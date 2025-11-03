EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

Medellín busca llegar nuevamente a la final de un torneo nacional- crédito Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Envigado e Independiente Medellín, válido por la ida de las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor. Los Poderosos buscan sacar un resultado positivo en el Polideportivo Sur de Envigado para llegar con serias posibilidad a la vuelta que se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel