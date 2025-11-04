Liverpool vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido más importante de la semana en la Champions League

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 27 de noviembre de 2024 por la fase de grupos de la temporada 2024/2025 de la Champions League - Crédito: AFP

La visita de Kylian Mbappé al estadio Anfield marcará uno de los puntos más esperados de la jornada de Champions League, cuando el delantero del Real Madrid enfrente nuevamente al Liverpool.

Apenas un año atrás, el atacante francés atravesó su momento más difícil, precisamente en este escenario, donde falló un penal y no logró marcar diferencia, provocando una crisis de confianza.

Mbappé, ahora renovado tanto en lo futbolístico como en su mentalidad, expresó que ese episodio resultó decisivo para su crecimiento personal.

“Cambié de mentalidad, porque me dije que no podía hacerlo peor, solamente mejor, he cambiado mi mentalidad para demostrar que soy un jugador de gran calidad que puede ayudar al Real Madrid”, detalló.

El futbolista también confesó que el exceso de pensamientos le afectaba: “Pensaba mucho en cómo jugar en el campo. Y cuando piensas mucho, no haces bien tu juego”. El capitán de Francia remarcó su actitud: “Soy un jugador que siempre quiere hacer más”.

El regreso de Xabi Alonso a Liverpool añade un elemento emotivo al encuentro. El actual técnico del Real Madrid, arquitecto del mediocampo de los Reds campeones en 2005, regresa a Anfield encabezando un club blanco que atraviesa un gran momento. Bajo su dirección, el Madrid suma trece victorias en catorce encuentros y domina tanto en defensa como en presión alta.

“Para ganar campeonatos hay que defender bien y mantener la portería a cero”, afirmó Alonso tras la goleada 4-0 ante Valencia el último fin de semana.

Desde la prensa española se resalta la nueva identidad que ha forjado Alonso en el Real Madrid, transformando el juego con flexibilidad táctica y un dominio asfixiante sobre los rivales. La decisión de entrenar en Madrid antes de viajar a Inglaterra respondió, indican los medios, a su deseo de mantener bajo reserva el plan de partido.

En la parcela individual, el entrenador vasco ha potenciado las virtudes de sus principales figuras. Mbappé vive un año sobresaliente con 18 goles en todas las competiciones, mientras Jude Bellingham se afianza en el centro del campo y Vinicius Jr. recupera protagonismo después de superar diferencias internas. El club merengue, quince veces campeón europeo, busca prolongar su racha tras vencer al Barcelona en el último Clásico. La única caída blanca en la temporada ocurrió ante el Atlético de Madrid en septiembre, con resultado 5-2.

En contraste, Liverpool, a pesar de una fuerte inversión en el mercado y la llegada de refuerzos como Florian Wirtz, Alexander Isaak y Jeremie Frimpong, atraviesa una etapa irregular bajo el mando de Arne Slot, conquistando solo dos triunfos en los últimos ocho compromisos y sufriendo seis derrotas en el mismo periodo. La adaptación de las nuevas piezas sigue pendiente, y el equipo llega al duelo necesitado de estabilidad.

El encuentro entre Liverpool y Real Madrid, correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League, se disputará este martes 4 de noviembre a las 3:00 p. m., y podrá seguirse en vivo por Disney+ y ESPN2.

