Deportes

Hernán Torres tendría los días contados en Millonarios: llegaría un reconocido técnico para cambiar la mala imagen

Con la presión de clasificar a cuadrangulares y armar una nueva plantilla en 2026, el entrenador tolimense no tendría el cargo asegurado y desde ya suena un reemplazo de peso

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Hernán Torres sigue sin mejorar
Hernán Torres sigue sin mejorar en Millonarios desde su llegada, con una campaña irregular que tiene al equipo al borde de la eliminación - crédito Colprensa

La crisis deportiva que enfrenta Millonarios en la Liga Betplay 2025-II ha encendido las alarmas en la directiva del club bogotano, que ya contempla una reestructuración para 2026 por la mala planificación de la plantilla y los objetivos, desde la parte directiva hasta la deportiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la incertidumbre por los resultados, ya se habla de una posible salida del técnico Hernán Torres, que llegó en agosto y, hasta el momento, no ha terminado de convencer con la nómina que heredó de su antecesor David González, que por ahora lo tiene al borde de la eliminación.

Llegaría un reemplazo para Hernán Torres

El presente de Millonarios en la Liga Betplay 2025-II es complejo. El equipo ocupa la decimoquinta posición con 17 puntos, tras caer ante Deportivo Pereira en la fecha 15, y solo dispone de 15 unidades por disputar en las seis jornadas restantes. Esta situación obliga al conjunto capitalino a sumar prácticamente todos los puntos en juego para mantener opciones en el campeonato, una tarea que se percibe cuesta arriba.

El ciclo de Hernán Torres, que afronta su segundo periodo, ha sido objeto de escrutinio por parte de la directiva y la afición, pues el técnico acumula cinco derrotas, cuatro victorias y dos empates en 11 partidos, lo que representa un rendimiento del 42%. Estos resultados, sumados a la eliminación en la Copa Betplay, han generado dudas sobre su capacidad para liderar la reestructuración prevista para 2026.

Hernán Torres no cumpliría con
Hernán Torres no cumpliría con los objetivos de la dirigencia de Millonarios para 2026 y considerarían su salida prematura - crédito Colprensa

En este contexto, la directiva ha comenzado a considerar alternativas para el banquillo, y el periodista Guillermo Arango reveló en el programa La FM Más Fútbol que Rafael Dudamel, actual técnico de Deportivo Pereira, figura como el principal candidato en caso de que Torres deje el cargo.

El perfil de Dudamel resulta atractivo para la dirigencia albiazul, pues ya había sido vinculado al club tras la salida de Alberto Gamero el 31 de diciembre de 2024. Su trayectoria en el fútbol colombiano incluye títulos de Liga BetPlay con Deportivo Cali en 2021 y Atlético Bucaramanga en 2024, además de experiencia al frente de selecciones nacionales. Estos antecedentes lo posicionan como una opción sólida para encabezar un nuevo proyecto deportivo en Millonarios, que busca recuperar protagonismo en el ámbito local.

Rafael Dudamel saldrá del Deportivo
Rafael Dudamel saldrá del Deportivo Pereira en diciembre de 2025, al acabar su contrato, y empezaría a mirar opciones en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

Sigue la polémica con el director deportivo

Mientras tanto, en el plano institucional, hay tensiones derivadas de los movimientos en la dirección deportiva. Edgar Moreno, actual director de divisiones menores, estaría actuando como si ya hubiese asumido el cargo de Director Deportivo, pese a que el reemplazo de Ricardo “El Gato” Pérez no ha sido oficializado.

Esta actitud ha generado malestar en la dirigencia, ya que, según Antena 2, Moreno habría sostenido contactos con otros clubes y se habría presentado como si ejerciera funciones que aún no le han sido conferidas formalmente. La directiva considera que cualquier cambio en este ámbito debe realizarse con respaldo institucional y transparencia, para evitar mayores conflictos internos.

Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo
Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo de Millonarios, es uno de los más criticados en el equipo por la mala campaña en 2025 - crédito @rgatoperez/Instagram

La perspectiva de una reestructuración integral en Millonarios para 2026, que incluiría tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva, abre un periodo de expectativas y desafíos para el club. La situación actual exige ajustes urgentes, pero también claridad en los procesos y respeto a las decisiones institucionales.

La posible llegada de Rafael Dudamel y los movimientos en la directiva podrían marcar el inicio de una nueva etapa para el equipo capitalino, con el objetivo de volver a competir en las instancias decisivas del fútbol colombiano para la temporada 2026 y pelear por un título que les ha sido esquivo desde enero de 2024, cuando se quedaron con la Superliga.

Temas Relacionados

MillonariosHernán TorresRafael DudamelHernán Torres MillonariosRafael Dudamel MillonariosLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

El entrenador uruguayo se pronunció luego de perder la tanda de penales frente al América en Cali, en los cuartos de final y luego de empatar la serie por 2-2

Junior salió beneficiado tras su

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El club antioqueño buscó fortalecer la confianza de sus fanáticos con un mensaje de unidad y compromiso institucional, a pocas fechas de que se termine la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor

Atlético Nacional negó algún tipo

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

Luego de su actuación en el mundial de Chile, el entrenador del combinado juvenil no continuaría con el proceso porque se le habría abierto mercado en el exterior

El técnico César Torres se

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

El colombiano asistió a la revelación de la decoración del monoplaza que se utilizará el fin de semana en el circuito de Austin por parte de Carlos Sainz Jr. y Alex Albon

La era de Juan Pablo

Linda Caicedo prendió las alarmas en la selección Colombia femenina: así fue su lesión con Real Madrid

En el partido de la Champions League frente al PSG, la atacante cafetera no terminó el partido por una dolencia y la Tricolor sufriría una baja sensible antes de la Liga de Naciones

Linda Caicedo prendió las alarmas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe ya le puso

Jessi Uribe ya le puso fecha al nacimiento de su hija con Paola Jara

Karina García habló de Karely Ruiz antes de su combate en ‘Stream Fighters 4′: “No subestimo a mi rival”

Valentina Castro bailó al ritmo de Karol G, tras bambalinas del Victoria’s Secret Fashion Show: “Pa’ que tenga este sabor toca que vuelva y nazca”

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Deportes

Junior salió beneficiado tras su

Junior salió beneficiado tras su eliminación en Copa Colombia, según el técnico Alfredo Arias: esta es su explicación

Eduardo Pimentel arremetió contra Nicolás Gallo tras sanción contra Alfredo Morelos: “¿Se van a hacer los pendejos?”

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1