“Gracias guerreros”: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Argentina en el Mundial Sub-20

Colombia cayó por 1-0 ante Argentina, y los memes en redes sociales reaccionando a las situaciones que dejó el partido no se hicieron esperar - Pablo Sanhueza/REUTERS

Pese a los pronósticos previos al Mundial Sub-20, y las dudas que generó en distintos pasajes del torneo disputado en Chile, Colombia logró plantarse en las semifinales por segunda vez en su historia, igualando lo logrado en 2003 con el equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

Sin embargo, el juego disputado en el estadio Nacional de Santiago ante Argentina presentaba una complejidad especial para los de César Torres, debido a las bajas clave para el compromiso. Entre ellas, la del goleador Néiser Villarreal y la del defensa Carlos Sarabia por acumulación de tarjetas, y la del volante Jordan Barrera por lesión.

Pese a ello, el juego contra la Albiceleste dejó ver durante el primer tiempo la mejor versión colectiva de la Tricolor en el Mundial, más ordenada y compacta en sus líneas y con la determinación de llevarse por delante al rival desde el primer minuto.

Colombia generó llegadas peligrosas en los primeros minutos, especialmente por las bandas. Joel Canchimbo tuvo una de las primeras oportunidades, con un cabezazo que el arquero argentino Santino Barbi controló a media altura.

Colombia mostró intensidad y arrojo en los primeros minutos, pero poco a poco se fueron viendo superados por Argentina - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Poco a poco, Argentina fue plantando cara e imponiendo su juego, primero conteniendo las corridas de Canchimbo y Óscar Perea, y luego provocando faltas cerca del área rival.

No pasó mucho tiempo para que las redes sociales comenzaran a reaccionar inquietas ante el rendimiento de Colombia, siendo especialmente señalados dos de los reemplazantes: Julián Bazán, que jugó como lateral derecho en vez de Sarabia, y Emilio Aristizabal que suplía la ausencia de Villarreal. Las dificultades que pasaba el primero en la banda, y la falta de contribuciones en ataque del segundo fueron especialmente señaladas en plataformas digitales.

Con el correr de los minutos el juego se equilibró. Los argentinos empezaron a tener más la posesión del balón y a limitar las salidas rápidas de su rival. Fue entonces cuando se produjo la lesión de Joel Canchimbo, quien debió salir en camilla cerca de los 35 minutos y que a pesar de arriesgar la posesión más de la cuenta, era de los que más intentaba romper la dinámica del juego.

Poco a poco, Argentina fue tomando las riendas del partido y encontrando espacios en la defensa colombiana - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Tras la reanudación, Placente introdujo variantes en Argentina para jugar con dos delanteros centro: Tobías Andrada y Mateo Silvetti. Este último se volvió una amenaza para Colombia desde la reanudación, pero eso no impidió que Colombia gozara de situaciones de juego que fueron malogradas.

Entre estas destacaron dos de Emilio Aristizábal: una en la que fue anticipado por un defensa argentino, y otra que no logró empujar tras tomar un rebote dentro del área. Esto fue duramente señalado en las redes sociales, especialmente debido a que el atacante de Fortaleza perdió la titularidad durante el torneo con Néiser Villarreal, que teóricamente tenía problemas físicos antes del Mundial.

Mateo Silvetti le dio la ventaja a la Albiceleste en el segundo tiempo - crédito Telefe

El tiempo pasó y el partido se volvió más disputado, con amonestaciones para jugadores de ambos equipos. A los 72 minutos, una jugada precisa de Prestianni terminó con Silvetti enfrentando al arquero colombiano Jordan García. El delantero definió cruzado y marcó el único gol de la noche.

Al minuto 79 se produjo la expulsión del ingresado Jhon Rentería, que entró para reemplazar a Canchimbo, luego de recibir dos amonestaciones durante su tiempo en el campo de juego.

La expulsión de Jhon Rentería dejó a Colombia con diez jugadores y sentenció a la Tricolor - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

A partir de ese momento y mientras la fricción iba en aumento, el equipo de Diego Placente aprovechó la superioridad numérica y, pese a los intentos de Colombia por llegar al empate, Argentina resistió con solvencia y hasta tuvo posibilidades de aumentar la diferencia.

El pitazo final desató la celebración entre los jugadores argentinos, y la desazón entre jugadores, cuerpo técnico y fanaticada en Colombia, que tenía expectativas puestas en el trascendental juego. Ahora, la Tricolor cerrará su participación ante Francia, el sábado 18 de octubre a las 2:00 p. m. (hora colombiana).