Deportes

Atlético Nacional tendría dudas para jugar en Fin de año en el Atanasio Girardot para la Liga BetPlay: esto se sabe

El club verdolaga analiza jugar en el estadio Palogrande de Manizales debido a la ocupación del Atanasio Girardot por el evento de J Balvin, mientras busca asegurar su clasificación en la Liga BetPlay 2025-II

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El verde continúa su camino
El verde continúa su camino a la conquista de la estrella 19 en la Liga BetPlay-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La posibilidad de que Atlético Nacional deba trasladarse a hacer las veces de local en el estadio Palogrande de Manizales cobró fuerza en las últimas horas ante la inminente realización de un concierto de J Balvin, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Esta situación, que surge cuando el equipo atraviesa un sólido presente en la Liga Betplay 2025-II, podría obligar a la institución a buscar alternativas para disputar uno de los encuentros de los cuadrangulares semifinales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En principio, se informó de
En principio, se informó de forma extraoficial que Nacional no jugaría en su estadio por arreglo al mismo-crédito @gersonarias_/X

El 17 de octubre de 2025, se conoció a través de la información que entregó el periodista Gerson Arias sobre la posibilidad de que Atlético Nacional juegue las finales del fútbol colombiano en Manizales por arreglos al estadio:

“Desde Medellín, Atlético Nacional ha iniciado contactos con Once Caldas para solicitar el posible préstamo del estadio Palogrande para jugar como local en Manizales los Cuadrangulares de la Liga 2025 II. El Atanasio Girardot estará en reparaciones”.

Pero después, se conoció que
Pero después, se conoció que Nacional no usaría el estadio por un posible concierto de J Balvin-crédito @juandl84/X

Momentos después de la información que se conoció, el periodista Juan Londoño señaló que, aunque aún no se definió el cronograma de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el club paisa mantiene la esperanza de poder utilizar el Atanasio Girardot. En adición a lo que informó, el club ya explora otras sedes ante la posibilidad de que no sea factible jugar en su estadio habitual.

“Aclarar que no es para jugar todos los cuadrangulares como local en Manizales, ni por reparaciones en el Atanasio Girardot. Hay concierto de J Balvin el 29 de noviembre y se cruza con la fecha 5 de la semifinal. Si bien todavía no hay fixture de cuadrangulares, el club confía en poder jugar en el Atanasio dado el caso, pero está mirando alternativas por si no se puede”.

La organización del concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre en el Atanasio Girardot, implica que el escenario deportivo no estará disponible para actividades futbolísticas durante varios días, tanto antes como después del evento, debido a los trabajos de montaje y desmontaje requeridos para el espectáculo.

Esta circunstancia llevaría a la dirigencia del club a considerar opciones alternativas para ejercer su condición de local en caso de que el calendario de los cuadrangulares coincida con la ocupación del estadio.

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

El verde piensa en volver
El verde piensa en volver a la Copa Libertadores de América- crédito Juan Cardona/Colprensa

Mientras tanto, el plantel dirigido por el cuerpo técnico de Atlético Nacional mantiene el foco en la fase regular del campeonato y se prepara para enfrentar a Pasto el sábado 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Luego, volverá a jugar por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Once Caldas, el 22 de octubre de 2025.

  • 18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
  • 22 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional vs. Once Caldas
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
  • 30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Atlético Nacional
  • 2 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior vs. Atlético Nacional

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Bucaramanga: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  2. Independiente Medellín: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  3. Junior de Barranquilla: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Fortaleza CEIF: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  5. Atlético Nacional: 27 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  6. Deportes Tolima: 23 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Llaneros: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Independiente Santa Fe: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  9. Deportivo Cali: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  10. Alianza FC: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de- 1)
  11. Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  12. Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  13. Águilas Doradas: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  14. Unión Magdalena: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. América de Cali: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  16. Millonarios: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  17. Envigado: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Boyacá Chicó: 13 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  19. Deportivo Pasto: 12 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. La Equidad: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Temas Relacionados

Atlético NacionalEstadio Atanasio Girardot Liga BetPlay Once CaldasPasto vs. NacionalColombia Deportes

Más Noticias

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental, y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas de América

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Los “Gigantes de Baviera” se ponen en ventaja con gol del inglés Harry Kane y con un Luis Díaz insistente, peligroso en el ataque en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Juan Carlos Osorio sigue en el radar del fútbol mundial: esta es la exótica selección que lo buscaría como su técnico

La posible llegada de Juan Carlos Osorio genera expectativa, y busca romper la sequía con un técnico de experiencia internacional

Juan Carlos Osorio sigue en

Dura crítica de figura de la selección Colombia tras las semifinales del Mundial Sub-20: “Esperaban que perdiéramos para caernos”

El defensor colombiano alza la voz antes del duelo por el tercer lugar, destacando el esfuerzo del grupo y pidiendo respaldo de la afición tras la dura derrota ante Argentina en semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Dura crítica de figura de

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m.  (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile

EN VIVO - Colombia vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló cuál fue

Yeferson Cossio reveló cuál fue su amor platónico internacional y cómo coqueteaba con ella antes de conocer a Carolina Gómez

Caso de Baby Demoni toma un nuevo giro, amigo da nuevos detalles sobre complicaciones en su cirugía: “Tuvo dos paros cardiovasculares”

Marcela Reyes preocupa a seguidores al mostrarse vulnerable en redes sociales que fue relacionado con B King: “Hay procesos que sacan lágrimas”

Jessi Uribe habló de cómo surgió el amor con Paola Jara y dio detalles de cómo mantienen su relación

Como homenaje al actor Gustavo Angarita, Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de la primera película que protagonizó

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund EN VIVO, fecha 7 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto de Luis Díaz en su primer clásico

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Juan Carlos Osorio sigue en el radar del fútbol mundial: esta es la exótica selección que lo buscaría como su técnico

Dura crítica de figura de la selección Colombia tras las semifinales del Mundial Sub-20: “Esperaban que perdiéramos para caernos”