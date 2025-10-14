Deportes

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

El segundo encuentro amistoso en la fecha Fifa de octubre se jugará desde las 7:00 p. m. el estadio Sports Illustrated, de Nueva York

Diego Ariza
Camilo Zabaleta

Por Diego ArizayCamilo Zabaleta

La selección Colombia sigue su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra Canadá, que se jugará en el estadio Sports Illustrated, casa del New York Red Bull de la MLS. Conozca aquí todas las incidencias de la previa y del encuentro.

11:49 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Canadá - Partido amistoso fecha Fifa de octubre.
  • Lugar: estadio Red Bull Arena - Nueva York, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: martes 14 de octubre - 7:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Luis Díaz; Juan Camilo Hernández.
  • D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
  • Posible alineación selección Canadá: Crepeau; Laryea, Cornelius, Waterman, Sigur, Saliba, Koné, Ahmed, Buchanan, J. David, Larin.
  • D.T. selección Canadá: Jesse March.

La Justicia Electoral oficializó la lista de La Libertad Avanza en PBA, con Santilli en primer lugar: cómo quedó la grilla

"Cande", la viuda negra de Palermo que cayó por dejar sus huellas en una copa de espumante

Netflix estrenará la historia secreta de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie que abre el universo del Divo de Juárez

El sentido mensaje de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz: "Te necesitamos para ser felices"

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El activista venezolano Luis Peche afirmó que no detendrá su trabajo tras sufrir un atentado en Bogotá

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Cómo trabaja "el equipo fantasma" de la F1 antes de su estreno en 2026: simulación de carreras y salas de operaciones como la NASA

Con el regreso de Lionel Messi, Argentina jugará ante Puerto Rico en una nueva prueba camino al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

El increíble caso de la peor selección del ranking FIFA: necesitará sufrir una dura derrota para soñar con el Mundial 2026

Hizo inferiores en Argentina, es el máximo goleador de Puerto Rico y se ilusiona con el partido frente a la Scaloneta: "Será histórico"

La historia de Claudio Úbeda, la mano derecha de Miguel Russo, que se hará cargo de Boca Juniors