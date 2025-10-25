Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Victor Boniface en el partido ante Union Berlín-crédito Carmen Jaspersen/dpa vía AP
Por otra parte, el campeonato alemán tendrá cinco partidos en vivo a las 8:30 a. m. (hora de Colombia), en donde se destaca la visita del RB Leipzig al Augsburgo (escolta del Bayern Múnich).
También hay que recordar que la jornada comenzó el 24 de octubre de 2025, con la victoria del Werder Bremen por 1-0 ante Union Berlín, con gol del austriaco Marco Grull al minuto 72 de partido. A continuación, así va la fecha:
24 de octubre de 2025
Werder Bremen 1-0 Union Berlin
Estadio: Weserstadion de Bremen
Árbitro: Daniel Schlager
Goles: Marco Grull al minuto 72 de partido
25 de octubre de 2025
Augsburgo vs. RB Leipzig
Estadio: WWK Arena de Augsburgo
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Daniel Siebert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. St. Pauli
Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Robin Braun
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Wolfsburgo
Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Martin Petersen
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Hoffenheim vs. Heidenheim
Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Matthias Jöllenbeck
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Borussia Dortmund vs. Colonia
Estadio: Signal Iduna Park
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Benjamin Brand
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
26 de octubre de 2025
Bayer Leverkusen vs. Friburgo
Estadio: BayArena de Leverkusen
Hora: 8:30 a. m.
Árbitro: Harm Osmers
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Mainz
Estadio: MHPArena de Stuttgart
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro: Felix Zwayer
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:27 hsHoy
Los “Gigantes de Baviera” continúan su aventura en el fútbol alemán
El "Guajiro" quiere seguir su buena racha en el campeonato alemán-crédito Michaela Stache/REUTERS
El partido se jugará el 25 de octubre de 2025 en el estadio Borussia-Park, de Mönchengladbach, a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (estándar y premium).
En el equipo dirigido por Vincent Kompany ratificaron la senda victoriosa, el 22 de octubre de 2025, después de golear por 4-0 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, al Brujas de Bélgica, y que contó con una gran actuación de Luis Díaz durante el encuentro.
Con goles de Lennart Karl al minuto 5, de Harry Kane al 14, de Luis Díaz al 34 y de Nicolas Jackson al 79, los rojos de Baviera se ubicaron en lo más alto de la fase de liga de la Champions League, y extendieron su racha de victorias a 15 partidos, recordando que no caen desde los cuartos de final ante el París Saint-Germain, por los cuartos de final del Mundial de Clubes (5 de julio de 2025) en Atlanta.
Por los lados del equipo de los “Die Fohlen” (Los Potros en español), completan una campaña para el olvido en el comienzo de la Bundesliga. En su última presentación, el cuadro dirigido por Eugen Polanski, cayó por 3-1 ante Unión Berlín en el estadio An der Alten Försterei de la capital alemana, el 17 de octubre de 2025.