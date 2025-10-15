Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La Tricolor perdió ante Argentina y resignó sus opciones de quedar campeón en el Sudamericano Sub-20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel