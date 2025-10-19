Deportes

Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Atlético Nacional con el empate 2-2 está en la cuarta casilla de la clasificación, mientras que Deportivo Pasto resignó toda posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Atlético Nacional está cerca de
Atlético Nacional está cerca de confirmar su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

La polémica por el arbitraje quedó en primer plano tras el empate entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, después de que un penal sancionado en el tiempo de descuento permitiera a los visitantes asegurar el 2-2 en el Estadio Departamental Libertad.

Jorman Campuzano ejecutó la pena máxima picando el balón y sellando así la igualdad cuando el reloj marcaba el minuto 90+8, tras una infracción cometida por el portero Víctor Cabezas sobre Facundo Batista. Con este resultado, Atlético Nacional mantuvo su lugar en el cuarto puesto de la tabla y el equipo pastuso quedó sin opciones matemáticas para acceder a los cuadrangulares finales, confirmando su eliminación anticipada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La expulsión temprana de Marlos Moreno en el minuto 27 dejó a Atlético Nacional con diez jugadores durante más de una hora, contexto que el equipo visitante supo sortear para rescatar el empate y mantener el invicto reciente en la Liga BetPlay II-2025. Por su parte, Deportivo Pasto continúa una racha negativa de nueve partidos sin ganar y se ubica en la casilla 18 con 13 unidades, tras no haber logrado una victoria desde aquel 2-0 frente a Boyacá Chicó a comienzos de septiembre.

Deportivo Pasto quedó eliminado de
Deportivo Pasto quedó eliminado de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa

El desenlace del encuentro generó fuerte malestar en el banquillo local, manifestado por el director técnico René Rosero, que dedicó los minutos finales de la rueda de prensa a cuestionar el papel del arbitraje encabezado por Wilmar Montaño.

El entrenador reconoció que realizó varios reclamos al asistente ubicado cerca de su zona técnica: “En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea porque hubo jugadas donde él estaba muy cerca y él era el que tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que lo decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable“, explicó Rosero.

Aunque Rosero dejó en claro que no acusaba directamente de favoritismo, sí señaló la percepción de una tendencia en los últimos compromisos de Atlético Nacional: “No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido; esto es un tema a revisar. Con esto no estoy condenando a los jueces ni mucho menos“, enfatizó el técnico, insistiendo en la necesidad de analizar la imparcialidad de las decisiones arbitrales.

Atlético Nacional empató al minuto
Atlético Nacional empató al minuto 90+14 ante Deportivo Pasto - crédito Sebastián Castro/Colprensa

Detalló que su equipo fue condicionado con tarjetas amarillas por faltas, mientras que las infracciones del rival no recibieron el mismo criterio disciplinario: ”Nos cobró faltas donde nos condicionó con amarillas, pero el rival también cometió faltas que no condicionó con ninguna amarilla“, puntualizó Rosero.

Rosero cerró su intervención con un llamado a la reflexión sobre la actuación arbitral en el torneo: “Ante la duda tiene que prevalecer la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Tienen que analizar y revisar. Considero que hoy, el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que fue al rival“, concluyó el técnico de Deportivo Pasto en la conferencia posterior al partido.

Tanto el equipo nariñense como Atlético Nacional preparan sus próximos compromisos: Pasto visitará a Fortaleza buscando revertir la mala racha, mientras que Nacional recibirá el clásico frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot el domingo 26 de octubre.

Así va Atlético Nacional en la tabla de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional oficializó a Diego
Atlético Nacional oficializó a Diego Arias como entrenador - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  2. Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 30 puntos / +12 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 22 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  8. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  • Deportivo Pasto está en el puesto 18 con 13 puntos.

Temas Relacionados

Atlético NacionalDeportivo PastoLiga BetPlayPasto vs. NacionalFPCRené RoseroColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor femenina, subcampeona en la edición 2022 del certamen, enfrenta un duro grupo junto a Costa de Marfil y Corea del Sur

Colombia vs. España - EN

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Los ocho mejores equipos al final de la fase todos contra todos disputarán las semifinales, para definir el campeón de la “estrella de Navidad” y el segundo equipo colombiano en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Dos equipos ya están clasificados

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”

El capitán de la selección Colombia de Estados Unidos 94 recordó cómo tras un viaje, llegando a Bogotá, le notificaron de la muerte del histórico defensor central

Así se enteró el ‘Pibe’

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia

Se han vendido más de un millón de entradas en la primera fase de venta, en donde Colombia está en el top 10 de boletas compradas

Así podrá comprar en reventa

Kevin Mier y Willer Ditta incumplieron la fecha de regreso a México y tuvieron problemas en Cruz Azul tras partidos de la selección Colombia

El portero y el defensor, referentes del equipo mexicano, no fueron tenidos en cuenta en una nueva edición del clásico joven de México ante el Club América

Kevin Mier y Willer Ditta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: hallan dos cuerpos con

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W opinó de

Luisa Fernanda W opinó de la polémica pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: “El verdadero triunfo está en asumir”

Andy Rivera confirmó su romance con una creadora de contenido: lo reveló con romántico beso en pleno concierto

La respuesta viral de Yina Calderón tras perder ante Andrea Valdiri: “Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”

Karen Sevillano celebró con humor la victoria de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón en el ‘Stream Fighters 4’

Estuvo mejor la pelea entre la mamá de Andrea Valdiri y Juliana Calderón en el ‘Stream Fighters 4’: los gestos de las dos son tendencia en redes sociales

Deportes

Colombia vs. España - EN

Colombia vs. España - EN VIVO: la Tricolor debuta en la fecha 1 del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

De ser abucheado por su propia hinchada a celebrarles a rabiar el triunfo agónico del Junior: el tenso momento que protagonizó Alfredo Arias

Dos equipos ya están clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: este es el número de puntos que se necesitan

Así se enteró el ‘Pibe’ Valderrama del asesinato de Andrés Escobar de boca de una azafata: “Asesinaron a un compañero tuyo”

Así podrá comprar en reventa las boletas del Mundial 2026 para ver a la selección Colombia