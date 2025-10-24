Deportes

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia arrancan la primera edición del certamen en el estadio Atanasio Girardot ante las incas, que quieren dar la sorpresa de visitantes

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La selección Colombia femenina y
La selección Colombia femenina y Perú dan inicio a la Liga de Naciones de la Conmebol en Medellín - crédito FCF / FPF

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia femenina y Perú, en el estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha de la Liga de Naciones Conmebol 2025/2026.

02:56 hsHoy

Estas son las convocadas de la selección Colombia femenina

Convocatoria de la Selección Colombia
Convocatoria de la Selección Colombia femenina para los dos partidos de la fecha 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina - crédito FCF
02:50 hsHoy

Convocadas de Perú

Convocadas de Perú para enfrentar
Convocadas de Perú para enfrentar a la selección Colombia femenina en Medellín - crédito FPF
02:47 hsHoy

Formato del torneo

La Conmebol explicó que la Liga de Naciones se jugará bajo formato de Todos contra Todos, será a una rueda y cada equipo disputará nueve jornadas, que son cuatro de local, cuatro de visitante y una descansando.

Con respecto a los cupos, los dos primeros de la tabla clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo Brasil 2027, mientras que el tercer y cuarto accederán al repechaje intercontinental.

02:45 hsHoy

Programación de la fecha 1 de la Liga Femenina

Viernes 24 de octubre

Bolivia vs. Ecuador: 4:00 p. m.

Venezuela vs. Chile: 5:00 p. m.

Colombia vs. Perú: 6:00 p. m.

Argentina vs. Paraguay: 6:00 p. m.

Descansa: Uruguay

02:43 hsHoy

Por su parte, Perú quiere dar la sorpresa en Medellín, pues al saber que no aparece entre las apuestas para conseguir un triunfo de visitante, espera concretar ese golpe a las cafeteras en su casa e ilusionarse con clasificar a su primer mundial femenino, además de fortalecer a la plantilla con una alegría.

02:42 hsHoy

La selección Colombia femenina quiere la primera victoria en el certamen para ser líder, sabiendo que es favorita a quedarse con el torneo por su nivel y que no está Brasil, que ha sido su “bestia negra” desde la Copa América, porque es la anfitriona de la Copa del Mundo de la FIFA.

02:41 hsHoy

Arranca la Liga de Naciones de la Conmebol, que en un plan para fortalecer el fútbol femenino en el continente, creó un torneo similar a las eliminatorias masculinas porque entregará cuatro cupos al mundial de Brasil 2027, con un certamen lleno de emociones y goles.

La lista Clinton en Colombia:

Este será el nuevo rival

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich:

Técnico de Fenerbahçe se refirió

Hamas y facciones palestinas acordaron

Franco Colapinto inicia su actividad

