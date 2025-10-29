Alberto Gamero señaló la razón por la que Deportivo Cali fue eliminado de la Liga BetPlay: “No lo vayan a tomar como excusas”

Alberto Gamero sufrió su primera eliminación en la Liga BetPlay, en primera fase, desde la temporada 2020 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali completó una nueva temporada en la que se queda fuera de los cuadrangulares, completando dos años seguidos en los que no supera la fase de Todos contra Todos, que en esta ocasión se dio por la derrota 2-0 ante Alianza en el estadio de Palmaseca, por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

Pese al bajo nivel de la plantilla, el técnico Alberto Gamero afirmó que la razón de dicha eliminación fue por un tema extradeportivo, el cual golpeó seriamente a los jugadores y el mismo cuerpo técnico, ya que se registró desde los primeros días de trabajo del entrenador samario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el Deportivo Cali ahora tendrá dos compromisos para finalizar su temporada 2025, en la que lo único destacado en el certamen fue salvarse del descenso nuevamente, pues fue eliminado tempranamente de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de no sumar en reclasificación para acercarse a la Copa Sudamericana.

“El semestre más duro para mí”

Pese a que el entrenador samario llegó con mucha ilusión entre los aficionados, directivos y jugadores por su experiencia y el pasado proceso con Millonarios, al que dirigió durante cinco años, no fue suficiente para conseguir el objetivo de los cuadrangulares.

En rueda de prensa, Alberto Gamero explicó que la crisis económica afectó mucho al Deportivo Cali en la Liga BetPlay, debido a que las deudas salariales a los jugadores provocó que no realizara la mejor preparación posible, sobre todo durante la pretemporada.

Alberto Gamero empezó su ciclo con el Deportivo Cali en medio de la crisis económica que provocó la falta de pago de salarios - crédito Deportivo Cali

“De los últimos años, el semestre más duro para mí ha sido este, no lo vayan a tomar como excusa, cuando llegue al Cali debían tres o cuatro quincenas y no entrenábamos, entrenábamos un día y cinco no”, mencionó el timonel de los azucareros a los medios de comunicación.

Gamero aseguró que “todo eso repercute en lo que es un semestre y a mí no me había tocado eso. Vine aquí por la institución que es, porque esto va a cambiar. Hoy esta institución está al día, quedamos debiendo nosotros, pero hubo una seguidilla de cosas que se acumularon y nos terminaron cobrando”.

Deportivo Cali no llega a los cuadrangulares de la Liga BetPlay desde el segundo semestre de 2023 - crédito Colprensa

“Este es el Deportivo Cali, este equipo tiene que armarse mejor y este equipo tiene que tener más nómina para pelear título. Esta afición merece pelear título y pelear los primeros lugares, ojalá se pueda dar”, añadió el entrenador, esperando que en 2026 se tengan los recursos para reforzar la plantilla.

“Tenemos una deuda grande con la hinchada”

De otro lado, Gamero también resaltó que la clasificación a cuadrangulares se perdió en casa: “Es un tema impresionante. Con 20 puntos y hemos dejado salir 15 puntos de acá, no se entiende, nos ha costado aquí de local, nos ha costado demasiado. Nos ilusionamos con el partido que jugamos de visitante, llegamos de local y no jugamos de la forma en que jugamos de visitantes. Es un tema de revisar, de analizar”.

Deportivo Cali perdió 2-0 con Alianza en Palmaseca y fue eliminado de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

“Hoy, mucho más dolido que todos, se nos hace difícil una clasificación y la idea no era esa, el objetivo no era ese. Se va uno con esa sensación de amargura, prácticamente se botó la clasificación en casa. Analizar muchos factores de los partidos que perdimos aquí y fue como el de hoy, Alianza nos hizo el gol y se defiende, y nos contragolpea”, señaló.

El técnico del Deportivo Cali también enfatizó en que los aficionados dejaron de creer en el club: “La poca asistencia es producto del rendimiento del equipo. Al hincha tengo que decirle que tenemos que trabajar para darle satisfacción. No nos ha sido fácil, el único partido que hemos comenzado perdiendo y lo empatamos fue contra Millonarios. De resto no hemos tenido un partido comenzar perdiendo e igualarlo y ganarlo”.