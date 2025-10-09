Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

!¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali por la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina.

Tras el tiro libre de Kelly Caicedo al minuto 45+3, el autogol de Josefina Villanueva, le abrió la posibilidad a las campeonas de Colombia que clasifiquen a los octavos de final.

Por los lados del equipo de Jhon Alber Ortiz, consiguieron una victoria clave ante Nacional de Uruguay por 1-0, el 6 de octubre de 2025 en el estadio Florencio Sola.

Por este motivo, la victoria para la “U” será clave si quiere estar entre los 8 mejores equipos de América y para ello contarán con la seguridad de la portera Oriana Cristancho y de su delantera Valentina “La Pantera” Díaz.

Las chilenas, dirigidas por Cristóbal Jiménez, vienen de empatar sin goles, el 6 de octubre de 2025 ante Libertad Limpeño en el estadio Florencio Sola, sumando así su segundo empate consecutivo en la competencia.

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali se jugará el 9 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Florencio Sola (casa del Banfield de Argentina), y se podrá ver a través de Win Sports y de la aplicación de Pluto TV.

