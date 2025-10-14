Egan Bernal sigue subiendo posiciones en el ráanking UCI y se acerca al top 30 de los mejores del mundo

Egan Bernal en acción durante las clásicas de otoño en Italia - crédito @INEOSGrenadiers / X

La temporada 2025 del ciclismo internacional ha registrado avances notables para los representantes latinoamericanos en el pelotón de la élite, en l que se destaca Isaac del Toro y Egan Bernal por sus logros en el exigente circuito profesional.

La campaña 2025 para Egan Bernal tuvo un significado especial, ya que después de su grave accidente en 2022 y varios años de recuperación, el ciclista del Ineos Grenadiers consolidó su regreso al alto nivel competitivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El balance de la temporada concluyó para Bernal con su octavo lugar en el Giro de Lombardía, competición ganada por Pogacar, cerrando así un año en que escaló posiciones en la clasificación mundial y reafirmó sus aspiraciones para 2026.

El corredor del Ineos ascendió 11 escalones hasta el lugar 35, con 1.742,5 unidades, ratificando una recuperación paulatina en su desempeño deportivo, conforme detalla la actualización del ranking de la UCI.

Bernal se destacó en once carreras, consiguiendo ocho veces ingresar a los diez primeros y obteniendo victorias tanto en la contrarreloj como en la ruta del Nacional de ciclismo de Colombia, además de conquistar una etapa en la Vuelta a España, algo que no lograba desde el Giro de Italia 2021.

Su séptimo puesto en el Giro de Italia se valoró como fundamental, al demostrar que puede competir nuevamente con los mejores, aunque aún no alcance la victoria absoluta.

El análisis de su temporada se complementa con las palabras de David Vargas, seleccionador nacional de ruta en Colombia, quien subrayó para El Tiempo las dificultades físicas que Bernal afronta de manera continua tras su accidente:

“Es de admirar lo que ha hecho. Es un ciclista que debe tener un fisioterapeuta las 24 horas, porque de un momento a otro le salen dolores de la nada y se recupera. Es que se rompió muchos huesos y recuperarse es difícil. Lo que ha hecho es inmenso y demuestra que ha vuelto”. Vargas también señaló: “La victoria en la Vuelta lo potenciará. No todos los ciclistas tienen esa determinación de cambiar los planes sobre la marcha”.

Mientras tanto, Del Toro, con solo 21 años, afirma su condición como la principal promesa latinoamericana en el ciclismo internacional tras sus resultados y su sostenida proyección desde su histórico Tour de l’Avenir 2023.