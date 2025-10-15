Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Carlos Pulido
Diego Ariza

Por Carlos PulidoyDiego Ariza

La Tricolor perdió ante Argentina
La Tricolor perdió ante Argentina y resignó sus opciones de quedar campeón en el Sudamericano Sub-20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile de 2025.

13:06 hsHoy

Colombia solo ha jugado una semifinal en el Mundial Sub-20: esta es la historia

Los dirigidos por César Torres buscarán clasificar a la final de la cita orbital cuando enfrenten a la selección Argentina el miércoles 15 de septiembre

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Colombia quiere el cupo a
Colombia quiere el cupo a la gran final del Mundial Sub-20 de Chile - crédito AFP

Colombia jugará el 15 de octubre de 2025 por un cupo en la gran final del Mundial Sub-20 de Chile ante Argentina en el estadio Nacional de Santiago, capital del país austral, partido que se jugará a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y que se podrá ver a través del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports.

12:45 hsHoy

Como vienen Colombia y Argentina a las semifinales

Colombia y Argentina lucharán por
Colombia y Argentina lucharán por un cupo en la gran final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 - crédito Ariana Cubillos / AP Foto

El equipo de César Torres llega a esta cita luego de jugar el grupo F del Mundial Sub-20 junto a Noruega, Nigeria y Arabia Saudita. Con una victoria y dos empates, la “Tricolor” clasificó a los octavos de final en donde enfrentó a Sudáfrica.

Allí, con doblete de Néiser Villarreal al minuto 63 y 90+6, y gol de Joel Canchimbo al minuto 7, los “Cafeteros” lograron su pase a los cuartos de final en el estadio Fiscal de Talca ante España.

En el partido ante España, jugado el 11 de octubre de 2025, nuevamente Néiser Villarreal sería la figura al marcar un triplete al minuto 38, 64 y 89 de partido.

  • 11 de octubre de 2025 - Cuartos de final: España 2-3 Colombia
  • 8 de octubre de 2025 - Octavos de final: Colombia 3-1 Sudáfrica
  • 5 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Nigeria 1-1 Colombia
  • 2 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Noruega 0-0 Colombia
  • 29 de septiembre de 2025 - Fase de grupos: Colombia 1-0 Arabia Saudita

La Argentina dirigida por Diego Placente, jugó en el grupo D del Mundial Sub-20 junto a Italia, Australia y Cuba. Allí, logró una puntuación perfecta con 9 puntos, jugando ante Nigeria en los octavos de final, el 8 de octubre de 2025.

En el partido que jugó la “Albiceleste” ante el cuadro africano, goleó por 4-0, el 8 de octubre de 2025 en el estadio Nacional de Santiago, con goles Alejadro Sarco al minuto 2, doblete de Maher Carrizo al 23 y 53, y anotación de Mateo Silvetti al 53 de partido.

Instalados en los cuartos de final, también el 11 de octubre de 2025, derrotó a México en el Nacional de Santiago, con goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56. Así fue el camino del cuadro del sur, que tiene seis títulos en esta categoría:

  • 11 de octubre de 2025 - Cuartos de final: México 0-2 Argentina
  • 8 de octubre de 2025 - Octavos de final: Argentina 4-0 Nigeria
  • 4 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Argentina 1-0 Italia
  • 1 de octubre de 2025 - Fase de grupos: Argentina 4-1 Australia
  • 28 de septiembre de 2025 - Fase de grupos: Cuba 1-3 Argentina
12:11 hsHoy

Así quedaron las semifinales de la Copa Mundial Sub-20: este sería el rival de Colombia en caso de clasificar a la Final

La Tricolor enfrentará a la selección de Argentina por un cupo a la final en el estadio Nacional de Santiago de Chile, el miércoles 15 de octubre, desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia)

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Neiser Villarreal es el goleador
Neiser Villarreal es el goleador de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con cinco tantos - crédito FIFA

El Mundial Sub-20 de fútbol ya cuenta con los equipos clasificados para disputar las semifinales, donde destacan las presencias de la Selección Colombia, Argentina, Francia y la sorpresiva Marruecos, que avanzó al derrotar a uno de los favoritos del torneo.

11:58 hsHoy

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

La Tricolor quiere superar la histórica participación en el Mundial 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda y una generación dorada de futbolistas colombianos terminaron en el tercer puesto

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia clasificó como
La selección Colombia clasificó como líder del grupo F a la fase final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 - crédito AP Foto/Matias Delacroix

La espera por el duelo entre Colombia y Argentina en las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se vive bajo la sombra de ausencias clave que modificarán las estrategias de ambos equipos.

11:45 hsHoy

La “Tricolor” busca la primera final de su historia

Los colombianos quieren superar lo
Los colombianos quieren superar lo hecho en Emiratos Árabes Unidos en 2003 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 15 de octubre de 2025 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nacional de Santiago, Chile, y se podrá ver a través de DSports, RCN Fútbol y Gol Caracol.

El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro.

Por los lados de la selección Colombia, la “Tricolor” logró una victoria heroica el 11 de octubre de 2025 cuando derrotó por 3-2 a España en el estadio Fiscal de Talca.

Con un triplete de Néiser Villarreal en los minutos 38, 64 y 89 de partido (y que será baja para el partido de esta tarde por acumulación de tarjetas amarillas), le dieron el paso a las semifinales de la selección de César Torres, pese a los goles españoles de Rayane Belaid al 56 y de Jan Virgili al 59.

Por los lados de Argentina, también clasificó el mismo día a las semifinales para jugar ante Colombia, cuando derrotó por 2-0 en el estadio Nacional de Santiago.

Los goles de Maher Carrizo (una de las bajas que tendrá Argentina en las semifinales) al minuto 9, y el gol de Mateo Silvetti al 56 de partido, le dieron el paso al equipo dirigido por Diego Placente la clasificación entre los cuatro mejores, situación que no ocurría en el 2007 en el Mundial de Canadá.

En lo que se refiere a los antecedentes directos, el último partido entre colombianos y argentinos se jugó el 10 de abril de 2025, cuando con gol de Ian Subiabre al minuto 86 le ganó a la “Tricolor”.

A primera hora, Marruecos y Francia definirán el primer finalista en Valparaíso.

Estos son los detalles del encuentro:

15 de octubre de 2025

Marruecos vs. Francia

  • Estadio: Elías Figueroa de Valparaíso
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV:  Dsports y Dgo

