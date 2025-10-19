Entrenador del Deportivo Pasto criticó el arbitraje e insinuó favorecimientos a Atlético Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Atlético Nacional está cerca de confirmar su clasificación a los cuadrangulares semifinales - crédito Colprensa

La polémica por el arbitraje quedó en primer plano tras el empate entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, después de que un penal sancionado en el tiempo de descuento permitiera a los visitantes asegurar el 2-2 en el Estadio Departamental Libertad.

Jorman Campuzano ejecutó la pena máxima picando el balón y sellando así la igualdad cuando el reloj marcaba el minuto 90+8, tras una infracción cometida por el portero Víctor Cabezas sobre Facundo Batista. Con este resultado, Atlético Nacional mantuvo su lugar en el cuarto puesto de la tabla y el equipo pastuso quedó sin opciones matemáticas para acceder a los cuadrangulares finales, confirmando su eliminación anticipada.

La expulsión temprana de Marlos Moreno en el minuto 27 dejó a Atlético Nacional con diez jugadores durante más de una hora, contexto que el equipo visitante supo sortear para rescatar el empate y mantener el invicto reciente en la Liga BetPlay II-2025. Por su parte, Deportivo Pasto continúa una racha negativa de nueve partidos sin ganar y se ubica en la casilla 18 con 13 unidades, tras no haber logrado una victoria desde aquel 2-0 frente a Boyacá Chicó a comienzos de septiembre.

El desenlace del encuentro generó fuerte malestar en el banquillo local, manifestado por el director técnico René Rosero, que dedicó los minutos finales de la rueda de prensa a cuestionar el papel del arbitraje encabezado por Wilmar Montaño.

El entrenador reconoció que realizó varios reclamos al asistente ubicado cerca de su zona técnica: “En tres o cuatro ocasiones le reclamé al línea porque hubo jugadas donde él estaba muy cerca y él era el que tenía que tomar la decisión de ayudarle al central, pero era el central el que lo decidía cuando el línea no lo marcaba y es respetable“, explicó Rosero.

Aunque Rosero dejó en claro que no acusaba directamente de favoritismo, sí señaló la percepción de una tendencia en los últimos compromisos de Atlético Nacional: “No estoy diciendo que están favoreciendo a Nacional, pero en el fútbol se ha generado una polémica de que le pitan penales fijos por partido; esto es un tema a revisar. Con esto no estoy condenando a los jueces ni mucho menos“, enfatizó el técnico, insistiendo en la necesidad de analizar la imparcialidad de las decisiones arbitrales.

Detalló que su equipo fue condicionado con tarjetas amarillas por faltas, mientras que las infracciones del rival no recibieron el mismo criterio disciplinario: ”Nos cobró faltas donde nos condicionó con amarillas, pero el rival también cometió faltas que no condicionó con ninguna amarilla“, puntualizó Rosero.

Rosero cerró su intervención con un llamado a la reflexión sobre la actuación arbitral en el torneo: “Ante la duda tiene que prevalecer la imparcialidad y no favorecer al equipo más grande. Tienen que analizar y revisar. Considero que hoy, el arbitraje ante la duda no nos favoreció a nosotros, sino que fue al rival“, concluyó el técnico de Deportivo Pasto en la conferencia posterior al partido.

Tanto el equipo nariñense como Atlético Nacional preparan sus próximos compromisos: Pasto visitará a Fortaleza buscando revertir la mala racha, mientras que Nacional recibirá el clásico frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot el domingo 26 de octubre.

Así va Atlético Nacional en la tabla de la Liga BetPlay II-2025

Junior FC: 31 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 30 puntos / +12 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Nacional: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 22 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.

Deportivo Pasto está en el puesto 18 con 13 puntos.