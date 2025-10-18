Atlético Nacional tendría dudas para jugar en Fin de año en el Atanasio Girardot para la Liga BetPlay: esto se sabe

El verde continúa su camino a la conquista de la estrella 19 en la Liga BetPlay-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La posibilidad de que Atlético Nacional deba trasladarse a hacer las veces de local en el estadio Palogrande de Manizales cobró fuerza en las últimas horas ante la inminente realización de un concierto de J Balvin, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Esta situación, que surge cuando el equipo atraviesa un sólido presente en la Liga Betplay 2025-II, podría obligar a la institución a buscar alternativas para disputar uno de los encuentros de los cuadrangulares semifinales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En principio, se informó de forma extraoficial que Nacional no jugaría en su estadio por arreglo al mismo-crédito @gersonarias_/X

El 17 de octubre de 2025, se conoció a través de la información que entregó el periodista Gerson Arias sobre la posibilidad de que Atlético Nacional juegue las finales del fútbol colombiano en Manizales por arreglos al estadio:

“Desde Medellín, Atlético Nacional ha iniciado contactos con Once Caldas para solicitar el posible préstamo del estadio Palogrande para jugar como local en Manizales los Cuadrangulares de la Liga 2025 II. El Atanasio Girardot estará en reparaciones”.

Pero después, se conoció que Nacional no usaría el estadio por un posible concierto de J Balvin-crédito @juandl84/X

Momentos después de la información que se conoció, el periodista Juan Londoño señaló que, aunque aún no se definió el cronograma de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el club paisa mantiene la esperanza de poder utilizar el Atanasio Girardot. En adición a lo que informó, el club ya explora otras sedes ante la posibilidad de que no sea factible jugar en su estadio habitual.

“Aclarar que no es para jugar todos los cuadrangulares como local en Manizales, ni por reparaciones en el Atanasio Girardot. Hay concierto de J Balvin el 29 de noviembre y se cruza con la fecha 5 de la semifinal. Si bien todavía no hay fixture de cuadrangulares, el club confía en poder jugar en el Atanasio dado el caso, pero está mirando alternativas por si no se puede”.

La organización del concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre en el Atanasio Girardot, implica que el escenario deportivo no estará disponible para actividades futbolísticas durante varios días, tanto antes como después del evento, debido a los trabajos de montaje y desmontaje requeridos para el espectáculo.

Esta circunstancia llevaría a la dirigencia del club a considerar opciones alternativas para ejercer su condición de local en caso de que el calendario de los cuadrangulares coincida con la ocupación del estadio.

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

El verde piensa en volver a la Copa Libertadores de América- crédito Juan Cardona/Colprensa

Mientras tanto, el plantel dirigido por el cuerpo técnico de Atlético Nacional mantiene el foco en la fase regular del campeonato y se prepara para enfrentar a Pasto el sábado 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay.

Luego, volverá a jugar por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay ante Once Caldas, el 22 de octubre de 2025.

18 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

22 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional vs. Once Caldas

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

30 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Llaneros vs. Atlético Nacional

2 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior vs. Atlético Nacional

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Independiente Medellín: 30 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Junior de Barranquilla: 28 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Fortaleza CEIF: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Atlético Nacional: 27 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 23 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Llaneros: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Santa Fe: 21 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Deportivo Cali: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza FC: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de- 1) Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Deportivo Pereira: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Águilas Doradas: 18 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Unión Magdalena: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) América de Cali: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Millonarios: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Envigado: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 13 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Deportivo Pasto: 12 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6) La Equidad: 11 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11)