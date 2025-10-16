Las cuentas de Millonarios para clasificar a las finales del fútbol colombiano tras perder contra Deportivo Pereira

Millonarios FC y Deportivo Pereira jugaron en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios FC

El reciente revés sufrido por Millonarios frente al Deportivo Pereira ha intensificado las preocupaciones en el club bogotano, que ahora enfrenta un complicado escenario para avanzar a los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Tras un inicio de semestre irregular, primero bajo la dirección técnica de David González y luego de Hernán Torres, el conjunto capitalino se encuentra en la casilla 15 de la tabla con 17 puntos, a tres de la octava posición que actualmente ocupa Santa Fe, y a trece del líder Atlético Bucaramanga, que suma 30 unidades.

El partido jugado en el estadio Hernán Ramírez Villegas expuso tanto las fortalezas iniciales como las debilidades posteriores de los albiazules.

El equipo comenzó mostrando iniciativa, con el gol de Leonardo Castro, pero perdió impulso tras el empate de Yesus Cabrera para Pereira.

Deportivo Pereira a pesar de los problemas administrativos sigue con vida en la Liga BetPlay II-2025 - crédito Deportivo Pereira

Posteriormente, un segundo tanto de Gustavo Torres y la falta de concentración durante el complemento, Carlos Darwin Quintero marcó el tercer gol, que impidieron la reacción, a pesar del descuento tardío de Santiago Giordana.

Aunque matemáticamente Millonarios mantiene opciones, debe depender no solo de sus resultados, sino también de tropiezos de rivales directos, ya que varios clubes presentan puntajes similares.

Restan cinco partidos — que representan quince puntos en juego—; el equipo necesitaría una racha perfecta para cerrar la fase regular con 32 puntos, cifra suficiente para asegurar el pase a los cuadrangulares.

Una alternativa más flexible sería ganar cuatro encuentros y empatar uno, lo cual dejaría al club bogotano con 30 puntos, umbral que históricamente ha garantizado la clasificación. Pero el panorama se complica debido a la diferencia de gol negativa (-5), factor en el que Santa Fe, el actual octavo, aventaja con +2.

Deportivo Pereira se mantiene al borde de la clasificación de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios FC

En cuanto al calendario, los dirigidos por Hernán Torres disputarán dos enfrentamientos como locales —ante Atlético Bucaramanga (fecha 16) y Once Caldas (fecha 18)— y tres compromisos como visitantes, enfrentando a Santa Fe (fecha 17), Envigado (fecha 19) y Boyacá Chicó en la última jornada.

La presión sobre Millonarios crece, considerando que la Liga BetPlay representa la única vía para acceder a competencias internacionales, después de quedarse fuera de la Copa BetPlay en octavos de final tras ser eliminados por Envigado. En la reclasificación, los Embajadores tampoco suman los puntos suficientes para estar en la zona de torneos internacionales.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios FC ha tenido su campaña más floja desde la salida de Alberto Gamero - crédito Millonarios FC

Atlético Bucaramanga: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Junior FC: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 28 puntos / +7 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 27 puntos / +10 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Atlético Nacional: 27 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 23 puntos / +4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 22 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Cali: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 20 puntos / -1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pereira: 18 puntos / -1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 18 puntos / -2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Envigado FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Unión Magdalena: 15 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados Deportivo Pasto: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados. La Equidad: 11 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.