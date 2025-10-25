EN VIVO Colombia vs. Corea del Sur: fecha 3, fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17

La transmisión del encuentro estará garantizada para los aficionados colombianos a través de las señales de Caracol y RCN, canales oficiales que brindarán cobertura integral antes, durante y después del cotejo. Esta difusión permitirá que el público siga el desempeño de las jóvenes promesas del fútbol femenino colombiano en uno de los torneos más relevantes de la categoría.

Este partido definirá el rumbo del grupo para las cafeteras, luego de dos primeras presentaciones que han marcado el pulso competitivo del certamen. Las colombianas llegan a esta instancia buscando consolidar su posición en la tabla y asegurar un paso a la siguiente ronda, mientras que el conjunto asiático intentará sumar puntos determinantes para mantener vivas sus opciones.

La tercera jornada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025 tendrá como uno de sus duelos centrales el encuentro entre la Selección Colombia y Corea del Sur, agendado para este sábado 25 de octubre. El compromiso, correspondiente a la fase de grupos, será disputado en el estadio de la Academia de Fútbol Mohammed VI, con inicio programado a las 8:00 a. m. (hora Colombia).

Últimas noticias

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular El “Guajiro” quiere seguir su racha goleadora con los “Gigantes de Baviera”, cuando visiten a uno de los equipos históricos del fútbol alemán

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8 En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

América de Cali dio un gran salto en Liga BetPlay: venció al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira y se acerca a los cuadrangulares Con gol en los últimos minutos de Luis Ramos, el cuadro rojo llegó a 23 puntos y quedó a un paso de entrar a los ocho primeros puestos, mientras el Tiburón perdió la opción del liderato

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo El club Blaugrana, que será local, buscará recuperar el liderato de La Liga ante su más acérrimo rival