Referente de la selección sub-20 reveló que fue contactado por James Rodríguez: “Me invitó a su casa”

La Tricolor terminó en la tercera posición del mundial de la categoría, que se disputó en Chile

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El combinado nacional igualó lo que realizó la generación del 2003 en el mundial sub-20 - crédito FCF

Aunque se tenían muchas expectativas sobre la participación de la selección Colombia sub-20 en el mundial de Chile, lo hecho por los dirigidos por César Torres superó los pronósticos de la previa de gran manera.

La Tricolor igualó la participación del 2023 celebrado en Emiratos Árabes Unidos y llegó hasta las semifinales del torneo, a lo que luego quedó en tercera posición tras superar 1-0 en el último partido a Francia.

Además del trabajo grupal, en Colombia resaltaron varias demostraciones individuales, comenzando por el guardameta Jordan García, que fue titular en los siete partidos del mundial.

Otros nombres resaltados por la prensa internacional fueron los de Simón García (defensor), Kéner González (mediocampista), Óscar Perea (ofensivo) y el atacante Neiser Villarreal (delantero).

García reveló que fue contactado por James Rodríguez

García es canterano de Fortaleza Ceif y jugará en el fútbol mexicano la próxima temporada - crédito Colprensa

Después de concluir la participación de Colombia en el mundial, los deportistas retornaron a sus clubes. Para Jordan García serán sus últimos meses en el fútbol colombiano, ya que Fortaleza Ceif vendió sus derechos deportivos al Club León en México, en donde será compañero de James Rodríguez.

Cabe recordar que el capitán de la selección de mayores es una de las figuras de León, en donde juega con el número 10 y de manera habitual también porta la cinta que lo identifica como el líder del equipo titular.

Debido a que García es joven y no ha tenido experiencia en el exterior, Rodríguez habría contactado al guardameta, que en diálogo con Caracol Radio reveló detalles de la conversación que sostuvo con el mediocampista.

Rodríguez es una de las figuras del Club León - crédito Club León

Antes de hablar de James Rodríguez, García habló sobre los resultados de la selección Colombia. Recalcó el trabajo grupal que hicieron en Chile.

“Hoy volví con el equipo, con la ayuda de Dios, el fin de semana afrontamos el resto del semestre, preparándonos para el siguiente partido. Creo que hicimos un buen trabajo, lo que permite que las individualidades resalten”, dijo.

El guardameta confesó que no se involucró en la negociación entre Fortaleza y León, ya que su representante estuvo al frente de los detalles del contrato. “La verdad no sé, porque yo pertenezco al Club León. Habían hablado con otros clubes de afuera, pero llegó el contrato de León, que se firmó. Todos quedamos contentos, mi agente fue el que hizo todo”.

Por último, reveló en el verano de 2025 estuvo en México para conocer las instalaciones del Club León, en donde fue recibido por James Rodríguez, que lo invitó a su casa y le entrego referencias positivas sobre la institución.

“El presidente me ha escrito, no sé cuando me tengo que presentar. Ya tuve la oportunidad de hablar con él (James Rodríguez), hablamos mucho, me invitó a su casa y hablamos mucho. Me pasó su número y me dijo que lo que necesitara allá, me habló muy bien del club”, puntualizó Jordan García.

El guardameta es el arquero titular de Fortaleza Ceif desde hace más de un año - crédito FCF

Qué se sabe de Jordan García

Sobre García, nació en el municipio de El Retén, en Magdalena, y se radicó antes de cumplir los 18 años de edad en Bogotá, en donde se formó con Fortaleza Ceif, club en el que debutó como profesional en 2023.

Desde que firmó su contrato como profesional, García disputó 42 partidos, en los que recibió 34 goles y completó 16 vallas invictas hasta el momento. En la copa del mundo sub-20 jugó los siete partidos que disputó Colombia, recibió cinco anotaciones y tuvo tres partidos en los que pudo terminar los 90 minutos sin ser superado por los atacantes rivales.

En la actual temporada ha sido importante para que Fortaleza esté en los puestos superiores de la tabla de posiciones (marcha quinto con 28 puntos y una diferencia de cinco goles a favor), garantizando que Los Amix jugarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de que tienen una de las nóminas más jóvenes del rentado nacional.

