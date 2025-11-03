Deportes

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo de Alejandro Restrepo visita a los dirigidos por Andrés Orozco, que afrontan la decisiva instancia teniendo conocimiento de que jugarán en la segunda división del fútbol colombiano en 2026

Medellín busca llegar nuevamente a la final de un torneo nacional- crédito Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Envigado e Independiente Medellín, válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor. Los Poderosos buscan sacar un resultado positivo en el Polideportivo Sur de Envigado para llegar con serias posibilidad a la vuelta que se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín.

22:17 hsHoy

Minuto 53: Medellín erró pena máxima. Leyser Chaverra se encargó del cobro, pero el golero local detuvo el disparo.

22:14 hsHoy

Minuto 50: Roja para el Envigado y penal para el Medellín. Leider Berrío fue impactado en su cabeza por Didier Palacios, que se fue expulsado.

22:11 hsHoy

Minuto 47: Se salvó Envigado. Leider Berrío llegó a cabecear a pocos centímetros del arco, pero no logró mandar el balón al fondo de la red.

22:08 hsHoy

Comenzó el segundo tiempo: Envigado 0-0 Medellín.

21:51 hsHoy

Terminó el primer tiempo: Envigado 0-0 DIM.

21:46 hsHoy

Cuatro minutos de adición: Envigado 0-0 DIM.

21:44 hsHoy

Minuto 42: Lo tuvo el DIM. Leyser Chaverra remató desde fuera del área y obligó a la reacción del arquero Montoya del Envigado.

21:43 hsHoy

Minuto 38: Bajó la intensidad del partido. El DIM, que es el que busca insistentemente abrir el marcador, retrasó líneas y el juega se disputa en la mitad de la cancha.

21:32 hsHoy

Minuto 30: El partido se disputa en la mitad de la cancha, con el Medellín como equipo más lanzado en ataque, pero que no ha podido concretar.

21:21 hsHoy

Minuto 18: Medellín busca abrir el marcador. El cuadro Poderoso juega en campo de su rival y busca insistentemente el primer gol.

EnvigadoDeportivo Independiente MedellínAlejandro RestrepoCopa BetPlayFrancisco FydriszewskiColombia-Deportes

