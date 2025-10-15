EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Deportes

América de Cali vs. Junior de Barranquilla, cuartos de final en Copa Colombia: se define el primer semifinalista

Los rojos llegan al partido con ventaja de 2-1 desde el duelo de ida, en el que el Tiburón perdió la oportunidad en condición de local y debe mejorar como visitante

Diego Ariza

Diego Ariza

América de Cali y Junior
América de Cali y Junior de Barranquilla buscarán el cupo a las semifinales de la Copa Colombia 2025

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Colombia en el estadio Pascual Guerrero.

20:11 hsHoy

Vinculan a directivo del América de Cali en la violenta agresión a árbitros durante partido del equipo sub-17: esta es la denuncia de la comisión arbitral

La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) se pronunció vía comunicado sobre la agresión, en el que también implicó al preparador de arqueros del equipo juvenil

William Cortés Cañón

William Cortés Cañón

Daniel Pabón Martán fue denunciado
Daniel Pabón Martán fue denunciado por la Avaf por los hechos reportados durante un partido de fútbol aficionado

Continúa el escándalo en el fútbol aficionado en Cali a raíz de la violenta agresión contra el equipo arbitral en partido que disputaba el equipo sub-17 de América de Cali y Academia Alemana de Popayán, válido por el torneo Américas, y cuya riña fue desencadenada por el plantel del equipo Escarlata.

Leer la nota completa
19:46 hsHoy

Estos son los convocados del Junior

Junior de Barranquilla viajó con
Junior de Barranquilla viajó con 20 jugadores a Cali para medirse con el América en el Pascual Guerrero
19:46 hsHoy

Convocados de América

Estos son los 20 convocados
Estos son los 20 convocados del América para enfrentar al Junior por Copa Colombia
19:34 hsHoy

Así están emparejadas las llaves de semifinales

La Dimayor ya tiene establecido en su cuadro de enfrentamientos los compromisos para las semifinales, en las que solo se tiene a un equipo clasificado que es el Poderoso, el resto se irá definiendo en lo que queda de octubre.

Semifinales de la Copa Colombia

Medellín vs. Envigado / Deportivo Pereira

Junior de Barranquilla / América de Cali vs. Once Caldas / Atlético Nacional

19:28 hsHoy

Programación de la vuelta de los cuartos de Copa Colombia

Santa Fe 0-3 Medellín (marcador global de 2-4)

América de Cali vs. Junior de Barranquilla (2-1): miércoles 15 de octubre, 8:20 p. m.

Deportivo Pereira vs. Envigado (1-2): martes 21 de octubre, 8:00 p. m.

Atlético Nacional vs. Once Caldas (1-0): Fecha por definir

03:21 hsHoy

Por su parte, Junior de Barranquilla necesita ganar el partido para voltear la serie, en la que demostró sus falencias en defensa y la irregularidad de los últimos encuentros, en los que los hinchas no perdonarán una eliminación de un torneo que era fundamental en la temporada.

Junior de Barranquilla quiere figurar
Junior de Barranquilla quiere figurar en Copa Colombia como lo hace en la Liga BetPlay
03:18 hsHoy

América de Cali quiere ratificar su buen momento, en el que pese a la irregularidad en la Liga BetPlay, se afianzó en la Copa y tiene muy cerca una clasificación que ayudaría a calmar los ánimos entre los aficionados, que exigen resultados y un título que es esquivo desde 2020.

América de Cali necesita la
América de Cali necesita la Copa Colombia para salvar la temporada 2025 en Colombia
03:15 hsHoy

Se conocerá al segundo semifinalista de la Copa BetPlay, con un partido que es considerado como una final adelantada porque es entre dos de los clubes con más historia del fútbol colombiano y que quieren el trofeo para salvar la temporada y llegar a un torneo internacional en 2026.

