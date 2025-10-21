Deportes

Imagen de la Liga BetPlay en el mundo quedó en el piso: lidera polémico listado a nivel mundial

En el segundo semestre de 2025 se ha registrado una tendencia en los partidos del Torneo Finalización que fue resaltada por un observatorio internacional de fútbol

Diego Ariza

La Liga BetPlay queda nuevamente mal parada a nivel mundial, producto del juego fuerte y las polémicas en los partidos - crédito Colprensa

La Liga BetPlay ha pasado por muchas polémicas en los últimos años, una de ellas es la violencia en los estadios por parte de los aficionados, polémicas arbitrales, decisiones de la Dimayor y escándalos tanto de jugadores como de clubes, que también sufren por crisis económicas y casos de apuestas ilegales.

Se le sumó ahora que el fútbol colombiano lidera un polémico listado en el mundo que fue presentado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies), especializado en datos y estadísticas del fútbol, que hacer ver al campeonato cafetero como uno de los más complicados en materia de juego fuerte.

Cabe recordar que la Dimayor sigue pendiente de una asamblea para cambiar una serie de cosas en los torneos profesionales para los próximos años, un tema es la reducción de equipos en primera división para despejar el calendario, así como la negociación por los derechos de televisión en 2026.

Liga BetPlay, de las más “violentas” del mundo

En los últimos meses, se ha visto que los encuentros del campeonato local se caracterizan por el juego fuerte, las faltas reiteradas y el poco tiempo de juego efectivo, sumado a que muchas de las decisiones de los jueces abren debate sobre el rendimiento de los árbitros.

Todo eso provocó que la Liga BetPlay sea el torneo con más tarjetas rojas en todo el mundo, según el reciente listado del Cies que publicó el martes 21 de octubre, en el que identificó distintos certámenes en el planeta que se caracterizan por el número de expulsados.

La Liga BetPlay es el torneo con más expulsiones por partidos a nivel mundial, según el Cies, producto del juego fuerte y las polémicas arbitrales - crédito Colprensa

Dicho informe estudió a 66 ligas en la actual temporada 2025/2026, se estudió cada uno de los compromisos y la cantidad de expulsiones, aunque sin especificar si solo se cuentan las tarjetas rojas directas, que en ciertos torneos se echan para atrás con el VAR, o también producto de doble amonestación.

Colombia tiene un promedio de 0,40 tarjetas rojas por partido, por encima de la Primera Liga 1 de Perú, que es de 0,38, y la Primera División de Chile con 0,36, que también deja mal parado al fútbol sudamericano porque las tres primeras ligas son de esta parte del mundo, además de, séptimo lugar de la Primera División de Paraguay, que tiene 0,32, y la Serie A de Ecuador, en el noveno puesto, con 0,31.

El fútbol colombiano se ubica primero en los torneos con más expulsiones del mundo, por encima de la Primera División de Chile y Perú - crédito Cies Football Observatory

“El protegido del presidente de la FCF”

Javier Hernández Bonnet, en el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu, lanzó críticas contra Imer Machado, director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, por una fiesta con otros jueces en septiembre de 2025 que, al parecer, tuvo a dos colegiados de la FIFA.

El señor Ímer Machado es un mentiroso. Él hizo una fiesta, se llevó unos árbitros FIFA, lo llamó Álvaro González a reclamarle por eso, porque los árbitros solo pueden estar operando en temas de FIFA, dijo que no y después dos árbitros FIFA fueron a pedirle cacao a Álvaro González para que los reencauchara y jurando que sí habían estado donde el señor Machado”, dijo el periodista.

Imer Machado ha sido acusado del mal rendimiento de los árbitros en el fútbol colombiano en los últimos años - crédito Colprensa

Sumado a eso, el comunicador resaltó que Machado, recordado exárbitro que fue señalado por muchas polémicas en finales del fútbol colombiano, sería cercano al presidente de la FCF, Ramón Jesurún, que aparentemente no lo movería de su cargo pese a los malos comentarios.

“Lo que pasa es que el señor Machado es el protegido del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y no hay quien lo mueva”, añadió el periodista de Caracol, además de que hace unos meses el mismo director se peleó con el juez Wilmar Roldán.

