Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025

Los Blue Jays vencieron 6-1 a Dodgers en el quinto juego y están a una victoria del título. (Ilustración: Jovani Pérez)

La expectativa en torno al sexto juego de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays alcanza un punto álgido, con el Rogers Centre de Toronto listo para recibir a una multitud mayoritariamente canadiense que sueña con presenciar un desenlace memorable.

La historia reciente de la franquicia local otorga a este sexto partido un matiz especial: en 1992, un doble de Dave Winfield en la undécima entrada aseguró el primer campeonato de los Azulejos, mientras que en 1993, el jonrón de Joe Carter selló su segunda corona consecutiva. Ahora, la incógnita gira en torno a si Toronto podrá consagrarse nuevamente en este juego, o si los Dodgers forzarán un séptimo y definitivo encuentro.

El ambiente en la ciudad es de máxima expectación. El mánager de los Blue Jays, John Schneider, expresó en rueda de prensa: “No veo la hora para ver cómo lucirá, se sentirá y sonará el Rogers Centre”.

Trey Yevasage de los Toronto Blue Jays, fue clave para la victoria de la novena en el juego 5 ante Los Angeles Dodgers - crédito Kirby Lee/Reuters

En el montículo, el duelo de abridores promete ser uno de los más atractivos de la postemporada. Por los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (12-8, 2,49 de efectividad) será el encargado de mantener vivas las aspiraciones angelinas. El japonés viene de lanzar su segundo juego completo consecutivo en esta postemporada, limitando a la ofensiva de Toronto a una sola carrera en el segundo juego. Su desempeño ha sido sobresaliente: ha permitido dos carreras limpias o menos en seis de sus ocho aperturas de playoffs en su carrera. La confianza del equipo en su as es total, especialmente tras los tropiezos sufridos en los juegos 4 y 5, que vieron a los Blue Jays tomar ventaja en la serie.

Por el lado de los canadienses, Kevin Gausman (10-11, 3,59 de efectividad) será el abridor. En su anterior enfrentamiento contra los Dodgers, Gausman permitió jonrones solitarios de Will Smith y Max Muncy en la séptima entrada, pero completó seis entradas y dos tercios a un alto nivel. Su splitter, con un perfil de movimiento distinto al de Trey Yesavage, representa un reto particular para los bateadores de Los Ángeles. El cuerpo técnico de Toronto considera que la planificación de su rotación, desde Gausman hasta el bullpen, ha sido óptima para este momento.

La serie ha estado marcada por la capacidad de los Azulejos para sobreponerse a la adversidad. Tras una derrota en 18 dramáticas entradas en el juego 3 (el más largo en la historia de la Serie Mundial), el equipo canadiense respondió con dos victorias contundentes en el Dodger Stadium, silenciando a la afición local y cambiando el rumbo de la serie. La estadística histórica favorece a Toronto: los equipos que rompen un empate 2-2 como visitantes en una serie al mejor de siete con formato 2-3-2 y regresan a casa han ganado la serie en el 74,1% de las ocasiones.

Los Dodgers dependen de una actuación destacada de Shohei Ohtani y el resto de la novena para forzar el desempate - crédito Kiyoshi Mio/Reuters

La ofensiva de los Dodgers liderada por Shohei Othani ha sido contenida durante la serie, con una línea de bateo de .201/.296/.354. “Al final del día, independientemente de a quién pongamos ahí o de la construcción, todos tenemos que tomar buenos turnos al bate. Y en eso estoy apostando”, expresó al respecto Dave Roberts, mánager de los Dodgers.

Las lesiones han marcado la actualidad de ambos equipos. En Toronto, pese a recuperar a George Springer para el trascendental juego, Bo Bichette ha lidiado con un esguince en la rodilla izquierda, pero fue activado para la Serie Mundial y ha participado en todos los partidos, principalmente como bateador designado. El venezolano Anthony Santander quedó fuera del roster para la Serie Mundial por una lesión de espalda.

En los Dodgers, Will Smith juega con una fractura fina en la mano derecha, mientras que Edman sigue gestionando molestias en el tobillo derecho. El relevista Tanner Scott tampoco fue incluido en el roster por motivos médicos.

El rendimiento individual ha sido dispar. En los Azulejos, Guerrero Jr. y Davis Schneider han aportado poder desde el inicio de los partidos, mientras que la ofensiva de los Dodgers ha dependido de Teóscar Hernández, quien batea .286 y fue responsable de la mitad de los hits del equipo en el Juego 5. Solo Shohei Ohtani (OPS de 1.500) y Freddie Freeman (.872) superan la marca de .800 en ese rubro desde el inicio de la Serie Divisional. Andy Pagés, con un promedio de .080, fue excluido de la alineación titular en el Juego 5 por primera vez en la postemporada.

La incógnita sobre si el Juego 6 será el escenario de una nueva consagración para Toronto o el punto de partida para una remontada de los Dodgers se resolverá en una noche que promete emociones intensas y un ambiente único en el Rogers Centre.

El sexto partido se disputará en el Rogers Centre de Toronto a partir de las 7:00 p. m., hora colombiana. El juego se podrá seguir a través de ESPN en televisión, y Disney + en plataformas digitales.