Pereira está en la cuerda floja: Ministerio del Trabajo suspendió labores del club por “graves incumplimientos laborales”

Funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron las instalaciones del Deportivo Pereira- crédito Ministerio del Trabajo

La suspensión de las actividades del Deportivo Pereira, ordenada por el Ministerio del Trabajo el 30 de octubre de 2025, ha impactado el panorama del fútbol colombiano.

La medida, de carácter cautelar, responde a graves y reiterados incumplimientos laborales relacionados con la mora en el pago de salarios, primas y aportes a la seguridad social, lo que afecta tanto a trabajadores como a contratistas vinculados al club.

Esta decisión, adoptada tras una investigación oficial, marca un precedente en la protección de los derechos laborales dentro del deporte profesional en el territorio nacional.

El Ministerio del Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, fundamentó la suspensión en una serie de irregularidades detectadas tras una queja presentada en julio de 2025.

Entre los incumplimientos señalados se encuentran demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en los salarios y la omisión de recargos por trabajo en domingos y festivos.

Sanguino explicó que la suspensión de labores se mantendrá hasta que el club acredite el pago total de los salarios y la seguridad social adeudados a su personal.

“Como medida preventiva se suspende las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, afirmó el ministro.

La Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo realizó una inspección a las instalaciones del club el día anterior al anuncio, donde se confirmó la existencia de mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

Sanguino ratificó que la inspección permitió constatar la veracidad de las denuncias, subrayando la gravedad de la situación laboral en el club.

En cuanto a las implicaciones para los empleados y contratistas, el ministro fue enfático en señalar que, durante el desarrollo de la investigación, el vínculo laboral debe mantenerse para la totalidad del personal, sin importar el tipo de contrato.

Desde el Ministerio de Trabajo instaron a los directivos del Deportivo Pereira a cumplir con sus obligaciones- crédito Ministerio del Trabajo

Además, el funcionario recalcó que los salarios deben pagarse íntegramente, sin aplicar ningún tipo de descuento, garantizando así la protección de los derechos de los trabajadores mientras se resuelve el proceso.

Y es que el caso del Deportivo Pereira no solo implica la suspensión de actividades, sino que también ha dado lugar a un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte, motivado por los mismos incumplimientos laborales.

Además, desde la cartera notificaron formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol y a los clubes con los que el Pereira tenía partidos programados, lo que podría afectar el calendario de competencias y la organización de los eventos deportivos en los próximos días.

Sanguino, al referirse a la política de su cartera, reiteró el compromiso del gobierno con la vigilancia y el cumplimiento de la legislación laboral, así como con la protección efectiva de los derechos de las y los trabajadores en todos los sectores, incluido el deportivo.

Varios de los jugadores del plantel sub-20 se vieron obligados a debutar profesionalmente en 2025 - crédito Deportivo Pereira

Jugadores sub-20 han tenido que debutar ante crisis del Deportivo Pereira

Y es que la crisis interna del club se agudizó desde el viernes 21 de octubre de 2025, cuando los futbolistas del plantel profesional decidieron entrar en huelga debido a la falta de pago de sus salarios durante varios meses y al incumplimiento de promesas por parte de la directiva.

Ante esta situación, el equipo sub-20 asumió la responsabilidad de disputar los compromisos oficiales. La Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) explicó en un comunicado que, tras haber otorgado plazos para que el club regularizara los pagos pendientes y ante la persistencia de la deuda, los jugadores profesionales optaron por no presentarse a los partidos.

Según los jugadores, “el plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha”.