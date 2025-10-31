Deportes

La Fiscalía pondría sus ojos en el fútbol colombiano por posible caso de apuestas ilegales en un partido de Liga BetPlay

El hecho ha causado muchas sospechas en cada uno de los compromisos del campeonato colombiano, con jugadores que se prestarían para determinadas acciones a cambio de dinero

Guardar
Unión Magdalena otra vez tiene
Unión Magdalena otra vez tiene bajo sospecha a jugadores involucrados en apuestas ilegales - crédito Unión Magdalena

Nuevamente, el fútbol colombiano es afectado por los casos de apuestas ilegales, que durante años golpearon a clubes de la segunda división, la Liga Femenina y ahora en la máxima categoría, en los que varios jugadores fueron apartados de sus clubes por sospechas.

En esta ocasión, la Fiscalía ahora entraría a investigar un compromiso de la fecha 18 de la Liga BetPlay, en la que un club ya pidió que el ente haga las pesquisas por un hecho que consideran sospechoso, con un futbolista de su propia institución que, al parecer, incidió gravemente con el tránsito del juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que, hace unas semanas, Deportivo Pasto entró en polémica porque el presidente, Óscar Casabón, apartó a seis jugadores por apuestas ilegales, entre ellos al portero Diego Martínez, y que los mismos deportistas salieron ante la prensa a desmentir dicho caso, con Facundo Boné como su vocero.

La Fiscalía entraría en el fútbol colombiano

Ante las constantes sospechas de irregularidades en el fútbol colombiano, los directivos ahora son más estrictos con cada acción en los partidos, buscando algún hecho que se considere extraño y con qué jugadores, para iniciar sus respectivas investigaciones y poner en alerta a las autoridades.

En este caso, Unión Magdalena le habría pedido a la Fiscalía que investigue a Héctor Urrego, defensor central de los Samarios por su expulsión ante el Deportes Tolima, en el partido que los Pijaos ganaron por 2-0 en el estadio Sierra Nevada el 30 de octubre, por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Unión Magdalena fue el encargado
Unión Magdalena fue el encargado de llamar a la Fiscalía para que investigue a Héctor Urrego por su expulsión - crédito @PSierraR/X

“La dirigencia de Unión Magdalena ha puesto bajo investigación de la Fiscalía la expulsión de Héctor Urrego. A eso se le suma el malestar de varios de sus compañeros por la acción que desequilibró el partido“, afirmó el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X el viernes 31 de octubre.

Todo se debe a que la expulsión, al parecer, fue deliberada y de manera temprana en el partido, a los 35 minutos, cuando Urrego lanzó una fuerte barrida sobre Juan Pablo Torres, frente al juez central y sin protestar la tarjeta roja, lo que desequilibró las acciones del compromiso en la capital del Magdalena.

Este fue el momento en
Este fue el momento en que Héctor Urrego le cometió la falta a Juan Pablo Torres, provocando la tarjeta roja - crédito Captura de video Win Sports

De otro lado, la emisora Antena 2 señaló que la dirigencia de Unión Magdalena sospecha que el defensor central realizó esa falta por posible caso de apuestas ilegales, ya sea por la cartulina roja o para beneficiar a los ibaguereños en su camino al triunfo en el segundo tiempo, con anotaciones del afectado Torres y Adrián Parra.

Tolima, el sexto clasificado

De otro lado, el equipo de Lucas González se sacudió por la irregularidad en el segundo semestre de 2025 y finalmente logró el cupo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en la que volverá a la pelea por el título que le ha sido esquivo desde 2021, a partir de allí perdió finales en 2022 y 2024, ambas ante Atlético Nacional.

Los ibaguereños llegaron a 32 puntos en 18 jornadas, suficientes para decir presentes en las semifinales junto a Nacional, Medellín, Bucaramanga, Fortaleza y el Junior de Barranquilla, con los que ahora peleará por uno de los dos primeros puestos para ganar el llamado “punto invisible” en las últimas dos fechas del torneo.

El partido entre Unión Magdalena
El partido entre Unión Magdalena y el Deportes Tolima abrió un nuevo escándalo de apuestas ilegales en el fútbol colombiano - crédito Dimayor

Se trata de una ventaja para los conjuntos que sean primero y segundo en la fase de Todos contra Todos, que al entrar a los cuadrangulares, contarán con el beneficio de estar por delante de cualquier rival en caso de igualdad de puntos, mientras el resto se define por el ítem de diferencia de gol, anotaciones marcadas y demás.

Temas Relacionados

Liga BetPlayFiscalíaHéctor UrregoUnión Magdalena vs TolimaHéctor Urrego expulsiónApuestas en el fútbol colombianoUnión MagdalenaColombia-Deportes

Más Noticias

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

El combinado nacional jugará sus últimos dos partidos de 2025 para probar nuevos jugadores y en la convocatoria no entraría un hombre que fue figura en otros compromisos

Figura de la selección Colombia

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

La Dimayor por fin organizó el calendario de los partidos que se debieron aplazar por la situación en Tunja, pero hay preocupación para el duelo de los Ajedrezados con los rojos por el estadio

Esta es la programación para

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Nuevamente, el cuadro verde es protagonista de un escándalo por una jugada que generó debate porque no parecía falta, pero el juez central decidió lo contrario

Así fue como le validaron

Esta es la verdad sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a Millonarios: el venezolano respondió

Luego de su renuncia al Deportivo Pereira, el entrenador volvió a sonar para los azules e incluso se afirmó que ya era cuestión de tiempo para que lo presentaran como reemplazo de Hernán Torres

Esta es la verdad sobre

Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho

El entrenador portugués destacó la importancia del apoyo de la afición y la actuación del mediocampista colombiano, quien asistió en el gol decisivo ante Tondela

Buen momento de Richard Ríos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

El músico colombiano que llevó

El músico colombiano que llevó un piano a un risco australiano: la historia detrás de ‘Ethereal Dream’

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Las mejores actividades y planes para Halloween en centros comerciales de Bogotá: desfiles, concursos y festivales para todas las edades

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia se bajaría de la convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: vea de quién se trata

Esta es la programación para el partido Boyacá Chicó vs. América y de la fecha 19 de la Liga BetPlay: hay polémica

Así fue como le validaron un polémico penal a Atlético Nacional ante Llaneros: estos son los audios del VAR

Esta es la verdad sobre la supuesta llegada de Rafael Dudamel a Millonarios: el venezolano respondió

Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho