Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

La selección Colombia debía enfrentar a Nigeria en amistoso del 11 de noviembre, pero las eliminatorias africanas cambiaron todo - crédito Reuters

La selección Colombia entró en una polémica durante su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por cuenta de uno de los cuatro amistosos programados en lo que queda de 2025, previo al sorteo de la fase de grupos.

El compromiso de la Tricolor ante Nigeria quedó pendiendo de un hilo, debido a que las Águilas disputan las eliminatorias africanas y una serie de resultados cambio los planes del combinado cafetero, que esperaba ese compromiso por el nivel de su rival y toda su historia.

Por lo pronto, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para medirse con Canadá en Nueva Jersey, el segundo en la doble fecha FIFA de octubre, en la que goleó 4-0 a México en Texas y que fue una buena vitrina para muchos jugadores que no eran titulares en la selección Colombia.

¿Qué pasó con el amistoso de Colombia vs. Nigeria?

Desde septiembre que la Federación Colombiana de Fútbol anunció los dos amistosos de noviembre con el que cerraban la temporada 2025, pero sin esperar que se presentará un lío que afectó todos los planes de la entidad y la preparación del combinado nacional, que necesitaba con urgencia ese duelo.

Nigeria no jugará ante la selección Colombia el amistoso de noviembre, debido a que el cuadro africano tendrá partidos de las clasificatorias al mundial de 2026, que el 14 de octubre finalizó su primera fase de las eliminatorias que dejó nueve clasificados de manera directa y cuatro conjuntos en playoffs.

El combinado Tricolor anunció dos partidos ante Nueva Zelanda y Nigeria en Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Todo se debe a que las Águilas golearon 4-0 a Benín en la última fecha, lo que provocó que quedara entre los cuatro mejores segundos, pero pese a sumar 17 puntos en la zona C, una resolución de la Confederación Africana de Fútbol en marzo de 2025, por el retiro de Eritrea en medio de la competencia, no se sumaron los resultados de los enfrentamientos de aquellos que terminaron escoltas frente a los últimos de cada grupo.

La única manera de que Colombia y Nigeria se enfrenten sería que los africanos pierdan las semifinales de los playoffs, que será a partido único, para mantener el amistoso del 11 de noviembre en Estados Unidos, pero condicionaría seriamente a ambas escuadras y afectaría el Fair Play.

Esta fue la resolución que le quitó los resultados a los segundos de las eliminatorias africanas ante los equipos que fueran últimos de cada zona, lo que benefició a Nigeria - crédito CAF

Queda por saber el pronunciamiento de la FCF con respecto al amistoso, pues en este momento solo le quedaría buscar un rival que no tenga partido programado en esas fechas, lo que es difícil porque casi todas las selecciones en el mundo ya pactaron sus compromisos.

Se arriesga el sorteo para la Tricolor

Otro lío para el cuadro de Néstor Lorenzo se encuentra en el objetivo de llegar bien posicionado para el sorteo de la fase de grupos del mundial de 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, con cuatro bombos y en el primero estarán los cabeza de serie.

El sorteo de la Copa Mundial 2026 se realizará en el Kennedy Center, ubicado en Washington, el 5 de diciembre - crédito Aaron Schwartz/REUTERS

Colombia no alcanzaría a ubicarse en el primer bombo por puntaje en el ranking FIFA, que es la sumatoria de todos los partidos de cada país, dependiendo el rival, su confederación y la competencia, en la que valen más los certámenes oficiales que los amistosos.

Si la Tricolor no juega ante Nigeria en noviembre, se arriesga a que no entre al grupo de los nueve primeros en el listado, que serán los cabeza de serie junto con los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México, que la colocaría en algún partido ante un rival fuerte y que complicaría su camino en la fase de grupos del certamen.