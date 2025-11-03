Cruzeiro sigue de cerca la ausencia de Neiser Villarreal en los entrenamientos de Millonarios: el caso podría llegar a la FIFA

Néiser Villarreal no se presentó a prácticas con el equipo el lunes 20 de octubre, lo que provocó una nueva polémica con Millonarios - crédito Colprensa

La prolongada ausencia de Néiser Villarreal en la disciplina de Millonarios suscita creciente inquietud entre las directivas del club, que han iniciado un procedimiento administrativo contra el delantero por no haberse presentado desde el 20 de octubre en Bogotá, fecha en la que debía reincorporarse tras su participación en el Mundial Sub-20.

De acuerdo con lo reportado por Globo Esporte, los dirigentes de Millonarios consideran llevar la situación incluso ante la FIFA, dada la falta de justificación por parte del jugador. Mientras la incertidumbre rodea el paradero y las intenciones de Villarreal, desde el entorno de Cruzeiro se mantiene la cautela.

La institución brasileña, que suscribió un precontrato con el jugador a inicios de septiembre, aclara que cualquier vinculación formal no cobra vigencia hasta el 1 de diciembre, fecha en la que el delantero culminaría oficialmente su relación con el cuadro bogotano. Según la información recogida por el medio, Cruzeiro por ahora solo gestiona asuntos logísticos relativos a la llegada de Villarreal a Belo Horizonte con su representante.

El caso adquiere mayor complejidad considerando que, hasta el fin de semana previo al reporte, la directiva de Millonarios aseguró no haber recibido comunicaciones ni del propio Villarreal ni de sus representantes acerca de su retorno a los entrenamientos. El club remarcó además que la disputa se circunscribe estrictamente al jugador y no involucra a la entidad brasileña.

El entrenador de la selección colombiana sub-20, César Torres, reveló a Globo Esporte que Villarreal manifestó no tener claridad respecto a la fecha de su reincorporación con Millonarios. Sin embargo, el club negó tajantemente esta versión.

La ausencia prolongada ocurre en el marco de un año especialmente agitado para el delantero, cuyo contrato con Millonarios vence el 30 de noviembre y quien se vio envuelto en episodios de tensión, incluido un incidente en el que fue sancionado tras aparecer públicamente con la camiseta de América de Cali mientras se recuperaba de una lesión, hecho por el que luego se disculpó.

Villarreal, máximo anotador de la selección sub-20 colombiana, fue fundamental para que el equipo nacional lograra ubicarse en la tercera posición del Mundial de la categoría. Aun así, su presencia en aquel torneo estuvo en duda por una lesión de rodilla que sufrió antes de firmar el precontrato con Cruzeiro, una decisión que, pese a especulaciones, los directivos de Millonarios recalcan que no tiene vinculación con la actual controversia.

Neiser Villarreal reapareció en redes sociales con mensaje a jugador de Atlético Nacional

El desencuentro entre Néiser Villarreal y Millonarios se intensificó esta semana tras nuevas manifestaciones públicas y una ausencia que persiste desde hace varias semanas. El delantero, de veinte años, permaneció en Tumaco a pesar de haber sido convocado por el entrenador Hernán Torres para reintegrarse a los trabajos del club, decisión que llevó a la dirigencia a dar inicio a acciones legales por supuesto incumplimiento de contrato, según expusieron desde la propia institución.

El contrato de Villarreal mantiene su vigencia hasta el final de noviembre de 2025, y la directiva considera que, al desoir instrucciones explícitas del plantel profesional, el jugador estaría incurriendo en violación de los términos acordados.

La crisis se profundizó cuando el propio Villarreal decidió publicar en Instagram una fotografía de Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional en un clásico frente a Independiente Medellín, acompañando la imagen con la expresión: “Volviste animal”. Este gesto aumentó el malestar entre los seguidores de Millonarios y reavivó el debate sobre la disciplina y el sentido de pertenencia dentro del plantel.

La reacción de los aficionados se hizo patente a través de distintos comentarios en redes sociales, donde algunos reclamaron la salida inmediata del delantero y pusieron en entredicho su respeto por la institución:

“Tipos como Néiser Villareal no pueden estar en @MillosFCoficial el hijueputa no sería nada sin Millos. Pero lo increíble es que exista gente (hinchas) que lo defendió y lo defiende”, publicó el usuario @Leoabernal. Otro seguidor, @william02herrer, enfatizó: “Neyser no respeta la institución @MillosFCoficial debe de tomar medidas drásticas”. El tono general de las opiniones evidencia una ruptura en la relación entre el jugador y el entorno del club.

Durante el proceso de recuperación, generó nuevas controversias al aparecer en una transmisión con la camiseta de América de Cali, una actitud que le acarreó críticas y sanciones internas, y de la que terminó disculpándose públicamente. Para muchos dentro de la institución y la afición, estos sucesivos episodios han marcado una degradación inédita de la relación entre el atacante y Millonarios, perfilando su salida en medio de tensiones y circunstancias poco habituales en la historia reciente del club.