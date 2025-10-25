Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

La recta final de la Liga Betplay está llegando, y los equipos que luchan por un cupo en el grupo de los ocho, cada día incrementan la intensidad de la competencia.

11:56 hs

Se juega otro clásico capitalino en el Coliseo de la 57

El equipo dirigido por Francisco López deberá buscar la victoria para entrar al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio El Campín, de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través deWin + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El cuadro “Cardenal” viene de empatar el 20 de octubre de 2025 ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot por 1-1.

Con goles de Hugo Rodallega para el cuadro bogotano al minuto 28 y de Franciso Fydriszewski al 51 para Medellín, los rojos de Bogotá y Antioquia empataron en un partido apasionante, que terminó por la lluvia que se presentó en la capital antioqueña.

Por los lados de Millonarios, tras el empate ante Atlético Bucaramanga el 21 de octubre de 2025, complicó sus aspiraciones de entrar al grupo de los 8.