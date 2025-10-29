Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos son los posibles destinos del colombiano

Miguel Ángel Borja no tendría asegurada su continuidad en River Plate - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La posibilidad de que Miguel Ángel Borja continúe en River Plate para la próxima temporada se debilita, mientras el delantero colombiano explora alternativas fuera del club argentino.

El atacante de 32 años no logra consolidar una campaña satisfactoria, lo que ha incrementado las dudas sobre su permanencia en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Su contrato con River Plate finaliza en diciembre de este año y, hasta el momento, no existen señales de una renovación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El futuro de Miguel Ángel Borja estaría en el fútbol mexicano - crédito Cristina Sille / REUTERS

La falta de goles de Borja es motivo de cuestionamientos durante los últimos meses, situación que ha generado incertidumbre respecto a su futuro en el club.

Según información del periodista argentino Sebastián Srur difundida en Radio Continental, equipos como Tigres, Cruz Azul y América de México ya han establecido contacto con el delantero para conocer sus condiciones y evaluar la posibilidad de incorporarlo como agente libre.

Srur detalló que estas instituciones mexicanas buscan iniciar negociaciones ante la inminente finalización del vínculo contractual de Borja con River Plate.

En el pasado mercado de transferencias, tanto Tigres como el Cincinatti de la MLS expresaron interés en el colombiano.

No obstante, antes del cierre de ese periodo, Borja expresó su intención de continuar en Argentina, lo que disipó los rumores sobre una salida anticipada a mediados de junio.