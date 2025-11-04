Carlos Darwin Quintero habría tomado decisión radical en medio de la crisis económica del Pereira: el FPC permanece atento

Carlos Darwin Quintero era una de las máximas figuras del Deportivo Pereira - crédito Colprensa

Carlos Darwin Quintero, delantero de 38 años y figura reconocida en el fútbol colombiano, habría puesto fin a su etapa en el Deportivo Pereira tras presentar su renuncia formal al club.

Según explicó el periodista Samuel Duque, cercano al cuadro Matecaña, “Darwin Quintero no continuará en Deportivo Pereira para el siguiente año. Ya se despidió de sus compañeros”.

La salida del atacante nariñense se registraría en un contexto marcado por reiterados retrasos en los pagos salariales, una problemática que afecta a varios jugadores de la plantilla y que habría motivado la inconformidad de Quintero ante la directiva.

A pesar de este escenario, el futbolista no contemplaría el retiro y, de hecho, mantendría su disposición para continuar su carrera en el fútbol colombiano.

Carlos Darwin Quintero no continuaría en Deportivo Pereira- crédito @_SamuelDuque/X

Frente a ello, es importante mencionar que Quintero ya había expresado su molestia a los directivos del Deportivo Pereira, señalando que algunos integrantes del plantel llevan hasta ocho meses sin recibir sus salarios, lo que ha generado un ambiente de inconformidad generalizada.

Así las cosas, tras su desvinculación, Quintero se encuentra en calidad de agente libre y analiza diversas propuestas de equipos del fútbol colombiano.

Por ejemplo, según explicó el periodista Felipe Sierra, América y Millonarios estarían evaluando la posibilidad de incorporar al experimentado atacante como refuerzo, atentos a la definición de su situación contractual en las próximas semanas.

Carlos Darwin Quintero era uno de los referentes del Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pereira

Carlos Darwin Quintero es uno de los delanteros más veteranos en el fútbol colombiano

Y es que la trayectoria de Carlos Darwin Quintero respalda el interés que genera en el mercado de fichajes. Nacido el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco (Nariño), el delantero ha dejado su huella en el fútbol nacional vistiendo las camisetas de Deportes Tolima, Deportivo Pereira y América de Cali.

La carrera internacional del delantero incluye pasos por Krylia Sovetov de Rusia, Santos Laguna y Club América de México, así como por Minnesota United y Houston Dynamo en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En el palmarés de “El Científico” figuran una Liga MX y una Copa México con Santos Laguna, dos Ligas de Campeones de Concacaf con América y varios reconocimientos individuales.

Actualmente, el delantero permanece a la espera de definir su próximo destino profesional. Se prevé que en las próximas semanas tome una decisión respecto a su futuro, mientras continúa evaluando las ofertas recibidas y mantiene su preparación física y competitiva.

La experiencia y vigencia de Quintero lo mantienen como una alternativa atractiva para los equipos que buscan reforzar su ataque en el fútbol profesional colombiano.

Carlos Darwin Quintero tiene amplio recorrido internacional- crédito USA TODAY Sports

Cómo han sido los números de Carlos Darwin Quintero en el fútbol profesional colombiano

Durante sus inicios en Colombia, Quintero debutó profesionalmente con Deportes Tolima en 2005 y poco después en 2006 ya registraba cifras destacadas: ese año anotó 19 goles en 42 partidos de la liga colombiana.

Luego, en 2008, Quintero volvió al país para jugar con Deportivo Pereira, donde en 34 partidos de liga obtuvo 17 goles.

No obstante, buena parte de su carrera, el delantero la desarrolló en el extranjero (México, Estados Unidos) y por ello la muestra puramente de sus números en Colombia se vuelve más dispersa.

En la temporada de la Primera A del 2025, con Deportivo Pereira nuevamente, el jugador registró 3 goles en 16 partidos, con un total de participaciones acumuladas de goles + asistencias de aproximadamente 0.52 por cada 90 minutos.

Así mismo, es importante mencionar que el delantero llegó a ser uno de los jugadores más destacados del América de Cali cuando regresó al país en 2023; sin embargo, a raíz de diferencias con el cuerpo técnico del momento, el atacante recaló en Deportivo Pereira.