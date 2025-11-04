Deportes

Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento

El cuadro Matecaña afronta una delicada situación institucional que ha generado, entre múltiples aspectos, que algunos de los jugadores del plantel profesional abandonen el club

Guardar
Carlos Darwin Quintero era una
Carlos Darwin Quintero era una de las máximas figuras del Deportivo Pereira - crédito Colprensa

Carlos Darwin Quintero, delantero de 38 años y figura reconocida en el fútbol colombiano, habría puesto fin a su etapa en el Deportivo Pereira tras presentar su renuncia formal al club.

Según explicó el periodista Samuel Duque, cercano al cuadro Matecaña, “Darwin Quintero no continuará en Deportivo Pereira para el siguiente año. Ya se despidió de sus compañeros”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La salida del atacante nariñense se registraría en un contexto marcado por reiterados retrasos en los pagos salariales, una problemática que afecta a varios jugadores de la plantilla y que habría motivado la inconformidad de Quintero ante la directiva.

A pesar de este escenario, el futbolista no contemplaría el retiro y, de hecho, mantendría su disposición para continuar su carrera en el fútbol colombiano.

Carlos Darwin Quintero no continuaría
Carlos Darwin Quintero no continuaría en Deportivo Pereira- crédito @_SamuelDuque/X

Frente a ello, es importante mencionar que Quintero ya había expresado su molestia a los directivos del Deportivo Pereira, señalando que algunos integrantes del plantel llevan hasta ocho meses sin recibir sus salarios, lo que ha generado un ambiente de inconformidad generalizada.

Así las cosas, tras su desvinculación, Quintero se encuentra en calidad de agente libre y analiza diversas propuestas de equipos del fútbol colombiano.

Por ejemplo, según explicó el periodista Felipe Sierra, América y Millonarios estarían evaluando la posibilidad de incorporar al experimentado atacante como refuerzo, atentos a la definición de su situación contractual en las próximas semanas.

Carlos Darwin Quintero era uno
Carlos Darwin Quintero era uno de los referentes del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

Carlos Darwin Quintero es uno de los delanteros más veteranos en el fútbol colombiano

Y es que la trayectoria de Carlos Darwin Quintero respalda el interés que genera en el mercado de fichajes. Nacido el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco (Nariño), el delantero ha dejado su huella en el fútbol nacional vistiendo las camisetas de Deportes Tolima, Deportivo Pereira y América de Cali.

La carrera internacional del delantero incluye pasos por Krylia Sovetov de Rusia, Santos Laguna y Club América de México, así como por Minnesota United y Houston Dynamo en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En el palmarés de “El Científico” figuran una Liga MX y una Copa México con Santos Laguna, dos Ligas de Campeones de Concacaf con América y varios reconocimientos individuales.

Actualmente, el delantero permanece a la espera de definir su próximo destino profesional. Se prevé que en las próximas semanas tome una decisión respecto a su futuro, mientras continúa evaluando las ofertas recibidas y mantiene su preparación física y competitiva.

La experiencia y vigencia de Quintero lo mantienen como una alternativa atractiva para los equipos que buscan reforzar su ataque en el fútbol profesional colombiano.

Carlos Darwin Quintero tiene amplio
Carlos Darwin Quintero tiene amplio recorrido internacional- crédito USA TODAY Sports

Cómo han sido los números de Carlos Darwin Quintero en el fútbol profesional colombiano

Durante sus inicios en Colombia, Quintero debutó profesionalmente con Deportes Tolima en 2005 y poco después en 2006 ya registraba cifras destacadas: ese año anotó 19 goles en 42 partidos de la liga colombiana.

Luego, en 2008, Quintero volvió al país para jugar con Deportivo Pereira, donde en 34 partidos de liga obtuvo 17 goles.

No obstante, buena parte de su carrera, el delantero la desarrolló en el extranjero (México, Estados Unidos) y por ello la muestra puramente de sus números en Colombia se vuelve más dispersa.

En la temporada de la Primera A del 2025, con Deportivo Pereira nuevamente, el jugador registró 3 goles en 16 partidos, con un total de participaciones acumuladas de goles + asistencias de aproximadamente 0.52 por cada 90 minutos.

Así mismo, es importante mencionar que el delantero llegó a ser uno de los jugadores más destacados del América de Cali cuando regresó al país en 2023; sin embargo, a raíz de diferencias con el cuerpo técnico del momento, el atacante recaló en Deportivo Pereira.

Temas Relacionados

Carlos Darwin QuinteroDeportivo PereiraFútbol colombianoMercado de fichajesAmérica de CaliDeportes TolimaSanta FeColombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich venció al PSG en la Champions con 10 hombres: locura de Luis Díaz por marcar doblete y salir expulsado

El atacante colombiano fue la figura del primer tiempo con sus anotaciones, pero la tarjeta roja provocó que los alemanes sufrieran el resto del partido y aguantar en defensa

Bayern Múnich venció al PSG

Dayro Moreno estaría siendo considerado para ser llamado a la selección Colombia: un trámite legal dio pistas

El atacante del Once Caldas se ausentó de las prácticas del martes previas al partido ante Deportivo Pasto, y todo indicaría que Hernán Dario Herrera no contaría con él para los últimos partidos de liga

Dayro Moreno estaría siendo considerado

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

La leyenda alemana analizó el desempeño del colombiano tras el triunfo ante Colonia, señalando la necesidad de mejorar su definición para no comprometer partidos clave en la Bundesliga y la Champions League

Histórico del Bayern Múnich y

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

El colombiano, que venía de marcar dos goles en el Parque de los Príncipes, vio la tarjeta roja antes de que terminara el primer tiempo y por una dura falta

Luis Díaz pasó de héroe

Luis Díaz apareció con doblete para el Bayern Múnich ante el PSG: el guajiro alcanzó histórico récord en la Champions

El delantero del cuadro alemán volvió a ser figura del equipo en el certamen europeo, esta vez con una anotación con la que entró en las páginas doradas del certamen

Luis Díaz apareció con doblete
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército que

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano anunció nuevos detalles

Galy Galiano anunció nuevos detalles del último tour para despedir su carrera musical

Blessd fue blanco de críticas luego de asegurar que concierto en el Vive Claro será su primer “estadio” en Bogotá

Johanna Fadul dividió opiniones en redes sociales al tomar postura en el conflicto entre Israel y Palestina: “En mi cabeza, no cabe tanta maldad”

Raúl Ocampo recordó un doloroso episodio que vivió con Alejandra Villafañe antes de su muerte: “Fuimos eternos”

Así lucía Sara Uribe antes de las cirugías estéticas, cuando empezó a trabajar como modelo

Deportes

Bayern Múnich venció al PSG

Bayern Múnich venció al PSG en la Champions con 10 hombres: locura de Luis Díaz por marcar doblete y salir expulsado

Dayro Moreno estaría siendo considerado para ser llamado a la selección Colombia: un trámite legal dio pistas

Histórico del Bayern Múnich y la selección Alemana volvió a cargar contra Luis Díaz tras las opciones falladas en la cancha: “Que no lo haga”

Luis Díaz pasó de héroe a villano en el Bayern Múnich: así fue su expulsión ante el PSG en la Champions

Luis Díaz apareció con doblete para el Bayern Múnich ante el PSG: el guajiro alcanzó histórico récord en la Champions