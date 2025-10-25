Deportes

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

El “Guajiro” quiere seguir su racha goleadora con los “Gigantes de Baviera”, cuando visiten a uno de los equipos históricos del fútbol alemán

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Guardar
Bayern Múnich viene de golear
Bayern Múnich viene de golear al Brujas de Bélgica por la UEFA Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga 2025-2026.

12:34 hsHoy

Así saldrá el Borussia para el duelo

Así saldrán los "Potros" ante
Así saldrán los "Potros" ante los "Gigantes de Baviera" en su casa-crédito @borussia/Instagram
  • Portero: Moritz Nicolas
  • Defensores: Jens Castrop, Nico Elvedi, Kevin Diks, Luca Netz
  • Mediocampistas: Philipp Sander, Yannik Engelhardt
  • Delanteros: Franck Honorat, Kevin Stöger, Rocco Reitz, Haris Tabaković
  • Banco de suplentes: Jonas Omlin, Marvin Friedrich, Lukas Ullrich, Joseph Scally, Oscar Fraulo, Florian Neuahus, Giovanni Reyna, Shuto Machino, Jan Urbich
  • Director técnico: Eugen Polanski
12:24 hsHoy

Así saldrán los visitantes en el Borussia-Park

Así saldrán los "Gigantes de
Así saldrán los "Gigantes de Baviera" ante los "Potros" en el Borussia-Park-crédito @FCBayern/X
  • Portero: Jonas Urbig
  • Defensores: Tom Bischof, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Sacha Boey
  • Mediocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka
  • Delanteros: Luis Díaz, Nicolas Jackson, Michael Olise, Harry Kane
  • Banco de suplentes: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer Tom Bischof, Lennart Karl, Nicolas Jackson, Widsom Mike, Aleksandar Pavlović, Josip Stanišić
  • Director técnico: Vincent Kompany
12:19 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido ante Los Die Fohlen (Los Potros)

Así presentó los "Gigantes de
Así presentó los "Gigantes de Baviera" el duelo ante Borussia Mönchengladbach-crédito @FCBayernES/X
12:03 hsHoy

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” quieren continuar su racha positiva en todas las competencias y que mantienen desde hace tres meses

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz marcó en el
Luis Díaz marcó en el partido de Champions League ante Brujas de Bélgica - crédito Michaela Stache / REUTERS

El fútbol europeo sigue a toda marcha, y con el Bayern Múnich peleando en todos los frentes, los “Gigantes de Baviera” tendrán un reto importante ahora en la Bundesliga.

Leer la nota completa
11:39 hsHoy

La fecha 8 se jugará en simultáneo

Victor Boniface en el partido
Victor Boniface en el partido ante Union Berlín-crédito Carmen Jaspersen/dpa vía AP

Por otra parte, el campeonato alemán tendrá cinco partidos en vivo a las 8:30 a. m. (hora de Colombia), en donde se destaca la visita del RB Leipzig al Augsburgo (escolta del Bayern Múnich).

También hay que recordar que la jornada comenzó el 24 de octubre de 2025, con la victoria del Werder Bremen por 1-0 ante Union Berlín, con gol del austriaco Marco Grull al minuto 72 de partido. A continuación, así va la fecha:

24 de octubre de 2025

Werder Bremen 1-0 Union Berlin

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Goles: Marco Grull al minuto 72 de partido

25 de octubre de 2025

Augsburgo vs. RB Leipzig

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. St. Pauli

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Robin Braun
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Martin Petersen
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Heidenheim

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Dortmund vs. Colonia

  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

26 de octubre de 2025

Bayer Leverkusen vs. Friburgo

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Mainz

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:27 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” continúan su aventura en el fútbol alemán

El "Guajiro" quiere seguir su
El "Guajiro" quiere seguir su buena racha en el campeonato alemán-crédito Michaela Stache/REUTERS

El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio Borussia-Park, de Mönchengladbach, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (estándar y premium).

En el equipo dirigido por Vincent Kompany ratificaron la senda victoriosa, el 22 de octubre de 2025, después de golear por 4-0 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, al Brujas de Bélgica, y que contó con una gran actuación de Luis Díaz durante el encuentro.

Con goles de Lennart Karl al minuto 5, de Harry Kane al 14, de Luis Díaz al 34 y de Nicolas Jackson al 79, los rojos de Baviera se ubicaron en lo más alto de la fase de liga de la Champions League, y extendieron su racha de victorias a 15 partidos, recordando que no caen desde los cuartos de final ante el París Saint-Germain, por los cuartos de final del Mundial de Clubes (5 de julio de 2025) en Atlanta.

Por los lados del equipo de los “Die Fohlen” (Los Potros en español), completan una campaña para el olvido en el comienzo de la Bundesliga. En su última presentación, el cuadro dirigido por Eugen Polanski, cayó por 3-1 ante Unión Berlín en el estadio An der Alten Försterei de la capital alemana, el 17 de octubre de 2025.

