Deportes

Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

El delantero debía presentarse a entrenamientos con el cuadro Embajador, pero según el entrenador de la selección Colombia sub-20, viajó a Tumaco para visitar a su familia

Guardar
Néiser Villarreal no se presentó
Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con el equipo el lunes 20 de octubre, lo que provocó una nueva polémica con Millonarios - crédito Colprensa

La prolongada ausencia de Néiser Villarreal en la disciplina de Millonarios suscita creciente inquietud entre las directivas del club, que han iniciado un procedimiento administrativo contra el delantero por no haberse presentado desde el 20 de octubre en Bogotá, fecha en la que debía reincorporarse tras su participación en el Mundial Sub-20.

De acuerdo con lo reportado por Globo Esporte, los dirigentes de Millonarios consideran llevar la situación incluso ante la FIFA, dada la falta de justificación por parte del jugador. Mientras la incertidumbre rodea el paradero y las intenciones de Villarreal, desde el entorno de Cruzeiro se mantiene la cautela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La institución brasileña, que suscribió un precontrato con el jugador a inicios de septiembre, aclara que cualquier vinculación formal no cobra vigencia hasta el 1 de diciembre, fecha en la que el delantero culminaría oficialmente su relación con el cuadro bogotano. Según la información recogida por el medio, Cruzeiro por ahora solo gestiona asuntos logísticos relativos a la llegada de Villarreal a Belo Horizonte con su representante.

Post de Cruzeiro sobre el
Post de Cruzeiro sobre el acuerdo por Neiser Villarreal - crédito Cruzeiro

El caso adquiere mayor complejidad considerando que, hasta el fin de semana previo al reporte, la directiva de Millonarios aseguró no haber recibido comunicaciones ni del propio Villarreal ni de sus representantes acerca de su retorno a los entrenamientos. El club remarcó además que la disputa se circunscribe estrictamente al jugador y no involucra a la entidad brasileña.

El entrenador de la selección colombiana sub-20, César Torres, reveló a Globo Esporte que Villarreal manifestó no tener claridad respecto a la fecha de su reincorporación con Millonarios. Sin embargo, el club negó tajantemente esta versión.

La ausencia prolongada ocurre en el marco de un año especialmente agitado para el delantero, cuyo contrato con Millonarios vence el 30 de noviembre y quien se vio envuelto en episodios de tensión, incluido un incidente en el que fue sancionado tras aparecer públicamente con la camiseta de América de Cali mientras se recuperaba de una lesión, hecho por el que luego se disculpó.

Villarreal, máximo anotador de la selección sub-20 colombiana, fue fundamental para que el equipo nacional lograra ubicarse en la tercera posición del Mundial de la categoría. Aun así, su presencia en aquel torneo estuvo en duda por una lesión de rodilla que sufrió antes de firmar el precontrato con Cruzeiro, una decisión que, pese a especulaciones, los directivos de Millonarios recalcan que no tiene vinculación con la actual controversia.

Neiser Villarreal reapareció en redes sociales con mensaje a jugador de Atlético Nacional

Néiser Villarreal fue una de
Néiser Villarreal fue una de las figuras de la selección Colombia sub-20 en Chile, con cinco anotaciones en el mismo número de partidos - crédito FCF

El desencuentro entre Néiser Villarreal y Millonarios se intensificó esta semana tras nuevas manifestaciones públicas y una ausencia que persiste desde hace varias semanas. El delantero, de veinte años, permaneció en Tumaco a pesar de haber sido convocado por el entrenador Hernán Torres para reintegrarse a los trabajos del club, decisión que llevó a la dirigencia a dar inicio a acciones legales por supuesto incumplimiento de contrato, según expusieron desde la propia institución.

El contrato de Villarreal mantiene su vigencia hasta el final de noviembre de 2025, y la directiva considera que, al desoir instrucciones explícitas del plantel profesional, el jugador estaría incurriendo en violación de los términos acordados.

La crisis se profundizó cuando el propio Villarreal decidió publicar en Instagram una fotografía de Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional en un clásico frente a Independiente Medellín, acompañando la imagen con la expresión: “Volviste animal”. Este gesto aumentó el malestar entre los seguidores de Millonarios y reavivó el debate sobre la disciplina y el sentido de pertenencia dentro del plantel.

Storie de Neiser Villarreal felicitando
Storie de Neiser Villarreal felicitando a Marino Hinestroza - crédito Instagram

La reacción de los aficionados se hizo patente a través de distintos comentarios en redes sociales, donde algunos reclamaron la salida inmediata del delantero y pusieron en entredicho su respeto por la institución:

Tipos como Néiser Villareal no pueden estar en @MillosFCoficial el hijueputa no sería nada sin Millos. Pero lo increíble es que exista gente (hinchas) que lo defendió y lo defiende”, publicó el usuario @Leoabernal. Otro seguidor, @william02herrer, enfatizó: “Neyser no respeta la institución @MillosFCoficial debe de tomar medidas drásticas”. El tono general de las opiniones evidencia una ruptura en la relación entre el jugador y el entorno del club.

Durante el proceso de recuperación, generó nuevas controversias al aparecer en una transmisión con la camiseta de América de Cali, una actitud que le acarreó críticas y sanciones internas, y de la que terminó disculpándose públicamente. Para muchos dentro de la institución y la afición, estos sucesivos episodios han marcado una degradación inédita de la relación entre el atacante y Millonarios, perfilando su salida en medio de tensiones y circunstancias poco habituales en la historia reciente del club.

Temas Relacionados

CruzeiroNeiser VillarrealMillonarios FCFIFASelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

El colombiano vive sus últimos partidos en el cuadro de Guanajuato, que está al borde de la eliminación de la Liga MX Apertura 2025 y en medio de rumores de su posible destino

El entrenador de Club León

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

El equipo verdolaga se impuso 4-1 en condición de local, dejando prácticamente sentenciada la serie de semifinales del torneo que une a la primera y segunda división del fútbol colombiano

Cuándo es el partido de

Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

El colombiano ingresó al minuto 62 del partido y desaprovechó la oportunidad del 1-1 en la última jugada del encuentro, tras errar el tiro desde los 12 pasos

Miguel Borja, blanco de críticas

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia

Antes de que se juegue el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay, la publicación del antioqueño generó múltiples reacciones

René Higuita generó polémica por

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

El club de Molineux solo ha sumado 2 puntos en 10 partidos de la presente temporada en Premier League: los futbolistas colombianos todavía no conocen la victoria en liga

Wolves, equipo donde juegan Jhon
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La inesperada reacción de Beéle

La inesperada reacción de Beéle tras la polémica por su lugar en el concierto de Shakira en Bogotá

Aida Victoria Merlano se sinceró entre lágrimas sobre la compra de su finca y el drama con Juan David Tejada

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

Yina Calderón tranquiliza a sus hermanas tras los roces en ‘La mansión de Luinny’: “Estoy bien”

Westcol acusó a Feid de haber saboteado el lanzamiento de su videoclip musical: “Es mi único enemigo”

Deportes

El entrenador de Club León

El entrenador de Club León comenzó a asimilar la salida de James Rodríguez: “Se le acaba el contrato”

Cuándo es el partido de vuelta de América de Cali vs. Atlético Nacional por Copa Colombia, luego de la goleada en el Atanasio Girardot

Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

Denuncian que Deportivo Pereira estaría incumpliendo suspensión de actividades ordenada por el Gobierno: habrían citado a los futbolistas a entrenar

René Higuita generó polémica por afirmar que Nacional contra América es el clásico de Colombia