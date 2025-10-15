EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla , por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Colombia en el estadio Pascual Guerrero.

Se conocerá al segundo semifinalista de la Copa BetPlay , con un partido que es considerado como una final adelantada porque es entre dos de los clubes con más historia del fútbol colombiano y que quieren el trofeo para salvar la temporada y llegar a un torneo internacional en 2026.

América de Cali quiere ratificar su buen momento , en el que pese a la irregularidad en la Liga BetPlay, se afianzó en la Copa y tiene muy cerca una clasificación que ayudaría a calmar los ánimos entre los aficionados, que exigen resultados y un título que es esquivo desde 2020.

Por su parte, Junior de Barranquilla necesita ganar el partido para voltear la serie , en la que demostró sus falencias en defensa y la irregularidad de los últimos encuentros, en los que los hinchas no perdonarán una eliminación de un torneo que era fundamental en la temporada.

La Dimayor ya tiene establecido en su cuadro de enfrentamientos los compromisos para las semifinales, en las que solo se tiene a un equipo clasificado que es el Poderoso, el resto se irá definiendo en lo que queda de octubre.

Continúa el escándalo en el fútbol aficionado en Cali a raíz de la violenta agresión contra el equipo arbitral en partido que disputaba el equipo sub-17 de América de Cali y Academia Alemana de Popayán, válido por el torneo Américas, y cuya riña fue desencadenada por el plantel del equipo Escarlata.

