EN VIVO Colombia vs. Corea del Sur: fecha 3, fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17

Así formará Cores del Sur
Así formará la selección Colombia
SUPLENTES
La tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 tendrá como uno de sus duelos centrales el encuentro entre la Selección Colombia y Corea del Sur, agendado para este sábado 25 de octubre. El compromiso, correspondiente a la fase de grupos, será disputado en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, con inicio programado a las 8:00 a. m. (hora Colombia).
Este partido definirá el rumbo del grupo para las cafeteras, luego de dos primeras presentaciones que han marcado el pulso competitivo del certamen. Las colombianas llegan a esta instancia buscando consolidar su posición en la tabla y asegurar un paso a la siguiente ronda, mientras que el conjunto asiático intentará sumar puntos determinantes para mantener vivas sus opciones.
La transmisión del encuentro estará garantizada para los aficionados colombianos a través de las señales de Caracol y RCN, canales oficiales que brindarán cobertura integral antes, durante y después del cotejo. Esta difusión permitirá que el público siga el desempeño de las jóvenes promesas del fútbol femenino colombiano en uno de los torneos más relevantes de la categoría.