Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

La reciente emisión de una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y propietario del Club León donde milita el colombiano James Rodríguez, ha generado un profundo impacto en el panorama futbolístico mexicano.

Según información difundida por Espn México, la medida judicial responde a un presunto delito de desobediencia de particulares agravado, luego de que Martínez no asistiera a dos citaciones consecutivas para audiencias de imputación.

El origen del conflicto radica en una disputa por derechos de transmisión televisiva. Espn México detalló que el conflicto surgió cuando Club Pachuca y Club León, ambos parte del conglomerado encabezado por Martínez, decidieron poner fin a su vínculo con la filial mexicana de Fox, Grupo Lauman, para establecer un nuevo acuerdo con Fox Corp y la plataforma Tubi, permitiendo así la transmisión de sus partidos bajo un nuevo esquema.

Grupo Lauman alegó poseer derechos sobre las transmisiones y emprendió acciones legales, incluyendo amparos y solicitudes de medidas cautelares tanto en México como en Estados Unidos.

Como resultado, un juez ordenó a los clubes que se abstuvieran de continuar con las emisiones deportivas mientras se resolvía el litigio; sin embargo, según notificaron los medios, esa orden habría sido desobedecida, lo que derivó en las actuales medidas judiciales.

Además de Martínez, la orden de captura también involucra a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal de Club Pachuca (los Tuzos), bajo la misma figura penal. Según versiones recogidas por ESPN México, la instrucción judicial establece que ambos deben ser internados en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en cuanto sean ubicados por las autoridades.

En el momento de conocerse la noticia, Jesús Martínez se encontraba aparentemente en España por compromisos relacionados con otro club del Grupo Pachuca, el Real Oviedo. ESPN México indica que su localización actual en el extranjero podría demorar la ejecución de la orden de aprehensión.

Fundado en 1993 y con su sede principal en Pachuca, el Grupo Pachuca ha expandido su presencia en el fútbol nacional e internacional. Actualmente, el consorcio administra seis equipos: León, Pachuca y Coyotes de Tlaxcala en México, así como Real Oviedo en España, Everton de Viña del Mar en Chile y Atenas de San Carlos en Uruguay.

El futuro de James Rodríguez vuelve a ser una incógnita

Las expectativas en torno a los últimos partidos de James Rodríguez con el Club León crecen, luego de que la prensa mexicana describiera como casi inminente la salida del mediocampista colombiano. Según el diario Súper Deportivo, los dirigentes del conjunto esmeralda decidieron “cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James”, descartando una renovación para el futbolista de 34 años, incorporado a la plantilla a comienzos de 2025.

El periodista Paco Vela reafirmó esta información durante el programa Conexión MT, al informar que el club ya avanza en la planificación de la temporada 2026 sin el cucuteño. De acuerdo con lo que relató Vela en antena, “León ya prepara el próximo torneo, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. Les adelantamos que venía James; hoy les decimos que no va a continuar con el equipo”.

Fuentes citadas aseguran que la decisión responde tanto a motivos deportivos como económicos. En las últimas semanas, el desempeño de James Rodríguez mostró una caída: perdió presencia a tal punto de ingresar como suplente en el empate 1-1 frente a Pumas, saltando al campo apenas en el minuto 56. Este escenario contrasta con sus primeras apariciones en el club, donde incluso llegó a portar el brazalete de capitán.

Además, el elevado costo de su contrato—estimado en 600.000 dólares mensuales—representa una carga insostenible para una institución que actualmente figura en el lugar 17 de la Liga MX, sumando sólo 13 puntos en 15 jornadas.