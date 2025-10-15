Deportes

La selección Colombia ya tiene rival para su próximo partido en el Mundial Sub-20: este es el equipo

Previo al encuentro de la Tricolor frente a Argentina, se conoció al cuadro con el que cerrará su participación en el certamen, que viene de un partido muy complicado

Diego Ariza

Por Diego Ariza

El partido Marruecos vs. Francia
El partido Marruecos vs. Francia fue la otra semifinal del Mundial Sub-20, en paralelo al partido de la selección Colombia ante Argentina - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

El Mundial Sub-20 ya está en etapa de definición de las semifinales, en las que se miden los cuatro mejores conjuntos del certamen por dos tiquetes a la gran final en el estadio Nacional de Santiago de Chile, en donde se coronará al nuevo campeón de la categoría juvenil.

La selección Colombia conoció al que será su rival en el próximo compromiso del certamen, sea por la definición del título como por el compromiso del tercer y cuarto puesto, dependiendo de su desempeño en la otra llave ante Argentina, máximo candidato a ganar.

Dicho equipo viene de un encuentro complicado, de mucho desgaste y que se definió en serie de penales, por lo que promete ser un conjunto que le haga la vida imposible al combinado de César Torres, que aspira a terminar su participación de la mejor manera en Chile, pues ya igualó la mejor presentación de Colombia que fue las semifinales del Mundial Sub-20 de 2003.

El próximo rival de Colombia

Las semifinales del campeonato juvenil comenzaron con un partido que, en el papel, parecía que contaba con un equipo que pasaría con mayor facilidad, pero se encontró con una escuadra que demostró un gran nivel no solo en los 90 minutos, sino que peleó en la tanda de penales.

Marruecos clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras eliminar a nada menos que Francia, el actual subcampeón europeo que perdió en la serie desde los 12 pasos por , por lo que ahora jugará por el encuentro del tercer y cuarto puesto, que dará el lugar en el podio definitivo.

Marruecos celebró con su público
Marruecos celebró con su público la clasificación a la final del Mundial Sub-20, siendo la sorpresa del torneo - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

El conjunto africano comenzó ganando el partido en Valparaíso con autogol de Lisandru Olmeta a los 32 minutos, pero los Galos reaccionaron en el segundo tiempo con la anotación de Lucas Michel, mientras que en el tiempo extra se dio la expulsión del francés Rabby Nzingoula a los 107.

De esta manera, si Colombia llega a la final, se medirá con Marruecos por el trofeo en Chile, pero si pierde la semifinal ante Argentina en Santiago, su rival será Francia para la pelea por el podio, con el que igualaría su mejor presentación de 2003 y cerrando con una sonrisa el campeonato.

Francia será rival de Colombia
Francia será rival de Colombia en el Mundial Sub-20, en caso de que la Tricolor pierda la semifinal frente a Argentina - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

Un dato a tener en cuenta es que la Tricolor nunca se midió a los africanos en esta categoría, mientras que con los europeos se vio en cinco ocasiones, cuatro en amistosos y la única de manera oficial en el Mundial Sub-20 de 2011, ganando 4-1 en el estadio EL Campín.

La curiosidad de los tres porteros

Desde el mundial de Brasil 2014 que se dio la tendencia en algunos equipos de cambiar su portero momentos previos a una tanda de penales, esa vez fue con Países Bajos que sacó a Jasper Cillessen para meter a Tim Krul, que fue la figura en la serie contra Costa Rica por los cuartos de final.

Un hecho llamó la atención en el encuentro en Valparaíso, en el que Marruecos utilizó a sus tres porteros inscritos ante Francia, un hecho poco usual y que al final le dio resultado al cuadro del norte de África porque venció en los penales con una atajada a los franceses.

Ibrahim Gomis, uno de los
Ibrahim Gomis, uno de los porteros de Marruecos que entró al partido contra Francia y celebró la clasificación desde el banco - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

Yanis Benchaouch Marty comenzó el partido ante Francia, pero se lesionó e Ibrahim Gomis ingresó a los 19 minutos, continuando el compromiso hasta el tiempo suplementario, en el que el entrenador Mohamed Ouahbi lo reemplazó por Abdelhakim El Mesbahi.

Gracias a ese tercer portero, Marruecos logró el cupo a la final gracias a su atajada en el disparo de Djylian N’Guessan, convirtiéndose en el inesperado héreo de los marroquíes y de su técnico que, en una apuesta arriesgada, sacó fortuna.

