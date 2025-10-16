Deportes

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

Horas antes de que se disputara el partido en el estadio Nacional de Santiago, sucedió un hecho curioso con el buscador señalado por una exjugadora de la Tricolor

Daniel Ospina

Daniel Ospina

La inteligencia artificial de Google dio el resultado del partido horas antes de que este tuviera lugar - crédito @telemundodeportes/Instagram

En el estadio Nacional de Santiago, Argentina superó 1-0 a Colombia y aseguró su lugar en la final del Mundial Sub-20. El encuentro se caracterizó por su intensidad y por varias ocasiones de gol desperdiciadas por ambos equipos, así como por la reiteración de faltas entre ambos seleccionados.

Sin embargo, antes del compromiso se produjo un hecho llamativo que involucró a la inteligencia artificial. Como se hizo habitual en el último tiempo, el buscador de Google con esta herramienta incorporada permite desglosar información de distintas fuentes y brindar un resumen al usuario de la información alojada allí. Pero cuando Isabella Echeverri, exjugadora de la selección Colombia y actualmente comentarista en la cadena Telemundo quiso buscar información, se llevó una sorpresa.

“Ustedes no saben el dato que me acaba de tirar Google. Yo estaba buscando cuánto había quedado Colombia contra Argentina en el Sudamericano Sub-20, pero Google ya me aseguró que Colombia perdió 1-0 con Argentina en el Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile. El partido no ha pasado. Google AI ya dio su resultado. Saquen sus propias conclusiones”, comentó Echeverri en un video subido por las cuentas oficiales de la cadena estadounidense.

Llamativamente, ese fue el resultado que se terminó dando en Santiago, y que dejó a los de César Torres en el camino. Ahora, la Tricolor tendrá que pensar en el partido por el tercer puesto que se jugará el sábado 18 de octubre en el estadio Nacional, ante Francia, que cayó eliminada ante Marruecos luego de la definición en la tanda de penaltis.

Colombia sucumbió ante sus propios errores y ante una Argentina práctica

Argentina avanzó a la final
Argentina avanzó a la final del Mundial Sub-20, superando a Colombia en Santiago - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Con las bajas de Néiser Villarreal, Jordan Barrera y Carlos Sarabia, los Cafeteros afrontaban una partida especialmente compleja ante la Albiceleste, que venía de superar a México en un duelo marcado por los encontronazos y el choque físico.

Tras el silbatazo inicial, Colombia se mostró agresiva, presionando la salida de los dirigidos por Diego Placente y generando llegadas peligrosas en los primeros minutos, especialmente por las bandas. Joel Canchimbo tuvo una de las primeras oportunidades, con un cabezazo que el arquero argentino Santino Barbi controló a media altura. Argentina respondió gradualmente, logrando contener a los cafeteros y generando faltas cerca del área rival.

Joel Canchimbo se retiró lesionado
Joel Canchimbo se retiró lesionado del campo de juego antes del final del primer tiempo - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Con el correr de los minutos el juego se equilibró. Los argentinos empezaron a tener más la posesión del balón y a limitar las salidas rápidas de su rival. El ritmo se vio frenado por la lesión de Joel Canchimbo, quien debió salir en camilla cerca de los 35 minutos. En ese tramo, ambos equipos alternaron aproximaciones, aunque sin precisión en la definición. Al descanso llegaron sin goles.

Tras el reinicio, Argentina introdujo variantes ofensivas y fue más efectivo para presionar la salida de Colombia. Mateo Silvetti avisó con un remate que pasó cerca y Colombia respondió de inmediato con varias oportunidades malogradas, incluido un rebote en el área que Emilio Aristizábal no logró empujar al fono de la red. El arquero Barbi evitó un gol de cabeza de Javier Arizala en una acción de las más claras para Colombia en el partido.

El partido se volvió más disputado, con amonestaciones para jugadores de ambos equipos. Y fue así que, a los 72 minutos, una jugada precisa de Prestianni encontró a Silvetti desmarcado y cara a cara con el arquero Jordan García. El delantero definió cruzado y marcó el único gol de la noche.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

Argentina aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Jhon Rentería por doble amarilla. Pese a la búsqueda del empate por parte de Colombia, la Albiceleste resistió los intentos finales y tuvo oportunidades de aumentar la diferencia. Los minutos finales se jugaron a puro nervio, con cambios y tarjetas repartidas.

El pitazo final desató la celebración entre los jugadores argentinos, que lograron el pasaje a la final tras un partido cerrado y exigente.

