Deportes

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

La novena canadiense tiene una oportunidad invaluable para alcanzar su primera consagración en el Clásico de Otoño en 35 años

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Los Blue Jays vencieron 6-1
Los Blue Jays vencieron 6-1 a Dodgers en el quinto juego y están a una victoria del título. (Ilustración: Jovani Pérez)

La expectativa en torno al sexto juego de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays alcanza un punto álgido, con el Rogers Centre de Toronto listo para recibir a una multitud mayoritariamente canadiense que sueña con presenciar un desenlace memorable.

La historia reciente de la franquicia local otorga a este sexto partido un matiz especial: en 1992, un doble de Dave Winfield en la undécima entrada aseguró el primer campeonato de los Azulejos, mientras que en 1993, el jonrón de Joe Carter selló su segunda corona consecutiva. Ahora, la incógnita gira en torno a si Toronto podrá consagrarse nuevamente en este juego, o si los Dodgers forzarán un séptimo y definitivo encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ambiente en la ciudad es de máxima expectación. El mánager de los Blue Jays, John Schneider, expresó en rueda de prensa: “No veo la hora para ver cómo lucirá, se sentirá y sonará el Rogers Centre”.

Trey Yevasage de los Toronto
Trey Yevasage de los Toronto Blue Jays, fue clave para la victoria de la novena en el juego 5 ante Los Angeles Dodgers - crédito Kirby Lee/Reuters

En el montículo, el duelo de abridores promete ser uno de los más atractivos de la postemporada. Por los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (12-8, 2,49 de efectividad) será el encargado de mantener vivas las aspiraciones angelinas. El japonés viene de lanzar su segundo juego completo consecutivo en esta postemporada, limitando a la ofensiva de Toronto a una sola carrera en el segundo juego. Su desempeño ha sido sobresaliente: ha permitido dos carreras limpias o menos en seis de sus ocho aperturas de playoffs en su carrera. La confianza del equipo en su as es total, especialmente tras los tropiezos sufridos en los juegos 4 y 5, que vieron a los Blue Jays tomar ventaja en la serie.

Por el lado de los canadienses, Kevin Gausman (10-11, 3,59 de efectividad) será el abridor. En su anterior enfrentamiento contra los Dodgers, Gausman permitió jonrones solitarios de Will Smith y Max Muncy en la séptima entrada, pero completó seis entradas y dos tercios a un alto nivel. Su splitter, con un perfil de movimiento distinto al de Trey Yesavage, representa un reto particular para los bateadores de Los Ángeles. El cuerpo técnico de Toronto considera que la planificación de su rotación, desde Gausman hasta el bullpen, ha sido óptima para este momento.

La serie ha estado marcada por la capacidad de los Azulejos para sobreponerse a la adversidad. Tras una derrota en 18 dramáticas entradas en el juego 3 (el más largo en la historia de la Serie Mundial), el equipo canadiense respondió con dos victorias contundentes en el Dodger Stadium, silenciando a la afición local y cambiando el rumbo de la serie. La estadística histórica favorece a Toronto: los equipos que rompen un empate 2-2 como visitantes en una serie al mejor de siete con formato 2-3-2 y regresan a casa han ganado la serie en el 74,1% de las ocasiones.

Los Dodgers dependen de una
Los Dodgers dependen de una actuación destacada de Shohei Ohtani y el resto de la novena para forzar el desempate - crédito Kiyoshi Mio/Reuters

La ofensiva de los Dodgers liderada por Shohei Othani ha sido contenida durante la serie, con una línea de bateo de .201/.296/.354. “Al final del día, independientemente de a quién pongamos ahí o de la construcción, todos tenemos que tomar buenos turnos al bate. Y en eso estoy apostando”, expresó al respecto Dave Roberts, mánager de los Dodgers.

Las lesiones han marcado la actualidad de ambos equipos. En Toronto, pese a recuperar a George Springer para el trascendental juego, Bo Bichette ha lidiado con un esguince en la rodilla izquierda, pero fue activado para la Serie Mundial y ha participado en todos los partidos, principalmente como bateador designado. El venezolano Anthony Santander quedó fuera del roster para la Serie Mundial por una lesión de espalda.

En los Dodgers, Will Smith juega con una fractura fina en la mano derecha, mientras que Edman sigue gestionando molestias en el tobillo derecho. El relevista Tanner Scott tampoco fue incluido en el roster por motivos médicos.

El rendimiento individual ha sido dispar. En los Azulejos, Guerrero Jr. y Davis Schneider han aportado poder desde el inicio de los partidos, mientras que la ofensiva de los Dodgers ha dependido de Teóscar Hernández, quien batea .286 y fue responsable de la mitad de los hits del equipo en el Juego 5. Solo Shohei Ohtani (OPS de 1.500) y Freddie Freeman (.872) superan la marca de .800 en ese rubro desde el inicio de la Serie Divisional. Andy Pagés, con un promedio de .080, fue excluido de la alineación titular en el Juego 5 por primera vez en la postemporada.

La incógnita sobre si el Juego 6 será el escenario de una nueva consagración para Toronto o el punto de partida para una remontada de los Dodgers se resolverá en una noche que promete emociones intensas y un ambiente único en el Rogers Centre.

El sexto partido se disputará en el Rogers Centre de Toronto a partir de las 7:00 p. m., hora colombiana. El juego se podrá seguir a través de ESPN en televisión, y Disney + en plataformas digitales.

Temas Relacionados

Serie MundialHora y dónde verToronto Blue JaysLos Angeles DodgersClásico de OtoñoColombia-Deportes

Más Noticias

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Un cafetero hará parte de la definición del título en Lima, que nuevamente será entre clubes brasileños y que prometen dar espectáculo por el nivel de sus plantillas

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El entrenador venezolano salió del Deportivo Pereira en medio de la crisis económica que afrontan los matecañas y podría recalar en uno de los grandes del torneo colombiano

Rafael Dudamel tendría todo listo

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica

Con el Ministerio del Deporte encima, el cuadro Matecaña pasa por uno de sus peores momentos en su historia y afrontando la Liga BetPlay sin su plantilla profesional por deuda salarial

El colapso del Deportivo Pereira:

La fotografía viral de Jorge Carrascal junto a una leyenda brasileña luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores: “Bestia del fútbol”

El colombiano fue figura del Flamengo en la semifinal del certamen continental, la cual lograron superar los brasileños tras imponerse 1-0 a Racing de Avellaneda en el marcador global

La fotografía viral de Jorge

Se reducen los cupos para los cuadrangulares en la Liga BetPlay: estos son los seis clasificados y cinco que siguen en la pelea

A falta de un partido de la fecha 18 y dos jornadas para terminar la fase de Todos contra Todos, se definen de manera rápida los clubes que irán a la pelea por el título en diciembre

Se reducen los cupos para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron

Halloween 2025: artistas colombianos encendieron la noche más esperada del año con disfraces llamativos

Linda Palma conmovió con emotivo testimonio sobre su enfermedad y la fe que la impulsó a seguir adelante

Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

Karol G reveló que estuvo a punto de rechazar la invitación para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano: “Estaba supernerviosa”

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

Deportes

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título

Rafael Dudamel tendría todo listo para ser nuevo técnico de equipo de la Liga BetPlay: de cuál se trata

El colapso del Deportivo Pereira: gerente del equipo explicó las razones de la crisis económica

La fotografía viral de Jorge Carrascal junto a una leyenda brasileña luego de clasificar a la final de la Copa Libertadores: “Bestia del fútbol”

Se reducen los cupos para los cuadrangulares en la Liga BetPlay: estos son los seis clasificados y cinco que siguen en la pelea