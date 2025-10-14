Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

La selección Colombia sigue su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra Canadá, que se jugará en el estadio Sports Illustrated, casa del New York Red Bull de la MLS. Conozca aquí todas las incidencias de la previa y del encuentro.
11:49 hsHoy
Ficha del partido
Selección Colombia vs. Selección de Canadá - Partido amistoso fecha Fifa de octubre.
Lugar: estadio Red Bull Arena - Nueva York, Estados Unidos.
Fecha y hora: martes 14 de octubre - 7:00 p. m. hora colombiana
Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol
Posible alineación selección Colombia: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Luis Díaz; Juan Camilo Hernández.
D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
Posible alineación selección Canadá: Crepeau; Laryea, Cornelius, Waterman, Sigur, Saliba, Koné, Ahmed, Buchanan, J. David, Larin.