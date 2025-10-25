Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

El equipo de Hernán Torres tiene más urgencia de sumar los tres puntos ante su rival de patio-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Millonarios por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

12:20 hsHoy

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

A pocas fechas de que termine la fase del todos contra todos, tanto “Cardenales” como “Embajadores” buscan ganar para acercarse a la clasificación a las finales del fútbol colombiano

El clásico número 324 definirá un cupo para los cuadrangulares finales de Navidad - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La recta final de la Liga Betplay está llegando, y los equipos que luchan por un cupo en el grupo de los ocho, cada día incrementan la intensidad de la competencia.

11:56 hsHoy

Se juega otro clásico capitalino en el Coliseo de la 57

El equipo dirigido por Francisco López deberá buscar la victoria para entrar al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio El Campín, de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través deWin + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El cuadro “Cardenal” viene de empatar el 20 de octubre de 2025 ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot por 1-1.

Con goles de Hugo Rodallega para el cuadro bogotano al minuto 28 y de Franciso Fydriszewski al 51 para Medellín, los rojos de Bogotá y Antioquia empataron en un partido apasionante, que terminó por la lluvia que se presentó en la capital antioqueña.

Por los lados de Millonarios, tras el empate ante Atlético Bucaramanga el 21 de octubre de 2025, complicó sus aspiraciones de entrar al grupo de los 8.

Con gol de Beckham Castro para el cuadro azul al minuto 73 y de Fabián Sambueza al 86, se selló un empate que dejó en una situación difícil a los dirigidos por Hernán Torres en la tabla para clasificar a las finales de Navidad, ya que no tendrán margen de error.

