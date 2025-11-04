Iván Mejía Álvarez se volvió a ir en contra de los directivos del América de Cali tras la goleada de Atlético Nacional en la Copa Colombia: “Mercaderes de ilusiones

Iván Mejía ha sido crítico de la gestión de Tulio Gómez en América de Cali - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El contundente triunfo de Atlético Nacional sobre América de Cali, con un marcador de 4 a 1 en el estadio Atanasio Girardot el 2 de noviembre de 2025, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Betolay, generó duras reacciones entre voces reconocidas del deporte colombiano, por el manejo que le da la Familia Gómez Giraldo al cuadro Escarlata.

El excomentarista y periodista Iván Mejía Álvarez recurrió como es habitual en su cuenta de X, para lanzar una crítica directa a los actuales responsables del equipo caleño, enfocando sus palabras en Tulio Gómez, propietario mayoritario del club, y en Marcela Gómez, hija del dirigente y figura clave en la gestión actual siendo la presidenta del equipo.

El vallecaucano volvió a ser duro con los directivos y dueños del América de Cali, tras la goleada ante Nacional - crédito @PajaritoDeIvan / X

El 3 de noviembre de 2025, después de citar la opinión de un hincha americano, llamado Capta1nfire, criticando las aspiraciones de la Familia Gómez.

“La participación de América de Cali se limitó a intentar ganarle al Cali y a Junior y buscar clasificarse a los 8. Esas son nuestras aspiraciones, a lo máximo que podemos llegar. Nos están volviendo un equipo de media tabla en nuestras propias narices. En cualquier momento dejan de llamarnos grandes y empiezan a llamarnos históricos porque la grandeza son solo lindos recuerdos de un pasado que ya se cuenta en décadas”, detalló el hincha.

Allí, Mejía Álvarez citó a los dueños del club, llamándolos mercaderes de ilusiones, por las malas campañas que vive el cuadro rojo desde hace 5 años (siendo la última vez que ganó la Liga de Colombia, el 27 de diciembre de 2020 ante Santa Fe).

«Gracias a Tulio y la hijita. Mercaderes de ilusiones. Pero no hay mal que dure cien años», publicó Mejía Álvarez tras la derrota, aludiendo a lo que considera una administración fallida y al desencanto de la hinchada.

La frase “Mercaderes de ilusiones”, resaltada por el periodista, resume su acusación de que ambos dirigentes alimentan esperanzas infundadas entre los aficionados, mientras los resultados deportivos, según su opinión, siguen estando lejos de las expectativas.

El comentario se produce en un momento especialmente delicado para América de Cali, club tradicional que recientemente ha enfrentado críticas por su rendimiento y por las decisiones de su directiva. La familia Gómez, con Tulio Gómez como cabeza visible y Marcela Gómez en roles de liderazgo desde la presidencia, ha recibido tanto elogios por rescatar la institución en tiempos complejos como cuestionamientos por la gestión deportiva y la elección de proyectos que sean exitosos tanto en la Liga BetPlay como en Copa Libertadores y Sudamericana.

El uso del refrán «no hay mal que dure cien años» añade al mensaje de Mejía Álvarez una nota de resignación y esperanza, sugiriendo que la situación actual, aunque adversa, será transitoria. La publicación del excomentarista refleja el sentir de un sector de la hinchada, que reclama cambios y mejores resultados.

Cuando juegan Nacional y América el partido de vuelta de la Liga BetPlay

El rojo deberá remontar una diferencia de tres goles, si quiere pasar a la final o al menos empatar, para forzar la definición desde los tiros del punto penal - crédito David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional y América definirán el primer cupo a la gran final de la Copa Colombia, cuando se vea en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, el 13 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que, los Verdes tienen la primera opción de pasar a la final, luego de ganar el 2 de noviembre de 2025 por 4-1 a los “Diablos Rojos”.

Los goles de Juan Bauza al minuto 27, de Matheus Uribe al 50, de Jua Rengifo al 65 y de Alfredo Morelos al 67, casi que sellan la posibilidad de que el verde defienda el título de Copa Colombia, aunque con el gol de Yojan Garcés al 81, los “Diablos Rojos” aún conservan la esperanza de al menos empatar la serie.