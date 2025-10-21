Deportes

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

El cuadro Azucarero jugó por primera vez en su historia una final continental, su mejor participación del equipo bicampeón del fútbol colombiano en el torneo de Conmebol

Por Camilo Zabaleta

Deportivo Cali perdió con Corinthians
Deportivo Cali perdió con Corinthians en la final de la Copa Libertadores Femenina, luego de caer en penales por 5-3 - crédito Conmebol

El presidente de Deportivo Cali, Humberto Arias, rechazó públicamente las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la entrega de premios al plantel femenino del club, tras el subcampeonato obtenido en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Según lo reportado por @HumbertoAJR1 en la red social X, el directivo calificó de falsa la versión que sugiere que las jugadoras recibieron solo una fracción del premio económico, y defendió los criterios internos con los cuales se negocian las compensaciones tanto para la rama masculina como la femenina.

Post de Humberto Arias Jr
Post de Humberto Arias Jr sobre los premios pagados a las jugadoras del Deportivo Cali - crédito X

En una publicación en X, Arias afirmó: “Qué mentirosa, los premios se arreglan al igual que con los hombres antes de cualquier torneo, el club se queda con una parte y la otra se les da a los jugadores y jugadoras, en todos los torneos, pero de algo deben hablar”.

Esta respuesta surgió tras la denuncia de la periodista Daniela Duarte de LA FM, quien señaló por la misma red que “les dieron el premio, pero no les dieron todo el premio. Cogieron un porcentaje muy reducido, muy pequeño, y eso lo dividieron entre las jugadoras. ¿Y el resto? Listo. Les dieron... con eso les pagaron el salario”.

De acuerdo con la periodista, la gestión de los premios tras la destacada campaña internacional estuvo marcada por supuestas diferencias entre lo pactado y lo finalmente entregado al plantel, además de la existencia de salarios atrasados.

La comunicadora indicó que, a diferencia de otros clubes como Independiente Santa Fe, las jugadoras de Deportivo Cali no habrían recibido bonos especiales por la clasificación a la Copa Libertadores Femenina, pese a los recursos entregados por la Conmebol por participar en la competencia internacional.

Para esta edición, Deportivo Cali obtuvo seiscientos mil dólares por el subcampeonato continental, equivalentes a 2.313.738.282 pesos colombianos. El club además recibió cincuenta mil dólares otorgados por la organización a todos los equipos participantes, sin importar la instancia alcanzada.

La periodista Duarte precisó además que, según información filtrada desde el entorno del equipo, en caso de consagrarse campeonas de Sudamérica, la directiva planeaba asignar solo el 30% del premio a las jugadoras.

La polémica tomó fuerza tras revelarse que la plantilla femenina había continuado su preparación y competencia a pesar de la presunta deuda de tres meses de salario y de la inconformidad con la distribución de los premios económicos.

“Se pretendía que las jugadoras no salieran más a la cancha, se multara de alguna forma al equipo, pero dentro de las mismas jugadoras son las que están diciendo: ‘Vamos a guerrearla, vamos con honor, vamos a hacerlo, por demostrar que realmente somos capaces’”, recogió LA FM de fuentes cercanas al vestuario.

La participación internacional de Deportivo Cali Femenino en la Copa Libertadores tuvo inicio tras una campaña local que las llevó a conseguir el título de la Liga Femenina y representó la mejor actuación de su historia en torneos continentales. El equipo finalizó invicto la fase de grupos, avanzó tras eliminar a São Paulo en cuartos de final y superó a Colo-Colo en semifinales. El partido decisivo ante Corinthians de Brasil concluyó con empate y definición por penales, instancia en la que las caleñas finalizaron como subcampeonas.

Pese a los cuestionamientos, la directiva del club sostiene que la gestión de premios económicos responde a procedimientos transparentes y contempla acuerdos previos con los y las futbolistas del plantel profesional, aplicados de igual forma tanto para la rama masculina como femenina.

