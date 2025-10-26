Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Alfonso Cañón explotó contra los jugadores de Santa Fe- crédito @lapagina.deportiva/ TikTok

El sábado 25 de octubre de 2025 dejó heridas palpables en la hinchada de Independiente Santa Fe.

Tras la derrota 0-1 frente a Millonarios en el clásico bogotano, uno de los grandes ídolos del club, Alfonso Cañón —campeón en 1975 con el equipo Cardenal— rompió el silencio con declaraciones duras y directas hacia el plantel dirigido por Francisco López.

“Jugadores sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta; que la sudaran, que para eso les pagan”, dijo el exfutbolista cuando se aprestaba a salir del estadio El Campín de Bogotá.

Y aunque la historia de Cañón está llena de éxitos y emblemas (es goleador histórico, e icono del club), su mayor preocupación hoy no es el pasado, sino la realidad que ve en la cancha.

Alfonso Cañón quedó campeón con Santa Fe en 1975- crédito Independiente Santa Fe

Cañón reprochó a la plantilla la falta de compromiso que considera inexcusable. “Yo le diría que luchen la camiseta, que por eso tienen un contrato, para eso los llamaron y los tienen ahí en un equipo”, dijo el ídolo Cardenal, para luego rematar: “Uno tenía que luchar por la hinchada, más que todo sobre la hinchada que era la que lo acompaña uno cada 8 o 15 días a verlo uno jugar, entonces hay que mostrarle eso, luchar la camiseta, sudarla”.

Y es que la derrota contra Millonarios hace que ese reproche resuene aún más: no solo perdió Santa Fe un clásico capitalino, sino que lo hizo dejando una imagen que generó decenas de críticas y quedando casi al borde de la eliminación.

Jugadores de Millonarios celebran el gol contra Independiente Santa Fe en la última jugada - crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios se impuso 0-1 a un débil Santa Fe

La tarde de sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se enfrentaron Independiente Santa Fe y Millonarios por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 terminó con un triunfo agónico para los visitantes: 0-1.

Desde el pitazo inicial, el juego mostró un trámite bastante equilibrado, lo que resultó en pocas llegadas claras al arco rival. Santa Fe mantuvo mayor posesión, pero le faltó profundidad; Millonarios, por su parte, esperó su momento y ganó terreno especialmente hacia el cierre del encuentro.

La expulsión de Dewar Victoria por parte de Millonarios al 65’ marcó un antes y un después en el partido: con 10 hombres, los azules cedieron protagonismo, pero supieron controlar los intentos de presión de los cardenales.

Santa Fe volcó juego, generó opciones, pero no logró concretar. Fue en el minuto 90+7 cuando apareció Cristian Cañozales para rematar una jugada que comenzó con recuperación y asistencia de David Mackalister Silva: gol que condenó al local.

El resultado deja a Millonarios con nueva ilusión para meterse en la lucha por los cuadrangulares, mientras Santa Fe ve cómo se complica su clasificación.

Bucaramanga es el sorpresivo líder de la Liga Betplay - crédito Colprensa

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. América de Cali: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Alianza FC: 23 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Once Caldas: 22 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Millonarios: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pereira: 18 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Unión Magdalena: 18 puntos / -7 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Envigado FC: 16 puntos / -6 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -10 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Deportivo Pasto: 13 puntos / -8 diferencia de gol / 17 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -17 diferencia de gol / 17 partidos jugados.