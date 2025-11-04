Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - FC Cologne v Bayern Munich - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - October 29, 2025 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their second goal with Luis Diaz REUTERS/Thilo Schmuelgen DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El reciente desempeño de Luis Díaz en el fútbol alemán generó elogios como advertencias.

Aunque el colombiano fue protagonista en la victoria 1-4 ante Colonia, donde marcó un gol y dio una asistencia, el 29 de octubre de 2025, su actuación quedó marcada por una jugada en la que, tras una habilitación de Harry Kane, desperdició una clara oportunidad de gol al enviar el balón por encima del arco cuando el partido estaba 1-2.

Este fallo no pasó desapercibido para sus compañeros ni para la afición, y ha sido motivo de análisis por parte de figuras históricas del fútbol.

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern y campeón del mundo con la Selección de Alemania en 1990, abordó el tema en un podcast del diario Bild. El exfutbolista subrayó la necesidad de que Díaz mejore su efectividad frente al arco, recordando que no es la primera vez que el colombiano falla en situaciones similares. “La semana pasada ya falló una gran oportunidad así que por supuesto debe trabajar en sus tiros. Creo que cuatro goles en la Bundesliga o cinco y algunas asistencias es bueno, por supuesto, pero debe mejorar”, dijo Matthäus al medio alemán.

El análisis de Matthäus no se limitó al partido contra Colonia. El alemán también mencionó que Díaz tuvo un error similar en el encuentro ante el Borussia Mönchengladbach, lo que refuerza su llamado a que el extremo colombiano trabaje en la definición. Para Matthäus, la afición puede ser indulgente cuando estos fallos ocurren en partidos de menor trascendencia, como los de segunda ronda de la Copa de Alemania, pero la exigencia aumenta en compromisos de mayor envergadura. “Los aficionados pueden perdonarlo en esos partidos, pero si falla oportunidades similares contra el Real Madrid, entonces sí que estará en problemas”, advirtió Matthäus a Bild.

A pesar de estas críticas, los números de Luis Díaz como goleador resultan notables. En catorce partidos disputados, suma ocho goles y cinco asistencias, cifras que se distribuyen entre la Bundesliga, la Champions League, la Copa de Alemania y la Supercopa. Esta productividad lo posiciona como uno de los extremos más determinantes del Bayern en la actualidad.

El futbolista de veintiocho años se estrenó en la segunda ronda de la Copa de Alemania ante Colonia, anotando un gol característico de un extremo que sorprende llegando al área. Ahora, Lucho Díaz se prepara para afrontar compromisos de alta exigencia, como el duelo ante Leverkusen por la Bundesliga y el enfrentamiento frente al PSG en la Champions League, donde, según las palabras de Matthäus a Bild, “los fallos deben tener un porcentaje menor”.