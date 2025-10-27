Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor

Edwin Cardona dejó a su equipo con 10 hombres a falta de más de media hora para el final del partido- crédito Tomado de Win Sports

Edwin Cardona, jugador de Atlético Nacional, fue sancionado con dos fechas de suspensión y una multa económica tras su expulsión por conducta violenta en los cuartos de final de la Copa BetPlay.

La medida le impedirá al centrocampista disputar las semifinales del torneo ante América de Cali, lo que representa un impacto directo en el plantel Verdolaga en una de las fases más decisivas del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Comité Disciplinario de la Dimayor determinó que Cardona, portador del dorsal 10, no podrá participar en los próximos dos encuentros de la Copa BetPlay.

Además de la suspensión, el jugador deberá pagar una multa de 154.212 pesos como consecuencia de la infracción cometida durante el partido de vuelta frente a Once Caldas.

La jugada que originó la sanción ocurrió en el minuto 56 del encuentro disputado el 22 de octubre. Cardona, en posesión del balón, golpeó en el rostro con el codo a Michael Barrios, jugador rival que intentaba arrebatarle la pelota.

Edwin Cardona se fue silbado del Atanasio Girardot- crédito @03opiodelpueblo/X

El árbitro central mostró la tarjeta roja de inmediato y, tras la revisión del VAR, la decisión se mantuvo. Posteriormente, la Dimayor analizó el incidente y estableció la sanción por “conducta violenta contra un adversario”.

Como resultado de esta medida disciplinaria, Cardona se perderá tanto el partido de ida como el de vuelta de la semifinal ante América de Cali. La ausencia del mediocampista supone una baja relevante para Atlético Nacional, que buscará el pase a la final sin uno de sus referentes en el campo.

El calendario de la semifinal ya está definido: el primer encuentro se jugará el jueves 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot, mientras que la vuelta será el 13 de noviembre en el Pascual Guerrero. Ambos equipos competirán por un cupo en la final de la Copa BetPlay, en una serie que se anticipa intensa.

Atlético Nacional superó a Once Caldas por 2-0 en Medellín, por los cuartos de final en la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Además de Atlético Nacional y América de Cali, los otros equipos que completan el cuadro de semifinalistas son Independiente Medellín, que superó a Independiente Santa Fe, y Envigado, que eliminó a Deportivo Pereira.

El episodio ha abierto un debate interno sobre el futuro de Cardona como capitán de Atlético Nacional. La reiteración de conductas que afectan el rendimiento colectivo ha puesto en duda su continuidad en el liderazgo del equipo.

En medio de la incertidumbre, la hinchada exige respuestas y señales de autocrítica por parte de un futbolista que, pese a su reconocida calidad, permanece en el centro de la controversia por motivos ajenos a su desempeño deportivo.

El volante de Atlético Nacional ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Cardona ha protagonizado múltiples polémicas desde su regreso a Nacional

Y es que Edwin Cardona ha estado envuelto en varias polémicas durante su etapa en Atlético Nacional. Una de las más recientes se registró tras un empate 3-3 del equipo antioqueño frente a Independiente Medellín, cuando Cardona celebró el gol final con gestos dirigidos hacia las tribunas, acto que muchos interpretaron como provocación a la hinchada de su propio club.

El volante explicó posteriormente que su celebración no estaba dirigida a la grada Sur sino a otro sector que previo al partido lo había criticado.

Otra controversia se registró durante la participación de Nacional en la Copa Libertadores 2025, donde Cardona fue protagonista en la eliminación del club al errar dos penales y luego recibir una tarjeta roja.

Esta acción no solo motivó críticas desde la afición, sino también desde compañeros y el cuerpo técnico, que apuntaron a la expulsión como un error grave en un momento determinante del torneo.

Además, Cardona ha tenido enfrentamientos mediáticos, como cuando tras un partido en estadio El Campín ante Independiente Santa Fe respondió con irritación a un periodista que le preguntó sobre su rendimiento y su futuro.