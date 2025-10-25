Deportes

EN VIVO Colombia vs. Corea del Sur: fecha 3, fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17

Las colombianas llegan a esta instancia buscando consolidar su posición en la tabla y asegurar un paso a la siguiente ronda

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Selección Colombia Femenina Sub 17
Selección Colombia Femenina Sub 17 - crédito @lafcfem/Instagram
12:23 hsHoy

Así formará Cores del Sur

  1. 김채빈 KIM CHAEBEEN [GK]
  2. 양세빈 YANG SEBIN
  3. 김하안 KIM HAAN
  4. 백하윤 BAEK HAYUN
  5. 장예윤 JANG YEYUN
  6. 한국희 HAN GUKHEE
  7. 박예은 PARK YEYEUN
  8. 홍서연 HONG SEOYEON
  9. 류지헌 RYU JIHEON
  10. 최시은 CHOI SEEUN
  11. 김지은 KIM JIEUN
Formación de Corea del Sur
Formación de Corea del Sur - crédito @thekfa/Instagram
12:19 hsHoy

Así formará la selección Colombia

Selección Colombia Sub 17 formación
Selección Colombia Sub 17 formación titular - crédito @FCFSeleccionCol/X
  1. Isabella Tejada
  2. Shaira Collazos
  3. Laura Cano
  4. Sofía García
  5. Nicole Pérez
  6. Ana Sofía Clavijo
  7. Isabella Serrato
  8. Maura Henao
  9. Elsa Grace Martínez
  10. Camila Cortés
  11. María Camila Cortés

SUPLENTES

  1. D.Muñoz
  2. P.Sirieto
  3. S.Ortiz
  4. D.Landines
  5. K.Blandón
  6. L.Crawford
  7. D.Vargas
  8. K.Romero
  9. V.Ceballos
12:03 hsHoy

La tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 tendrá como uno de sus duelos centrales el encuentro entre la Selección Colombia y Corea del Sur, agendado para este sábado 25 de octubre. El compromiso, correspondiente a la fase de grupos, será disputado en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, con inicio programado a las 8:00 a. m. (hora Colombia).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este partido definirá el rumbo del grupo para las cafeteras, luego de dos primeras presentaciones que han marcado el pulso competitivo del certamen. Las colombianas llegan a esta instancia buscando consolidar su posición en la tabla y asegurar un paso a la siguiente ronda, mientras que el conjunto asiático intentará sumar puntos determinantes para mantener vivas sus opciones.

La selección Colombia jugará su
La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

La transmisión del encuentro estará garantizada para los aficionados colombianos a través de las señales de Caracol y RCN, canales oficiales que brindarán cobertura integral antes, durante y después del cotejo. Esta difusión permitirá que el público siga el desempeño de las jóvenes promesas del fútbol femenino colombiano en uno de los torneos más relevantes de la categoría.

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaCorea del SurMundial FemeninoSub 17Selección Colombia vs. Corea del SurColombia-Deportes

Últimas noticias

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

El “Guajiro” quiere seguir su racha goleadora con los “Gigantes de Baviera”, cuando visiten a uno de los equipos históricos del fútbol alemán

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

América de Cali dio un gran salto en Liga BetPlay: venció al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira y se acerca a los cuadrangulares

Con gol en los últimos minutos de Luis Ramos, el cuadro rojo llegó a 23 puntos y quedó a un paso de entrar a los ocho primeros puestos, mientras el Tiburón perdió la opción del liderato

América de Cali dio un

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo

El club Blaugrana, que será local, buscará recuperar el liderato de La Liga ante su más acérrimo rival

Hora y dónde ver el

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

Pese a que Pierina Núñez dio la sorpresa con su gol para las Incas, la Tricolor se sacudió con las anotaciones Daniela Montoya, Ivonne Chacón y el doblete de Leicy Santos

Colombia inició con goleada la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apple eliminó una app viral

Apple eliminó una app viral que permitía poner banderas rojas o verdes a hombres ‘lindos’ o infieles

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

Elecciones 2025: cuáles son los horarios de votación y cómo se mostrarán los resultados

Google rompió récord: encontró un algoritmo 13.000 veces más rápido que una supercomputadora clásica

Diluvio en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros y hay inundaciones, calles cortadas y barrios anegados

INFOBAE AMÉRICA

EEUU afirmó que las primeras

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

El Nobel de la Paz y la movilización de EEUU impulsan el optimismo opositor en Venezuela

Estados Unidos evalúa enviar tropas terrestres a Venezuela en medio de la presión a narcotraficantes: “Son terroristas”

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Con dos clásicos y partidos definitorios, se conocieron los días y horarios de la fecha 14 del Torneo Clausura

“La situación no pinta bien”: Adam Silver, tras el escándalo de apuestas ilegales que sacude a la NBA

La pelea de Rodrigo De Paul con un jugador de Nashville en la victoria del Inter Miami

El “Súper River de Gallardo” también fue eliminado de la Copa Argentina