Borja es argentino: ‘El Colibrí’ recibió la nacionalidad tras tres años en River Plate

Debido a la importancia que tuvo en clubes como Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Palmeiras, Miguel Ángel Borja fue uno de los refuerzos más destacados de River Plate en el verano de 2022.

En esa ocasión, el club Millonario pagó más de seis millones de dólares por los derechos deportivos del cordobés, que desde su llegada a Argentina ha anotado 62 goles, igualando a Juan Pablo Ángel como el colombiano con más tantos en la institución.

Sin embargo, en las últimas temporadas Borja, que recibió el sobrenombre de “El Colibrí”, por su forma de celebrar los goles, ha sido cuestionado por su rendimiento reciente, en el que no ha logrado anotar de manera regular.

Sumado a ello, la llegada de jugadores como Sebastián Driussi han provocado que Miguel Ángel Borja sea relegado al banco de suplentes, haciendo que los directivos no consideren renovar su contrato con el club, que finaliza en diciembre del 2025.

Antes de la semifinal de la Copa Argentina, en la que River Plate recibirá a Independiente Rivadavia, el goleador colombiano volvió a ser noticia porque se confirmó que recibió la nacionalidad argentina.

Al respecto, Olé indicó que, tras tres años residiendo de manera ininterrumpida en Argentina, Borja ya no ocupará cupo de internacional en la plantilla del Millonario o de otra institución si es transferido en el mercado de fichajes invernal.

Cabe recordar que en Argentina, por reglamento de la AFA, los clubes pueden tener un máximo de seis jugadores extranjeros en la plantilla, pero solo cinco pueden disputar un partido oficial.

Sobre la posibilidad de que su futuro pueda seguir ligado a River Plate, Miguel Ángel Borja declaró que “está todo dado para que la historia continúe”, pero hasta el momento no se ha confirmado que exista algún tipo de avance en la negociación.

La prensa en Argentina ha indicado que la continuidad de Borja en River Plate depende únicamente en la decisión que tome el entrenador Marcelo Gallardo, que definirá la nómina que afrontará el 2026 en el Millonario.

Así ha sido el paso de Borja por River Plate

Miguel Ángel Borja llegó a River Plate en julio de 2022 procedente del fútbol colombiano. Su incorporación se produjo en un contexto de renovación del plantel tras la salida de delanteros importantes y se dio poco después de la partida de Julián Álvarez al fútbol inglés. Desde su llegada, Borja fue presentado como una de las apuestas para ocupar la posición de centrodelantero.

En sus primeros partidos, el delantero colombiano alternó titularidades y suplencias, compitiendo por el puesto con Lucas Beltrán y Matías Suárez. Durante sus primeros meses en el club, Borja sumó goles tanto en la Liga Profesional como en copas nacionales.

Sus anotaciones contribuyeron a sostener el rendimiento ofensivo del equipo durante el último tramo del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador y luego durante la conducción de Martín Demichelis.

Durante el año 2023, Borja fortaleció su papel en el equipo por su regularidad goleadora ante la salida de otros atacantes. Participó en partidos de Primera División, Copa Libertadores y torneos locales, acumulando minutos y estableciéndose como uno de los referentes en ataque. Mostró capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos y para asociarse con mediocampistas y extremos, ajustándose a las variantes tácticas propuestas.

El colombiano experimentó determinados periodos sin convertir goles, situación que no impidió que recuperara el protagonismo en distintos momentos de la temporada. A pesar de la falta de gol de los últimos meses, los hinchas de River tienen al colombiano en una posición alta dentro del plantel por la entrega que tiene cada que es titular.