejor, he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid”, detalló.

El futbolista también confesó que el exceso de pensamientos le afectaba: “Pensaba mucho en cómo jugar en el campo. Y cuando piensas mucho, no haces bien tu juego”. El capitán de Francia remarcó su actitud: “Soy un jugador que siempre quiere hacer más”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Xabi Alonso fue destacado jugador
Xabi Alonso fue destacado jugador del Liverpool y vuelve a Anfield Road ahora como entrenador del Real Madrid - crédito Reuters/Ed Sykes

El regreso de Xabi Alonso a Liverpool añade un elemento emotivo al encuentro. El actual técnico del Real Madrid, arquitecto del mediocampo de los Reds campeones en 2005, regresa a Anfield encabezando un club blanco que atraviesa un gran momento. Bajo su dirección, el Madrid suma trece victorias en catorce encuentros y domina tanto en defensa como en presión alta.

“Para ganar campeonatos hay que defender bien y mantener la portería a cero”, afirmó Alonso tras la goleada 4-0 ante Valencia el último fin de semana.

Desde la prensa española se resalta la nueva identidad que ha forjado Alonso en el Real Madrid, transformando el juego con flexibilidad táctica y un dominio asfixiante sobre los rivales. La decisión de entrenar en Madrid antes de viajar a Inglaterra respondió, indican los medios, a su deseo de mantener bajo reserva el plan de partido.

En la parcela individual, el entrenador vasco ha potenciado las virtudes de sus principales figuras. Mbappé vive un año sobresaliente con 18 goles en todas las competiciones, mientras Jude Bellingham se afianza en el centro del campo y Vinicius Jr. recupera protagonismo después de superar diferencias internas. El club merengue, quince veces campeón europeo, busca prolongar su racha tras vencer al Barcelona en el último Clásico. La única caída blanca en la temporada ocurrió ante el Atlético de Madrid en septiembre, con resultado 5-2.

Liverpool ha tenido un flojo
Liverpool ha tenido un flojo arranque de temporada - crédito Reuters/Ed Sykes

En contraste, Liverpool, a pesar de una fuerte inversión en el mercado y la llegada de refuerzos como Florian Wirtz, Alexander Isaak y Jeremie Frimpong, atraviesa una etapa irregular bajo el mando de Arne Slot, conquistando solo dos triunfos en los últimos ocho compromisos y sufriendo seis derrotas en el mismo periodo. La adaptación de las nuevas piezas sigue pendiente, y el equipo llega al duelo necesitado de estabilidad.

El encuentro entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League, se disputará este martes 4 de noviembre a las 3:00 p. m., y podrá seguirse en vivo por Disney+ y ESPN2.

Ficha del partido

Afiche de la UEFA sobre
Afiche de la UEFA sobre el partido entre Liverpool FC vs. Real Madrid - crédito UEFA
  • Liverpool FC vs. Real Madrid - Fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026
  • Lugar: estadio Anfield Road - Liverpool, Inglaterra.
  • Fecha y hora: martes 4 de noviembre - 3:00 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación Liverpool FC: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.
  • D.T. Liverpool FC: Arne Slot.
  • Posible alineación Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga. Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
  • D.T. Real Madrid: Xabi Alonso.

Temas Relacionados

Real MadridLiverpoolLiverpool vs. Real MadridUEFA Champions LeagueLiga de CampeonesKylian MbappéEstadio Anfield RoadColombia-Deportes

Últimas noticias

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

PSG vs. Bayern Múnich EN

EN VIVO - Alemania vs. Colombia: la Tricolor pierde antes del primer minuto de juego en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La selección Colombia debutará en el torneo que se juega en Catar ante la vigente campeona, en el estadio Aspire Zone, de la ciudad de Rayán

EN VIVO - Alemania vs.

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

La presión sobre el delantero colombiano aumenta por el traspié en el estadio Más Monumental y surgen alternativas para su carrera en el fútbol colombiano

Óscar Córdoba habló de la

En medio de la oscuridad: así se terminó de jugar el partido entre Independiente Medellín y Envigado FC en el Polideportivo Sur

El Poderoso de la Montaña se impuso por la mínima diferencia en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia ante Envigado FC, en una cancha con muchos problemas

En medio de la oscuridad:

El recuerdo de James Rodríguez jugando con la selección Colombia Sub-17 ante Alemania: así fue el partido

El duelo en el Mundial Sub-17 de Corea del Sur terminó 3-3, con goles de Miguel Julio Rosette y Cristian Nazarith para Colombia, y una asistencia de Toni Kroos para Alemania, marcando el inicio de dos carreras legendarias

El recuerdo de James Rodríguez

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilaciones: el haber promedio cayó

Jubilaciones: el haber promedio cayó 24% en los últimos 4 años

Martín Yeza: “Si el PRO quiere hacer algo serio, tiene que pensarse al 2031″

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

El futuro de las pantallas digitales se acerca a la reciclabilidad y el bajo impacto ambiental

El Gobierno reactiva la convocatoria para definir aumentos en los salarios de las empleadas domésticas

INFOBAE AMÉRICA

George W. Bush recordó cómo

George W. Bush recordó cómo fue tener a Dick Cheney como vicepresidente: “Confiaba en su consejo honesto y directo”

IA en Fake News - Elecciones 2026: Expertos y autoridades proponen acciones para enfrentar la desinformación durante el proceso electoral

Científicos logran producir un potente pigmento inspirado en el camuflaje de los pulpos

Cynthia Erivo habló sobre su ascenso en la actuación: “Me alegra mucho que la fama me haya llegado más tarde”

Votó el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani: si gana, Trump advirtió que recortará los fondos federales

DEPORTES

Óscar Córdoba habló de la

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”