Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Bayern Múnich viene de golear al Brujas de Bélgica por la UEFA Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel