Deportes

“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

La Tricolor vio interrumpido su camino a la final ante la Albiceleste, en un duelo disputado hasta el último minuto en el que los de César Torres sucumbieron ante la presión

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Colombia cayó por 1-0 ante
Colombia cayó por 1-0 ante Argentina, y los memes en redes sociales reaccionando a las situaciones que dejó el partido no se hicieron esperar - Pablo Sanhueza/REUTERS

Pese a los pronósticos previos al Mundial Sub-20, y las dudas que generó en distintos pasajes del torneo disputado en Chile, Colombia logró plantarse en las semifinales por segunda vez en su historia, igualando lo logrado en 2003 con el equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

Sin embargo, el juego disputado en el estadio Nacional de Santiago ante Argentina presentaba una complejidad especial para los de César Torres, debido a las bajas clave para el compromiso. Entre ellas, la del goleador Néiser Villarreal y la del defensa Carlos Sarabia por acumulación de tarjetas, y la del volante Jordan Barrera por lesión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a ello, el juego contra la Albiceleste dejó ver durante el primer tiempo la mejor versión colectiva de la Tricolor en el Mundial, más ordenada y compacta en sus líneas y con la determinación de llevarse por delante al rival desde el primer minuto.

Colombia generó llegadas peligrosas en los primeros minutos, especialmente por las bandas. Joel Canchimbo tuvo una de las primeras oportunidades, con un cabezazo que el arquero argentino Santino Barbi controló a media altura.

Colombia mostró intensidad y arrojo
Colombia mostró intensidad y arrojo en los primeros minutos, pero poco a poco se fueron viendo superados por Argentina - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Poco a poco, Argentina fue plantando cara e imponiendo su juego, primero conteniendo las corridas de Canchimbo y Óscar Perea, y luego provocando faltas cerca del área rival.

No pasó mucho tiempo para que las redes sociales comenzaran a reaccionar inquietas ante el rendimiento de Colombia, siendo especialmente señalados dos de los reemplazantes: Julián Bazán, que jugó como lateral derecho en vez de Sarabia, y Emilio Aristizabal que suplía la ausencia de Villarreal. Las dificultades que pasaba el primero en la banda, y la falta de contribuciones en ataque del segundo fueron especialmente señaladas en plataformas digitales.

Con el correr de los minutos el juego se equilibró. Los argentinos empezaron a tener más la posesión del balón y a limitar las salidas rápidas de su rival. Fue entonces cuando se produjo la lesión de Joel Canchimbo, quien debió salir en camilla cerca de los 35 minutos y que a pesar de arriesgar la posesión más de la cuenta, era de los que más intentaba romper la dinámica del juego.

Poco a poco, Argentina fue
Poco a poco, Argentina fue tomando las riendas del partido y encontrando espacios en la defensa colombiana - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Tras la reanudación, Placente introdujo variantes en Argentina para jugar con dos delanteros centro: Tobías Andrada y Mateo Silvetti. Este último se volvió una amenaza para Colombia desde la reanudación, pero eso no impidió que Colombia gozara de situaciones de juego que fueron malogradas.

Entre estas destacaron dos de Emilio Aristizábal: una en la que fue anticipado por un defensa argentino, y otra que no logró empujar tras tomar un rebote dentro del área. Esto fue duramente señalado en las redes sociales, especialmente debido a que el atacante de Fortaleza perdió la titularidad durante el torneo con Néiser Villarreal, que teóricamente tenía problemas físicos antes del Mundial.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

El tiempo pasó y el partido se volvió más disputado, con amonestaciones para jugadores de ambos equipos. A los 72 minutos, una jugada precisa de Prestianni terminó con Silvetti enfrentando al arquero colombiano Jordan García. El delantero definió cruzado y marcó el único gol de la noche.

Al minuto 79 se produjo la expulsión del ingresado Jhon Rentería, que entró para reemplazar a Canchimbo, luego de recibir dos amonestaciones durante su tiempo en el campo de juego.

La expulsión de Jhon Rentería
La expulsión de Jhon Rentería dejó a Colombia con diez jugadores y sentenció a la Tricolor - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

A partir de ese momento y mientras la fricción iba en aumento, el equipo de Diego Placente aprovechó la superioridad numérica y, pese a los intentos de Colombia por llegar al empate, Argentina resistió con solvencia y hasta tuvo posibilidades de aumentar la diferencia.

El pitazo final desató la celebración entre los jugadores argentinos, y la desazón entre jugadores, cuerpo técnico y fanaticada en Colombia, que tenía expectativas puestas en el trascendental juego. Ahora, la Tricolor cerrará su participación ante Francia, el sábado 18 de octubre a las 2:00 p. m. (hora colombiana).

La derrota de Colombia ante

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección ArgentinaMundial Sub-20Memes Colombia ArgentinaColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia le dijo adiós a la final del Mundial Sub-20: Argentina ganó las semifinales por 1-0

Con anotación de Mateo Silvetti, la Albiceleste superó en un partido complicado a la Tricolor, que sufrió la lesión de Joel Canchimbo y la expulsión de Jhon Rentería

La selección Colombia le dijo

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

EN VIVO América de Cali

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

Horas antes de que se disputara el partido en el estadio Nacional de Santiago, sucedió un hecho curioso con el buscador señalado por una exjugadora de la Tricolor

La inteligencia artificial de Google

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”

El exfutbolista vallecaucano dijo que el comunicador no hubiera divulgado la información en caso de haber sido otros exjugadores involucrados

El Tigre Castillo arremetió contra

Millonarios rindió tributo a Miguel Ángel Russo en la previa del duelo con Deportivo Pereira: “Todo se cura con amor”

El entrenador argentino supo salir campeón con el cuadro Embajador en 2017, cuando los bogotanos vencieron a Independiente Santa Fe en la gran final

Millonarios rindió tributo a Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Destruyen millonario cargamento de cocaína

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s

Así reaccionó Colombia al ‘Victoria´s Secret Fashion Show 2025′: Karol G y Valentina Castro se se robaron la pasarela

Así fue el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’: sonó a Colombia con la presentación de Karol G y Valentina Castro debutó junto a los “ángeles”

Gregorio Pernía soltó dura reflexión sobre las redes sociales: “No es real, nada es real”

Karol G desplegó sus alas durante su paso por el Victoria’s Secret Fashion Show: así fue su presentación

Así brilló la colombiana Valentina Castro en el desfile de Victoria’s Secret: rompió la pasarela en la línea Pink

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: José Enamorado abrió el marcador

Así título la prensa argentina la victoria frente a Colombia en mundial sub-20 de Chile

La inteligencia artificial de Google predijo el resultado de Colombia en el Mundial Sub-20: acertó el marcador

El Tigre Castillo arremetió contra periodista que filtro audio en el que afirma cobrar por entrevistas: “Nos tenemos que ver”

Millonarios rindió tributo a Miguel Ángel Russo en la previa del duelo con Deportivo Pereira: “Todo se cura con amor”