EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia femenina y Perú, en el estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha de la Liga de Naciones Conmebol 2025/2026.
La Conmebol explicó que la Liga de Naciones se jugará bajo formato de Todos contra Todos, será a una rueda y cada equipo disputará nueve jornadas, que son cuatro de local, cuatro de visitante y una descansando.
Con respecto a los cupos, los dos primeros de la tabla clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo Brasil 2027, mientras que el tercer y cuarto accederán al repechaje intercontinental.
Viernes 24 de octubre
Bolivia vs. Ecuador: 4:00 p. m.
Venezuela vs. Chile: 5:00 p. m.
Colombia vs. Perú: 6:00 p. m.
Argentina vs. Paraguay: 6:00 p. m.
Descansa: Uruguay
Por su parte, Perú quiere dar la sorpresa en Medellín, pues al saber que no aparece entre las apuestas para conseguir un triunfo de visitante, espera concretar ese golpe a las cafeteras en su casa e ilusionarse con clasificar a su primer mundial femenino, además de fortalecer a la plantilla con una alegría.
La selección Colombia femenina quiere la primera victoria en el certamen para ser líder, sabiendo que es favorita a quedarse con el torneo por su nivel y que no está Brasil, que ha sido su “bestia negra” desde la Copa América, porque es la anfitriona de la Copa del Mundo de la FIFA.
Arranca la Liga de Naciones de la Conmebol, que en un plan para fortalecer el fútbol femenino en el continente, creó un torneo similar a las eliminatorias masculinas porque entregará cuatro cupos al mundial de Brasil 2027, con un certamen lleno de emociones y goles.