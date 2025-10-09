Deportes

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina: “Las Azucareras” buscan la clasificación a los octavos de final

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz quiere asegurar la clasificación ante las “Leonas” de Chile"

Por Carlos Pulido y Daniel Ospina

Las "Azucareras" buscarán el paso
Las "Azucareras" buscarán el paso a los octavos de final - crédito @CaliFemenino - @udechilefem / X

!¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali por la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina.

12:11 hsHoy

Universidad de Chile vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por la Copa Libertadores Femenina

Las “Azucareras”, al igual que las azules, buscarán la clasificación a los octavos de final del certamen de clubes más importante de Sudamérica

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina llega a su recta final.

11:59 hsHoy

Las campeonas de Colombia buscan la clasificación entre las mejores de América

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali se jugará el 9 de octubre de 2025 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Florencio Sola (casa del Banfield de Argentina), y se podrá ver a través deWin Sports y de la aplicación de Pluto TV.

La jueza central del encuentro será la brasileña Daiane Muniz.

Las chilenas, dirigidas por Cristóbal Jiménez, vienen de empatar sin goles, el 6 de octubre de 2025 ante Libertad Limpeño en el estadio Florencio Sola, sumando así su segundo empate consecutivo en la competencia.

Por este motivo, la victoria para la “U” será clave si quiere estar entre los 8 mejores equipos de América y para ello contarán con la seguridad de la portera Oriana Cristancho y de su delantera Valentina “La Pantera” Díaz.

Por los lados del equipo de Jhon Alber Ortiz, consiguieron una victoria clave ante Nacional de Uruguay por 1-0, el 6 de octubre de 2025 en el estadio Florencio Sola.

Tras el tiro libre de Kelly Caicedo al minuto 45+3, el autogol de Josefina Villanueva, le abrió la posibilidad a las campeonas de Colombia que clasifiquen a los octavos de final.

