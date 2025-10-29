Deportes

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos son los posibles destinos del colombiano

El atacante colombiano no ha logrado consolidarse como goleador y su contrato finaliza en diciembre, lo que abre la puerta a negociaciones con equipos mexicanos interesados en ficharlo como agente libre

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Miguel Ángel Borja no tendría
Miguel Ángel Borja no tendría asegurada su continuidad en River Plate - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La posibilidad de que Miguel Ángel Borja continúe en River Plate para la próxima temporada se debilita, mientras el delantero colombiano explora alternativas fuera del club argentino.

El atacante de 32 años no logra consolidar una campaña satisfactoria, lo que ha incrementado las dudas sobre su permanencia en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Su contrato con River Plate finaliza en diciembre de este año y, hasta el momento, no existen señales de una renovación.

El futuro de Miguel Ángel
El futuro de Miguel Ángel Borja estaría en el fútbol mexicano - crédito Cristina Sille / REUTERS

La falta de goles de Borja es motivo de cuestionamientos durante los últimos meses, situación que ha generado incertidumbre respecto a su futuro en el club.

Según información del periodista argentino Sebastián Srur difundida en Radio Continental, equipos como Tigres, Cruz Azul y América de México ya han establecido contacto con el delantero para conocer sus condiciones y evaluar la posibilidad de incorporarlo como agente libre.

Srur detalló que estas instituciones mexicanas buscan iniciar negociaciones ante la inminente finalización del vínculo contractual de Borja con River Plate.

En el pasado mercado de transferencias, tanto Tigres como el Cincinatti de la MLS expresaron interés en el colombiano.

No obstante, antes del cierre de ese periodo, Borja expresó su intención de continuar en Argentina, lo que disipó los rumores sobre una salida anticipada a mediados de junio.

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

El cuadro Matecaña se retrasó en el pago de los salarios por cerca de dos meses y habría utilizado, durante el cese de actividades, a jugadores juveniles que no cuentan con contrato laboral ni con seguridad social

Alcalde de Pereira amenazó a

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

El equipo de Alberto Gamero cayó 0-1 en condición de local frente a Alianza F.C y quedó sin chances de acceder a la próxima ronda del certamen nacional

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El ente rector del fútbol profesional colombiano analizó varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila no jugará más

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Luego de que se confirmó que el mediocampista no renovará con León, se han generado varios rumores sobre su próximo club

El futuro de James Rodríguez:
Japón vs. Colombia EN VIVO,

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la "Tricolor" se juega el paso a los cuartos de final

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del "10″ de la selección Colombia