Miguel Borja se volvió viral por número escrito en la palma de su mano durante el último partido de River Plate

Miguel Borja jugó 50 minutos en la derrota 1-0 de River Plate ante Club Sarmiento - crédito FOTOBAIRES

Durante la noche en que River Plate sufrió una derrota ante Sarmiento en el estadio Monumental, una escena inesperada conmovió a la afición y generó comentarios posteriores. Más allá del mal resultado y la autocrítica expresada por Marcelo Gallardo, el foco se desplazó hacia Miguel Borja tras detectarse una peculiaridad en su preparación para ingresar al terreno de juego.

Al momento en que el entrenador buscaba revertir el marcador ofreciendo oportunidades a los jugadores del banco, borrando toda indiferencia ante la adversidad, llamó al delantero colombiano para reemplazar a Facundo Colidio. Justo antes de pisar el césped, cuando realizaba su característico ritual de oración, las cámaras televisivas registraron un detalle: Borja tenía escrito el número “63” en la palma de su mano izquierda.

El misterioso número 63 en la mano de Miguel Borja - crédito X

La imagen trascendió rápidamente y generó especulaciones sobre el motivo de la inscripción. La hipótesis principal es que el atacante, desde su arribo al club en 2022, había anotado 62 goles con la camiseta de River y, por tanto, el “63” señalaba su deseo de marcar el siguiente tanto. Este acto se interpretó como una forma de auto-motivación o “manifestación” ante la falta de goles que atraviesa en los últimos encuentros.

Sin haber alcanzado un rendimiento sobresaliente en fechas recientes, y tras quedar lejos de las cifras que lo distinguieron como máximo goleador del club desde la salida de Fernando Cavenaghi en 2004, Borja recurrió a ese gesto simbólico en busca de inspiración, y así superar en el listado de máximos goleadores colombianos en la historia de River Plate a Juan Pablo Ángel.

No llegó el tanto ’63′, pero tampoco estuvo lejos. En la última jugada del partido mandó el balón al fondo de la red. Sin embargo, el árbitro Darío Herrera anuló el tanto por posición adelantada, tras la revisión del VAR. Después de celebrar, Borja se besó la mano, en una clara alusión a la anotación escrita, reforzando la explicación detrás del enigmático número.

Crisis en River Plate: cuarta derrota consecutiva

River Plate es quinto en la tabla de posiciones del grupo B de la Liga de Argentina - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

La serie de cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura profundizó la crisis futbolística de River Plate en la liga local y encendió el malestar entre sus hinchas en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín durante la 12ª jornada, sumando así cinco derrotas en los últimos seis encuentros y complicando sus aspiraciones en la tabla anual, donde peligra su acceso a la próxima Copa Libertadores.

La caída se gestó desde el primer tiempo, con un funcionamiento ofensivo deslucido y serias dificultades para hilvanar ocasiones de peligro frente al arco rival. El único gol del encuentro, convertido a los 29 minutos por Iván Morales, llegó tras una errada reacción del arquero Franco Armani, situación que terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto visitante. De acuerdo con lo sucedido en la cancha, la impaciencia y frustración se palpó desde las tribunas, acompañada de insultos y silbidos hacia el plantel al término del partido.

En la segunda mitad, el desarrollo fue similar: River se mostró errático y falto de herramientas para revertir el resultado. Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, supo administrar su ventaja y apenas sufrió sobresaltos en los minutos finales. En el descuento, Miguel Ángel Borja envió la pelota al fondo del arco, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada, privando al local del empate.

River Plate acumula 18 puntos producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas en la Liga - crédito FOTOBAIRES

Las consecuencias de esta nueva derrota se reflejan en la clasificación: River Plate ocupa el quinto puesto del grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento asciende a la octava ubicación con 15 unidades.

En el acumulado anual, el equipo de Gallardo se mantiene tercero con 49 puntos, posición que lo habilita momentáneamente para disputar el repechaje de la Copa Libertadores. No obstante, este panorama podría agravarse si Deportivo Riestra consigue una victoria ante Platense en el compromiso pendiente del lunes.

Pensando en la recuperación, la próxima fecha River viajará a Córdoba, donde enfrentará a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes el sábado 18 de octubre.